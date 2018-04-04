Россия направила запрос о проведении заседания Совета безопасности ООН по делу Сергея Скрипаля
Об этом заявил постпред Василий Небензя, — сообщает РИА Новости. Москва руководствуется принципом, что применение химоружия кем бы то ни было и где бы то ни было недопустимо и должно быть расследовано и наказано, — сказал Небензя. Он предложил обсудить на заседании Совбеза письмо премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанное с инцидентом в Солсбери.
Комментарии27
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mikhail_spb_ 04 апреля 2018 | 23:08
Этот бубензя - просто тролль.
То есть применение химоружия его кремлёвскими хозяевами недопустимо и должно быть наказано?
Это он имеет в виду?
gordy 04 апреля 2018 | 23:10
Ага: хочет заглянуть им в глаза?
opiatnovyi63 04 апреля 2018 | 23:31
gordy: Называется вызываю огонь на себя? ИЛИ вор кричит держи вора?
opiatnovyi63 04 апреля 2018 | 23:54
opiatnovyi63: Почему бы не поднять на этом заседании Совбеза вопрос об организации химатаки на территории РФ против граждан РФ воровской властью РФ в Норд Осте с многочисленными жертвами?
lthmvjrhfn1 05 апреля 2018 | 00:02
opiatnovyi63:
спекулируешь, тварь, на гибели людей! до чего же вы мерзки хомячковое отродье..
nikitin43 04 апреля 2018 | 23:13
mikhail_spb_: он имеет одесский шум похожий на работу , вован шуганул банду чиновников , они зашуршали как сраные веники , но про кокс не рассказывают, а в нём вся дипломатия и законность расеи.
brocer 04 апреля 2018 | 23:19
nikitin43: Если не чиновники, то Вован будет в канаве спать. Просто не уверены что другой им даст воровать так же. Вот и держат вашего Вована.
А вы реально думали что он их? ))
nikitin43 04 апреля 2018 | 23:26
brocer: не суть важно что я думаю интересно что когда вован получил по соплям резко активизировалось это болото , даже личного банщика шойгу - мойгу в инфовойну вовлекли , значит больно получили.
brocer 04 апреля 2018 | 23:31
nikitin43: Судя по их кадрам с покупными дипломами, все будет резко деградировать. Очень резко.
nikitin43 04 апреля 2018 | 23:33
brocer: есть ещё прямая угроза это инцест , когда власть варится и размножается в своём сортире и что может там хорошего появиться кроме опарышей , но очень много и все хотят жрать.
estamp 04 апреля 2018 | 23:09
О. Правильно. Заставим бритов истерить.
Постепенно до самых упоротых дойдет. Что Россия стучится во все двери и настаивает на открытом расследовании. А бриты носятся и упрашивают союзников о солидарности и не сдавать их.
vis_a_vis 04 апреля 2018 | 23:54
\\ estamp: Россия стучится во все двери и настаивает на открытом расследовании... //
Эх, совки-запутинцы! Как же вам плохо, что ваш зомбоящик не смотрят во всем мире! Тогда бы все верили в ваши сказки, да?
Россия, по старой привычке, пытается "запустить дурочку", чтобы перевести проблему на уровень "а ты кто такой". По зомбоящику расскажут об очередных "победах", но это будет очередной международный провал Кремля.
prender 04 апреля 2018 | 23:10
Запахло жареным. Но как говорят умные люди - Репутация важна.
А репутация , прямо скажем - никакая у этих требовальщиков и посылателей запросов.
apels 04 апреля 2018 | 23:14
Да, с такой фамилией только представителем России в ООН и работать. Читаешь заявление а ответ понятен сразу.
duch_nic 04 апреля 2018 | 23:53
apels: Вы считаете, что ваша фамилия лучше? )
lion64___3 05 апреля 2018 | 00:04
duch_nic: естественно, фамилия "Дрищенко-Петух" куда лучше
duch_nic 05 апреля 2018 | 00:09
lion64___3: Хм... у либероидов в правилах - оценивать людей по фамилии, по росту, по размеру черепа.
andrang2 04 апреля 2018 | 23:18
"подготовленное Россией совместное заявление — о необходимости «убедиться, что эта проблема будет решена в правовых рамках»"
Будет конечно в правовых.
Но этот Не-Бе-Ни-Ме-Кид-Дзя-дзя просто умиляет
agamasat 04 апреля 2018 | 23:21
Подорвать работу Международной организации по запрещению химического оружия не получилось. Теперь они попытаются нанести удар по ООН. Шакалы...
alle_op 04 апреля 2018 | 23:22
А небензя не хочет обсудить полжение в России?
jetsam 04 апреля 2018 | 23:22
да.да.да.
как в сирии. каждый раз - мы за.
только с поправкой - результат не должен быть политизирован.
и, каждый раз, вот совпадение - мы заявляем - "он политизировано обвиняет асада, а значит и нас за компанию - не признаем"....
но мы - за расследование. но, только если если результат нас устроит. а на нет - суда нет.
beobachter 04 апреля 2018 | 23:43
Россия инициировала заседание ОЗХО по делу об отравлении Скрипаля. За проект резолюции России проголосовало 6 из38 членов этой организации. Обделавшись в ОЗХО, Россия решила обделаться ещё и в Совбезе ООН.
https://echo.msk.ru/news/2178576-echo.html Он предложил обсудить на заседании Совбеза письмо премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанное с инцидентом в Солсбери. Видимо, считает это письмо отравляющим веществом, отравившим Скрипаля...
glotov 04 апреля 2018 | 23:48
beobachter: Само составление этого письма - попытка запутать следы британского преступления. Это действительно стоит обсудить. Так как большинство членов ООН Британией куплено или запугано, осуждающей британию резолюции ожидать не приходится. Но подмыть репутацию аглицких жуликов просто необходимо.
physician 04 апреля 2018 | 23:43
Тактика полного игнорирования мнения Кремля, похоже, правильна. Государство бесится в надежде получить хоть какие-то объективные данные, шапка на воре горит все сильнее с ежедневными потугами и запросами то туда то сюда и истерикой: не виноватая я. А вместо этого московских кормят то гречневой кашей то дверными ручками
shalunok 04 апреля 2018 | 23:44
Путька надеется воспользоваться правом вето, чтобы парализовать расследование.
lion64___3 04 апреля 2018 | 23:47
Россия направила запрос. А опушенные петухи из числа свидомых и либерастов шумят в выгребной яме. Да и что им ещё делать?
putkaput001 05 апреля 2018 | 00:00
Их в дверь,они в окно...