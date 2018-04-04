Z Архив новостей новости
5 27 6 1708
23:02, 04 апреля 2018

Россия направила запрос о проведении заседания Совета безопасности ООН по делу Сергея Скрипаля

Об этом заявил постпред Василий Небензя, — сообщает РИА Новости. Москва руководствуется принципом, что применение химоружия кем бы то ни было и где бы то ни было недопустимо и должно быть расследовано и наказано, — сказал Небензя. Он предложил обсудить на заседании Совбеза письмо премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанное с инцидентом в Солсбери.

Комментарии

27

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

mikhail_spb_ 04 апреля 2018 | 23:08


Этот бубензя - просто тролль.
То есть применение химоружия его кремлёвскими хозяевами недопустимо и должно быть наказано?
Это он имеет в виду?

gordy 04 апреля 2018 | 23:10

Ага: хочет заглянуть им в глаза?

opiatnovyi63 04 апреля 2018 | 23:31

gordy: Называется вызываю огонь на себя? ИЛИ вор кричит держи вора?

opiatnovyi63 04 апреля 2018 | 23:54

opiatnovyi63: Почему бы не поднять на этом заседании Совбеза вопрос об организации химатаки на территории РФ против граждан РФ воровской властью РФ в Норд Осте с многочисленными жертвами?

lthmvjrhfn1 05 апреля 2018 | 00:02

opiatnovyi63:
спекулируешь, тварь, на гибели людей! до чего же вы мерзки хомячковое отродье..

nikitin43 04 апреля 2018 | 23:13

mikhail_spb_: он имеет одесский шум похожий на работу , вован шуганул банду чиновников , они зашуршали как сраные веники , но про кокс не рассказывают, а в нём вся дипломатия и законность расеи.

brocer 04 апреля 2018 | 23:19

nikitin43: Если не чиновники, то Вован будет в канаве спать. Просто не уверены что другой им даст воровать так же. Вот и держат вашего Вована.

А вы реально думали что он их? ))

nikitin43 04 апреля 2018 | 23:26

brocer: не суть важно что я думаю интересно что когда вован получил по соплям резко активизировалось это болото , даже личного банщика шойгу - мойгу в инфовойну вовлекли , значит больно получили.

brocer 04 апреля 2018 | 23:31

nikitin43: Судя по их кадрам с покупными дипломами, все будет резко деградировать. Очень резко.

nikitin43 04 апреля 2018 | 23:33

brocer: есть ещё прямая угроза это инцест , когда власть варится и размножается в своём сортире и что может там хорошего появиться кроме опарышей , но очень много и все хотят жрать.

estamp 04 апреля 2018 | 23:09

О. Правильно. Заставим бритов истерить.
Постепенно до самых упоротых дойдет. Что Россия стучится во все двери и настаивает на открытом расследовании. А бриты носятся и упрашивают союзников о солидарности и не сдавать их.

vis_a_vis 04 апреля 2018 | 23:54

\\ estamp: Россия стучится во все двери и настаивает на открытом расследовании... //

Эх, совки-запутинцы! Как же вам плохо, что ваш зомбоящик не смотрят во всем мире! Тогда бы все верили в ваши сказки, да?
Россия, по старой привычке, пытается "запустить дурочку", чтобы перевести проблему на уровень "а ты кто такой". По зомбоящику расскажут об очередных "победах", но это будет очередной международный провал Кремля.

prender 04 апреля 2018 | 23:10

Запахло жареным. Но как говорят умные люди - Репутация важна.
А репутация , прямо скажем - никакая у этих требовальщиков и посылателей запросов.

apels 04 апреля 2018 | 23:14

Да, с такой фамилией только представителем России в ООН и работать. Читаешь заявление а ответ понятен сразу.

duch_nic 04 апреля 2018 | 23:53

apels: Вы считаете, что ваша фамилия лучше? )

lion64___3 05 апреля 2018 | 00:04

duch_nic: естественно, фамилия "Дрищенко-Петух" куда лучше

duch_nic 05 апреля 2018 | 00:09

lion64___3: Хм... у либероидов в правилах - оценивать людей по фамилии, по росту, по размеру черепа.

andrang2 04 апреля 2018 | 23:18

"подготовленное Россией совместное заявление — о необходимости «убедиться, что эта проблема будет решена в правовых рамках»"
Будет конечно в правовых.
Но этот Не-Бе-Ни-Ме-Кид-Дзя-дзя просто умиляет

agamasat 04 апреля 2018 | 23:21

Подорвать работу Международной организации по запрещению химического оружия не получилось. Теперь они попытаются нанести удар по ООН. Шакалы...

alle_op 04 апреля 2018 | 23:22

А небензя не хочет обсудить полжение в России?

jetsam 04 апреля 2018 | 23:22

да.да.да.
как в сирии. каждый раз - мы за.
только с поправкой - результат не должен быть политизирован.
и, каждый раз, вот совпадение - мы заявляем - "он политизировано обвиняет асада, а значит и нас за компанию - не признаем"....
но мы - за расследование. но, только если если результат нас устроит. а на нет - суда нет.

beobachter 04 апреля 2018 | 23:43

Россия инициировала заседание ОЗХО по делу об отравлении Скрипаля. За проект резолюции России проголосовало 6 из38 членов этой организации. Обделавшись в ОЗХО, Россия решила обделаться ещё и в Совбезе ООН.
https://echo.msk.ru/news/2178576-echo.html Он предложил обсудить на заседании Совбеза письмо премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанное с инцидентом в Солсбери. Видимо, считает это письмо отравляющим веществом, отравившим Скрипаля...

glotov 04 апреля 2018 | 23:48

beobachter: Само составление этого письма - попытка запутать следы британского преступления. Это действительно стоит обсудить. Так как большинство членов ООН Британией куплено или запугано, осуждающей британию резолюции ожидать не приходится. Но подмыть репутацию аглицких жуликов просто необходимо.

physician 04 апреля 2018 | 23:43

Тактика полного игнорирования мнения Кремля, похоже, правильна. Государство бесится в надежде получить хоть какие-то объективные данные, шапка на воре горит все сильнее с ежедневными потугами и запросами то туда то сюда и истерикой: не виноватая я. А вместо этого московских кормят то гречневой кашей то дверными ручками

shalunok 04 апреля 2018 | 23:44

Путька надеется воспользоваться правом вето, чтобы парализовать расследование.

lion64___3 04 апреля 2018 | 23:47

Россия направила запрос. А опушенные петухи из числа свидомых и либерастов шумят в выгребной яме. Да и что им ещё делать?

putkaput001 05 апреля 2018 | 00:00

Их в дверь,они в окно...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 390 6 6867 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 267 6 6039 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 304 6 7846 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Новости

Группировка ИГИЛ* в Сирии разгромлена. Об этом заявляет президент России Владимир Путин При этом он отмечает, что террористы сохраняют значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различны странах и регионах мира

5 155 6 7627
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 258 6 17198 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 201 6 13939 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Новости

В Москве ждут извинений от руководства Великобритании из-за дела Скрипаля Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин заявил, что британским учёным не удалось доказать российское происхождение яда, которым был отравлен Скрипаль

5 82 6 5738
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 66 6 5072 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 79 6 6788 30.03
Новости

Резкая критика в адрес США и НАТО звучит на международной конференции по безопасности в Москве Высокопоставленные российские силовики говорят о железном занавесе, возвращении холодной войны и угрозе новой гонки вооружений

5 96 6 8349
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 285 6 25305 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 183 6 16266 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Новости

ГД принял в I чтении законопроект,он обязывает призывников самостоятельно являться в военкомат Госдума принял в первом чтении законопроект, который обязывает призывников самостоятельно являться в военкомат, если они не получили повесток

5 59 6 5351
Новости

Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что намерена лететь в Лондон, чтобы привезти в Россию Юлию Скрипаль Виктория Скрипаль рассказала в эфире российского телевидения, что поддерживает связь с российским послом в Лондоне Александром Яковенко…

5 68 6 6232
Новости

Племянница Сергея Скрипаля Виктория считает, что ее дядя и двоюродная сестра могли отравиться рыбой По ее мнению, симптомы были похожи на отравление рыбопродуктами…

5 110 6 10940
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8883 29.03

Популярное за неделю

Новости

Пожару в ТЦ «Персей для детей» на востоке Москвы присвоен второй  — повышенный ранг сложности Ранее сообщалось, что спасатели вывели одного пострадавшего…

5 24 6 39612
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы можем встать с колен, грозить всему миру, запускать «Сармат», но обеспечить эвакуацию детей из 4-этажного здания мы оказались не в состоянии…

5 264 6 170312 31.03
#слушать 47:49 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 15 6 20760 01.04
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 128 6 649978 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ Видеообращение Игоря Вострикова, потерявшего в «Зимней вишне» семью Видеообращение Игоря Вострикова, потерявшего в «Зимней вишне» семью Он утверждает, что сначала все двери в кинозалы были открыты…

5 373 6 203996 29.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, трагедии, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6852766
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3387906

Сегодня в эфире