Племянница Сергея Скрипаля Виктория намерена лететь в Лондон,чтобы привезти в Россию свою двоюродную сестру Ю.Скрипаль

Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что намерена лететь в Лондон, чтобы привезти в Россию свою двоюродную сестру Юлию Скрипаль. Виктория Скрипаль рассказала в эфире российского телевидения, что поддерживает связь с российским послом в Лондоне Александром Яковенко, и он помог ей получить заграничный паспорт. Яковенко направил ее в консульско-визовую службу. Она подала документы, а вчера утром их забрала. Виктория Скрипаль сообщила также, что общалась с дядей за две недели до его отравления. О том, что произошло в Солсбери, она узнала из средств массовой информации.

Сергея Скрипаля и его дочь могли отравить веществом, добавленным в пищу. Такое мнение в эфире Первого канала высказала племянница экс-полковника ГРУ Виктория Скрипаль.

Племянница Сергея Скрипаля, так же, как ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, озаботилась судьбой домашних животных, которые жили у родственника. «Там было два кота и две морские свинки. Одного кота соседи видели выбегающим из дома. Если Сергея и Юлю травили газом «Новичок», то почему выжили животные?», — сказала Скрипаль.