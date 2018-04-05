Настю Рыбку и Алекса Лесли, арестованных в Тайланде, обвинили в изнасиловании и организации проституции

Об этом агентству РИА новости сообщил источник в полиции Паттайи. Он уточнил, что по делу проходят ещё восемь человек. Кто написал заявление – неизвестно.

Рыбка и Лесли, настоящие имена которых Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, получили известность после выхода расследования политика Алексея Навального. В ролике рассказывалось о совместном отдыхе миллиардера Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько на яхте бизнесмена в сопровождении девушек из эскорт-услуг. За основу были взяты фотографии и книга Рыбки и Лесли. В конце февраля оба оказались в числе 10 задержанных за проведение секс-тренинга в Тайланде.