Россия сегодня собирает заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля»
Дипломаты собираются обсудить применение запрещенного химического оружия в Солсбери.
На вчерашнем заседании Совбеза российский постпред при ООН Василий Небензя обратился к председателю Совета с просьбой созвать специальную встречу, посвященную отравлению в Солсбери. Российский дипломат подчеркнул, что применение химоружия несет в себе серьезную угрозу, инцидент должен быть расследован, а безнаказанность недопустима.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон пришел к выводу, что за отравлением стоит Кремль – для покушения использовалось нервно-паралитическое вещество «Новичок», произведенное в России. Москва обвинения в причастности к отравлению отрицает, утверждая, что программ разработки этого яда в стране не существовало.
Как ожидается, заседание Совбеза, посвященное отравлению Скрипалей, начнется в 10 часов вечера по Москве.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 05 апреля 2018 | 00:11
Кремлежулики используют работников наркомата на полную катушку, чтобы сорвать или завести в дебри расследование по "новичку", поскольку всем ясно, что будет установлено расследованием.
Теперь к Боингу, полонию, допингу и коксу добавится и новичок.
Таков неполный список достижений кремлежуликов за последние годы.
nikitin43 05 апреля 2018 | 00:15
mikhail_spb_: кроме этого назначение очевидных дураков послами - ослами оценили в мире . нацлидер проводит и в россию такую кадровую политику назначая на важные посты телохранителей , бандитов , стукачей , мусоров , банщиков и массажистов по признаку личной лояльности
danko_swinja 05 апреля 2018 | 00:17
mikhail_spb_: нудный зозлотролль, хатки свой поганый рот полонием. Полную. Наверное, вероятно, возможно, пролонгация. Мильтоны. Дебри.
patrik05 05 апреля 2018 | 00:27
Российский дипломат подчеркнул, что применение химоружия несет в себе серьезную угрозу, инцидент должен быть расследован, а безнаказанность недопустима...
Правильно, не надо обвинять британские спецслужбы, Терезу Мэй и Бориса Джонсона, пока не пройдёт следствие и пока судья не вынесет приговор. Россия страна-основательница ООН, а не какая-та там островная оффшорная помойка.
yakov18 05 апреля 2018 | 00:18
nikitin43: Россия обделалась в Гааге в ОЗХО-обделается и в ООН в СБ-с созданой Путиным репутацией у России-ее теперь и в дворники мировые не возьмут...
jetsam 05 апреля 2018 | 00:25
history:
- новичка не существует.
- новичок существует, но не у нас
- новичок в чехии мог
- новичок мог в UK
- новичок мог в сша
- наш новичок давно выветрился
- наш новичок был, 10 ампул у бандитов
- новичков много, хрен занет у кого
- 14 вопросов
- 13 вопросов
- ответы
- ОЗХО - нас прокатили
- вопросы - где кошки скрипаля
- вопросы - где морские свинки скрипаля
....
- заседание оон
== и, вообще, у вас негров линчуют, а в англии чаеманы....