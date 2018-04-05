В Москве пройдут похороны основателя и руководителя Театра.doc Михаила Угарова

Он скончался в ночь на понедельник на 63-м году жизни. Родные, друзья и поклонники таланта режиссера собирали деньги для того, чтобы он был похоронен на Троекуровском кладбище.

Родным Михаила Угарова не давали места на Троекуровском (где похоронены его родственники), с формулировкой «у него нет заслуг перед государством». Об этом во вторник представители Театра.doc написали на странице труппы в Facebook. Предлагали лишь по коммерческой цене, у самого театра денег на это не было. Но их удалось собрать буквально за считанные часы. И тогда, как отметили соратники режиссера, в столичном руководстве внезапно сказали, что готовы предоставить и бесплатное место. А, якобы «семья сама отказалась» от него. В театре эти слова московской администрации опровергают. Там настаивают, что мэрия предложила еще раз письменно попросить, после первого отказа. Правда, считают друзья Угарова, никакой гарантии, что разрешат, они не видят. А воспринимают все это как очередное унижение. Поэтому, поскольку необходимые средства и даже больше, уже собраны, нет смысла ходить с протянутой рукой перед некоторыми категориями чиновников, подчеркнули в театре.

Отпевание и прощание пройдет в храме Троицы Живоначальной в Хохлах. Оно состоится после службы в половине двенадцатого, говорят в театре.