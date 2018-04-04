Полиция задержала подозреваемого в массовом отравлении таллием сотрудников ТАНТК
Полиция задержала подозреваемого в массовом отравлении таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш». По его данным, задержанный – работник завода Владислав Шульга. Он пытался отомстить юристу, также работающему на заводе, который сообщил в полицию об аварии с участием машины Шульги. После этого Шульгу лишили водительских прав.
Между тем, ТАСС сообщает, что работник завода подсыпал таллий в кулер с водой, которым пользовались другие сотрудники. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Таллий относится к высокотоксичным ядам. Пострадали около 30-ти человек.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 04 апреля 2018 | 23:11
Так он ещё и бендеровец!
brocer 04 апреля 2018 | 23:14
mikhail_spb_: надо было ему в ФСБ идти. Там бы напилил голов.
opiatnovyi63 04 апреля 2018 | 23:18
Террористическое государство порождает терроризм не только по миру ,но и на своей территории!
vlastimil_popogrebski 04 апреля 2018 | 23:33
Всемирный конкурс им. Чезаре Борджиа. 3 место - Шульга. 2 место - глава Волоколамска Гаврилов. 1 почетное место - самизнаетекто
jetsam 04 апреля 2018 | 23:34
странно, что не сообщают - за кого он проголосовал.
пользовался ли телеграм. или вотсаппом.
и кто полгода тянул открытие дела.
fr_perren 04 апреля 2018 | 23:39
Однако тренд сезона.
forward 04 апреля 2018 | 23:59
Перенял хороший опыт