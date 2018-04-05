Племянница Сергея Скрипаля Виктория намерена лететь в Лондон,чтобы привезти в Россию свою двоюродную сестру Ю.Скрипаль
Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что намерена лететь в Лондон, чтобы привезти в Россию свою двоюродную сестру Юлию Скрипаль. Виктория Скрипаль рассказала в эфире российского телевидения, что поддерживает связь с российским послом в Лондоне Александром Яковенко, и он помог ей получить заграничный паспорт. Яковенко направил ее в консульско-визовую службу. Она подала документы, а вчера утром их забрала. Виктория Скрипаль сообщила также, что общалась с дядей за две недели до его отравления. О том, что произошло в Солсбери, она узнала из средств массовой информации.
Сергея Скрипаля и его дочь могли отравить веществом, добавленным в пищу. Такое мнение в эфире Первого канала высказала племянница экс-полковника ГРУ Виктория Скрипаль.
Племянница Сергея Скрипаля, так же, как ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, озаботилась судьбой домашних животных, которые жили у родственника. «Там было два кота и две морские свинки. Одного кота соседи видели выбегающим из дома. Если Сергея и Юлю травили газом «Новичок», то почему выжили животные?», — сказала Скрипаль.
Комментарии15
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r88w556xl4 05 апреля 2018 | 00:10
На въезде в Лондон надо поставить такой плакат: "Добро пожаловать в Лондон, только в наших ресторанах в меню непревзойдённые рыбные блюда, гарантирующие вам попадание в рай!"
patrik05 05 апреля 2018 | 00:11
«Там было два кота и две морские свинки. Одного кота соседи видели выбегающим из дома. Если Сергея и Юлю травили газом «Новичок», то почему выжили животные?», — сказала Скрипаль...
Два магнитофона, две кинокамеры заграничных, два портсигара отечественных, куртка замшевая… Две. Куртки. И они ещё борются за почётное звание "дома высокой культуры быта", а?..
danko_swinja 05 апреля 2018 | 00:13
r88w556xl4: племянница права!!!
patrik05 05 апреля 2018 | 00:14
Армин Лашет, один из заместителей председателя ХДС, партии канцлера Германии, написал в Twitter: "Если принуждаешь к солидарности почти все страны НАТО, разве не нужно иметь надежные доказательства? Вне зависимости от того, кто что думает о России, мои занятия международным правом научили меня иному способу общения с другими государствами".
opiatnovyi63 05 апреля 2018 | 00:25
patrik05: Зачем возвращать Юлию в Россию? Чтобы ее добили окончательно? Ведь она важный свидетель преступления!
patrik05 05 апреля 2018 | 00:30
opiatnovyi63:
Она тридцать лет жила в России и ни один волос не упал с её головы, пока чёрт её не дёрнул поехать в Британию поесть рыбки.
aleksandr39 05 апреля 2018 | 00:13
r88w556xl4: На плакате должно быть написано " В Англию запрещен въезд российским убмйцам -отравителям полонием и " Новичком " россий
malanoff 05 апреля 2018 | 00:19
aleksandr39: Племянница Скрипаля , прознав про деньги родственников , навострила лыжи в Лондон , напичканная инструкциями от органов , уже отравленных реалиями коррупции в РФ.
makcmakc 05 апреля 2018 | 00:22
aleksandr39: не, "милости просимо, предатели из России, мы вам заплатим, пригреем, накормим и попользуем".
zapadnay 05 апреля 2018 | 00:12
Летит, чтобы привезти в Россию. А что потерпевшая уже дала согласие? Или ее мнение никого не интересует?
jetsam 05 апреля 2018 | 00:17
"так же, как ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, озаботилась судьбой домашних животных, которые жили у родственника. «Там было два кота и две морские свинки. "
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в кемерово на 4этаже сгорело заживо 200 животных контактного зоопарка.
ни одна сволочь даже не пыталась их спасти.
ни одна мразь даже не упомянула об этом потом.
никто не озаботился правами сгоревших животных.
никому не пришло в голову что-то изменить в нормах\законах о животных.
* нет предела лжи , но даже у мида должна быть планка. ублюдки они
-------------------- озаботилась она... мужика траванули о озаботились "а тараканы не пострадали???"
** кстати - кто хочет подписать (уже 1.7млн)- Требуем остановить отстрел бездомных животных накануне ЧМ-2018!
https://www.change.org/p/%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D1%8F-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%BC-2018
eyjafjallajoekull 05 апреля 2018 | 00:24
Надеюсь, Юлия поймет, что в России она нужна для участия в шоу на российских каналах? Тема: "Англичанка гадит".
fresh_breeze 05 апреля 2018 | 00:24
Да уж, забирай поскорей сестрёнку из того мордора, видишь как оно вышло... не совалась бы Юля туда, была бы цела и невредима.
С Дианой когда-то у них вон как вышло, что уж про какую-то россиянку говорить, она для них вообще расходный материал в большой игре.
elenaprekrasnaya2009 05 апреля 2018 | 00:25
Наши решили, что если напрямую не добраться до Скрипалей, то уж через сестру точно достанут.
И сестрица, чувствуется по разговору, уже такая подготовленная спец.органами...
grek1973 05 апреля 2018 | 00:30
Папа Литвиненко побратался с Луговым, и племяннице Скрипаль отставать нельзя.