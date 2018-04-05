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01:03, 05 апреля 2018

Британский МИД раскритиковал предложение Москвы провести совместное с Лондоном расследование отравления Скрипаля

Британский МИД раскритиковал предложение Москвы провести совместное с Лондоном расследование отравления Сергея Скрипаля. Глава ведомства Борис Джонсон назвал инициативу «смехотворной».

Москва выступила с предложением накануне, на заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия. Россию поддержали Иран, Китай, Азербайджан, Судан и Алжир. 15 стран проголосовали против, 17 воздержались. Борис Джонсон заявил, что Москва намеревалась подорвать независимую и беспристрастную работу Международной организации по запрещению химического оружия, которая участвует в расследовании покушения на бывшего полковника ГРУ.

Комментарии

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jetsam 05 апреля 2018 | 01:09

примазаться?
потом мочу разбавить через дырку в стене?
потом объявить англичан дебилами, даунами и "моча-то разбавлено вискарем-с"...

** надо было сразу мутко слать. он бы уболтал там всех до смерти... и подтвердил нашу невменяемость...

serhio_25__ 05 апреля 2018 | 01:12

jetsam: Как бы вас уже и так все даунами назвали. Пропагандоша, так какие ваши доказательства, кроме бал-бла-бла? Ты же потом, как и твое начальство, будешь комменты тереть.

jetsam 05 апреля 2018 | 01:14

serhio_25__: а какое у меня начальство? я на пенсии же...
это у вас 11.80 за кг.

serhio_25__ 05 апреля 2018 | 01:27

jetsam: Род занятий
IT
Место работы
фрилансер
Аккаунты попутал? Совсем пропагандоша заработался.

r88w556xl4 05 апреля 2018 | 01:11

Глава ведомства Борис Джонсон назвал инициативу «смехотворной»
======================
Ну конечно, кому хочется, чтобы всё его грязное бельё вытащили на люди. Вот и приходится кривить рот в деланной улыбке, скрывая под ней волчий оскал.

salut__521 05 апреля 2018 | 01:15

Путриоты вообще, что ль, всех за болванов держут? У самих вон ослиные хвосты и уши растут не по дням, а по часам...

alger 05 апреля 2018 | 01:17

интересно, что бы ответили Чикатило на просьбу поучаствовать в раследовании

serhio_25__ 05 апреля 2018 | 01:24

alger: По делу Чикатило были расстреляны 2 невинных человека. Еще 10 были посажены.

kondrakr 05 апреля 2018 | 01:54

serhio_25__: Участие Чикатило в расследовании довело бы эту цифру до 20-30.

serhio_25__ 05 апреля 2018 | 01:58

kondrakr: Как бы он был дружинником, который прочесывал места преступления.
Только ты знаешь, что такое суда, а не судилище?
Суд, это когда прокурор передает все улики и факты адвокату подсудимого и они на равных соревнуются в суде. А судилище, это когда тебя назначают виновным и расстреливают без адвоката. Хотя совки все равно не поймут, чего я тебе объясняю.

saythrodezia 05 апреля 2018 | 01:29

Вообще это насилие над здравым смыслом, не говоря о том, что даже в УПК РФ не додумались до такого маразма- позволять главному подозреваемому в совершении преступления участвовать в его расследовании.

r88w556xl4 05 апреля 2018 | 01:36

saythrodezia: А что ты скажешь про участие в расследовании катастрофы Боинга на Украине самой Украины? Которая по логике и здравому смыслу должна быть первой подозреваемой стороной. И сейчас - Скрипаль отравлен в Великобритании, а не в России, нет ни одного доказательства участия в отравлении России. Так почему ты истеришь, что Россия - "главный подозреваемый"? Главный подозреваемый это как раз британские спецслужбы.

ivan444 05 апреля 2018 | 01:46

r88w556xl4: Успокойся уже и прими как должное: главные подозреваемые - российские спецслужбы. Как и остался главным подозреваемым в сбитии "Боинга" - Кремль.

pusin_patriot 05 апреля 2018 | 01:47

r88w556xl4: Хорошая аналогия. А теперь поинтересуютесь количеством выдвинутых нами версий по тому Боингу и что бывает, когда подозреваемый начинает участвовать в расследовании.

Они всё равно решения будут принимать там сами. Вы в любом случае и тут никогда не согласятся с любыми доказательствами, если источник хоть в чем-то мог вести сюда (допустим уперли в 90-ые и ушло по криминальным цепочкам на черный рынок из наших лабораторий, следы потерялись).
Им там в любом случае будет накласть на что соглашаются тут или нет. Они всё равно будут принимать решения об ужесточении взаимоотношений и санкций по собственным данным и расследованию. К рук. РФ обратились всего лишь и только с вопросом, могут ли они что-то пояснить по этой ситуации. Пояснять что-то агрессивно отказались.

В общем - там всё идёт уже по своему сценарию, от рук. РФ там вообще уже ничего не зависит, а вы не примите любую версию кроме бросания в колени англичан с плачем "простите нас мы ошибались".

pusin_patriot 05 апреля 2018 | 01:51

Поэтому наблюдать как на московском инфоресурсе боты сами себе доказывают между собой, что англичане не правы - кроме улыбки никаких шевелений вообще не вызывает.

Машка с конём уже накричалась "волки-волки", вова тоже переобувался например по Крыму, у них репутация для европейцев вполне уже определенная. Себе вы можете доказывать что угодно и сколько угодно времени, ваша версия там никого давно уже не интересует.

r88w556xl4 05 апреля 2018 | 01:52

pusin_patriot: А теперь поинтересуютесь количеством выдвинутых нами версий по тому Боингу
===================
Вот как раз и сосчитай, сколько уже версий выдвинула Великобритания по отравлению Скрипаля, натягивая на них участие России без единого факта для этого. Они до того заврались и запутались в своих ежедневных предположениях, что стали посмешищем в своей стране и во всём мире.

lager23 05 апреля 2018 | 01:48

r88w556xl4: Боинга на Украине самой Украины? Которая по логике и здравому смыслу должна быть первой подозреваемой стороной.
-----------
Это вы про международный трибунал по Боингу от которого отказалась РФ наложив вето в ООН?
Ключевое слово трагедии с Боингом — "птичкопад", вы помните кто его сказал с экранов ЦТ РФ?

r88w556xl4 05 апреля 2018 | 01:55

lager23: Какой может быть трибунал, когда вместо доказательств - пропагандистские заявления. Следователи до сих пор работают, который уже год, и до сих пор не названы виновные. Плохо, когда тыква вместо головы, которую наполняет лишь пропаганда и в которой ноль здравого смысла и логики. Верно, ведь?

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