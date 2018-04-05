«Мегафон» и Mail.ru Group, по данным источников, готовятся к совместному выходу на рынок такси

Об этом сообщает газета «Коммерсант». По её данным, сотовый оператор и интернет-холдинг собираются купить соответственно 30 и 25 процентов онлайн-агрегатора такси CitiMobil. Контрольный пакет будет приобретён за 35 миллионов долларов, утверждают источники, близкие к сделке. Стороны эту информацию не комментируют.