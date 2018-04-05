Британский МИД раскритиковал предложение Москвы провести совместное с Лондоном расследование отравления Скрипаля

Британский МИД раскритиковал предложение Москвы провести совместное с Лондоном расследование отравления Сергея Скрипаля. Глава ведомства Борис Джонсон назвал инициативу «смехотворной».

Москва выступила с предложением накануне, на заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия. Россию поддержали Иран, Китай, Азербайджан, Судан и Алжир. 15 стран проголосовали против, 17 воздержались. Борис Джонсон заявил, что Москва намеревалась подорвать независимую и беспристрастную работу Международной организации по запрещению химического оружия, которая участвует в расследовании покушения на бывшего полковника ГРУ.