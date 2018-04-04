Полиция задержала подозреваемого в массовом отравлении таллием сотрудников ТАНТК

Полиция задержала подозреваемого в массовом отравлении таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш». По его данным, задержанный – работник завода Владислав Шульга. Он пытался отомстить юристу, также работающему на заводе, который сообщил в полицию об аварии с участием машины Шульги. После этого Шульгу лишили водительских прав.

Между тем, ТАСС сообщает, что работник завода подсыпал таллий в кулер с водой, которым пользовались другие сотрудники. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Таллий относится к высокотоксичным ядам. Пострадали около 30-ти человек.