Настю Рыбку и Алекса Лесли, арестованных в Тайланде, обвинили в изнасиловании и организации проституции
Об этом агентству РИА новости сообщил источник в полиции Паттайи. Он уточнил, что по делу проходят ещё восемь человек. Кто написал заявление – неизвестно.
Рыбка и Лесли, настоящие имена которых Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, получили известность после выхода расследования политика Алексея Навального. В ролике рассказывалось о совместном отдыхе миллиардера Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько на яхте бизнесмена в сопровождении девушек из эскорт-услуг. За основу были взяты фотографии и книга Рыбки и Лесли. В конце февраля оба оказались в числе 10 задержанных за проведение секс-тренинга в Тайланде.
Комментарии4
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jetsam 05 апреля 2018 | 01:12
и кого только на яхте олигархов не бывает...
нормальных - не бывает...
liquidsky__ 05 апреля 2018 | 01:13
А ведь до Навального никаких проблем не было, секс трейнинг то явно не первый был.
pusin_patriot 05 апреля 2018 | 01:30
liquidsky__: Это да, пока не Навальный - они благополучно катаются на яхтах с проститутками, воруют и безобразничают.
znajka 05 апреля 2018 | 01:54
Может кто-нибудь из сторонников Навального разъяснит мне какие политические дивиденты получило дело оппозиции от вброса про Дерипаску и Приходько? Только девку подставил и бизнеса лишил.