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01:04, 05 апреля 2018

«Мегафон» и Mail.ru Group, по данным источников, готовятся к совместному выходу на рынок такси

Об этом сообщает газета «Коммерсант». По её данным, сотовый оператор и интернет-холдинг собираются купить соответственно 30 и 25 процентов онлайн-агрегатора такси CitiMobil. Контрольный пакет будет приобретён за 35 миллионов долларов, утверждают источники, близкие к сделке. Стороны эту информацию не комментируют.

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ze_danil 05 апреля 2018 | 01:21

с одной стороны "все работы хороши - выбирай на вкус"

а с другой стороны думалось что Йандекс и Мыло будут гигантами мировой IT-индустрии, а оне стали сервисами такси...

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