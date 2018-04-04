Россия направила запрос о проведении заседания Совета безопасности ООН по делу Сергея Скрипаля

Об этом заявил постпред Василий Небензя, — сообщает РИА Новости. Москва руководствуется принципом, что применение химоружия кем бы то ни было и где бы то ни было недопустимо и должно быть расследовано и наказано, — сказал Небензя. Он предложил обсудить на заседании Совбеза письмо премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанное с инцидентом в Солсбери.