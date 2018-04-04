Борис Джонсон: Россия намеревалась подорвать работу Международной организации по запрещению химического оружия
Россия намеревалась «подорвать независимую и беспристрастную» работу Международной организации по запрещению химического оружия, а ее предложение запустить совместное британо-российское расследование по «делу Скрипаля» — «смехотворно». Таким образом глава британского МИДа Борис Джонсон прокомментировал сегоднящнее голосование в ОЗХО по проекту, предложенному Россией, Ираном и Китаем. По мнению Джонсона, Россия хотела таким образом «скрыть правду и запутать общественность». Его слова приводятся на официальном сайте Форин-офиса.
Напмоню, Россия на заседании ОЗХО предложила провести совместное расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, но предложение в ходе голосования поддержали всего шесть стран — членов организации: сама Россия, а также Иран, Китай, Азербайджан, Судан и Алжир. Еще 15 стран проголосовали против, 17 воздержались.
Комментарии61
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
evgolius7 04 апреля 2018 | 23:04
Борис Джонсон насчитал 24 ложных версии Москвы в деле Скрипаля.
Сергей Лавров решил набросить ещё несколько.
aroswen 04 апреля 2018 | 23:04
Бориска, ты лучший!! Топи это чекистское дерьмо!! ))
danko_swinja 04 апреля 2018 | 23:08
aroswen: свинопас.
danko_swinja 04 апреля 2018 | 23:10
evgolius7: тролль рисованный опущенный. Не стёрся?
lager23 04 апреля 2018 | 23:18
danko_swinja: Свинжа, очень вам рекомендую для нормализации психики вдыхать эфирные масла и делать ароматический массаж. Для этого подходят эфиры бергамота, иланг-иланга, герани, розы, апельсина, кедра. Их же можно добавлять в ароматические ванны. Для этого нужно добавить 3-5 капель в соль или молоко, а затем развести в воде, но не затягивайте сильно водные процедуры, это отвлечёт от троллинга, а я буду скучать без вас!
Герман
opiatnovyi63 04 апреля 2018 | 23:22
lager23: Судан это наш новый стратегический союзник!Россия должна гордиться!
duch_nic 04 апреля 2018 | 23:26
//По мнению Джонсона, Россия хотела таким образом «скрыть правду и запутать общественность».//
Бориска жжёт! После его интервью с Немцовой, никакую правду уже не скрыть и никого не запутать!
Не поможет даже удаление страниц из Твиттера. :)
yakov18 05 апреля 2018 | 00:04
duch_nic: А чо правду скрывать то? Россия обделалась по полной-и в Украине с Сирией по ИХТАМНЕТАМ и ОНИВСЕВРУТ и по семье Скрипалей-уровень поддержки в мире России это алжиры с суданоиранами и веры ей-НИКАКОЙ...
danko_swinja 04 апреля 2018 | 23:38
opiatnovyi63: гордись крклотролль.
danko_swinja 04 апреля 2018 | 23:28
lager23: удависьмрась.
patrik05 04 апреля 2018 | 23:47
По мнению Джонсона, Россия хотела таким образом «скрыть правду и запутать общественность»...
Три вещи которые нельзя скрыть - Солнце, Луну и правду... (Сиддхартха Гаутама)
lager23 05 апреля 2018 | 00:27
danko_swinja: Ты нужна мне словно веер
В жаркий, знойный, летний день.
Подарю тебе свой плеер,
Лишь бы стала ты моей!
Твой Герман
opiatnovyi63 04 апреля 2018 | 23:26
Россия в очередной раз показала свою сущность террористического государства, в то же время пытается иметь доступ к расследованию химатаки на территории Великобритании!
vis_a_vis 04 апреля 2018 | 23:34
\\ ...поддержали всего шесть стран — членов организации: сама Россия, а также Иран, Китай, Азербайджан, Судан и Алжир. //
"Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты"
echo_shar 05 апреля 2018 | 00:25
aroswen:
Хайли лайкли, что Борюик смехотворен. )))
entoni 05 апреля 2018 | 00:06
evgolius7: Ндааа, Джонсон - копия российских либерастов. Может навонять на любую тему или даже придумать ее - подкинул очередного "дохлого кота"
grishakras 04 апреля 2018 | 23:04
Полное политическое фиаско
malanoff 04 апреля 2018 | 23:16
grishakras: России надо самой отгрызть эту МИДовскую головку . Иначе полная изоляция от мирового сообщества , даже уже включая КРДР
captainobvious 04 апреля 2018 | 23:21
grishakras: согласен! такого позора, как Борис Джонсон, британская дипломатия не знала, пожалуй, за всю свою историю...
honduras_on_kolima 04 апреля 2018 | 23:50
captainobvious: // согласен! такого позора, как Борис Джонсон, британская дипломатия не знала, пожалуй, за всю свою историю... //
Да, удило, то ли дело Серёга Дебилыбля Лавров - гордость свинодипломатии.
yakov18 05 апреля 2018 | 00:07
captainobvious: patrik05: Такого позорного существования в мире и такой международной изоляции -у России НЕ БЫЛО НИКОГДА...
Путин привел Россию и подвесил :"Над Пропастью во ЛЖИ!"
entoni 05 апреля 2018 | 00:16
yakov18: Яша, а когда будешь из Израиля эмигрировать? Иран там с Турцией договорились - жареным не сильно пахнет?))))) Тут не пропасть - гораздо страшнее)))))
yakov18 05 апреля 2018 | 00:20
entoni: Иран с Турцией договорились-ну все , пипец Воронежу...
entoni 05 апреля 2018 | 00:24
yakov18: Таки и в Израле есть Воронеж? Наверное так кибуц назвали))) Ну и ладно пусть будет этому кибуцу пипец!))))
estamp 04 апреля 2018 | 23:04
А что, хомячки, у вас ваши "кумиры" ни капельки чувства неловкости не вызывают?
nanaryfive 04 апреля 2018 | 23:06
Вот что бывает когда к власти приходят долбо..ёбы которые управляют петрушками из палаты №6 Борисами Джонсонами.
vis_a_vis 04 апреля 2018 | 23:37
\\ nanaryfive: Вот что бывает когда к власти приходят долбо..ёбы... //
И что бывает? "Зимние вишни" горят?
lion64___3 04 апреля 2018 | 23:41
vis_a_vis: небоскребы в Лондоне тоже горят, при этом никто так и не сел за большой пожар с сотнями погибших.
honduras_on_kolima 05 апреля 2018 | 00:03
lion64___3: Удило ватное, на России смертность на пожарах почти в 20 раз выше британской.
Так что завали свою ватную хлеборезку, хорёк ощипанный.
lion64___3 05 апреля 2018 | 00:12
honduras_on_kolima: петушина, ты сейчас отдыхаешь от оказания позорных услуг отбывающим вместе с тобой срок душманам? Лучше наберись сил, ибо скоро тебе опять подставлять им задницу, а также брать у них
vis_a_vis 05 апреля 2018 | 00:07
\\ lion64___3: небоскребы в Лондоне тоже горят, при этом никто так и не сел за большой пожар с сотнями погибших. //
Любите приврать? Впрочем, для таких, как вы, это обычно.
Читаем в Википедии:
"Пожар в здании Grenfell Tower в Лондоне случился 14 июня 2017 года в 24-этажном здании Grenfell Tower в лондонском районе Северный Кенсингтон, привёл к гибели 71 человека[1][3], в основном выходцев из Африки и Ближнего Востока[4]."
71. А не сотни. И какой контингент, заметьте. Из Африки и Ближнего Востока. Из тех регионов, где такие пожары с массовым числом жертв - сплошь и рядом.
"Лондонская полиция назвала вероятную причину пожара. По данным Скотленд-Ярда, возгорание произошло из-за неисправного холодильника фирмы Hotpoint (Indesit) "
Кого садить? Холодильник?
lion64___3 05 апреля 2018 | 00:22
vis_a_vis: Тех "садить" (выражаясь провинциальным жаргоном), кто в нарушение всех противопожарных норм использовал горючие материалы при строительстве. Также не было возможности выйти по лестницам. Пропало без вести намного больше, 71 это количество найденных обгоревших останков. Пострадала сволочь, это верно.
vis_a_vis 05 апреля 2018 | 00:29
\\ lion64___3: Пропало без вести намного больше, 71 это количество найденных обгоревших останков. //
То же самое можно сказать и о "Зимней вишне"?
yakov18 05 апреля 2018 | 00:09
lion64___3: Ну в России за 500 погибших россиян в Норд Осте и в Беслане, виновных даже-наградили...
lion64___3 05 апреля 2018 | 00:24
yakov18: Это совершенно разные ситуации. Бандитские нападения боевиков, столь любезных либерастам ("Здравствуй, Шамиль Басаев"), и обычный пожар.
hagana 04 апреля 2018 | 23:06
А в СМИ все подается наоборот ! Как же надоело наше вранье по любому поводу !!
mikhail_spb_ 04 апреля 2018 | 23:06
Не Россия, а кремлежулики, являющиеся наследниками преступной чекистско-кэпээсэсовской власти, которые уже сто лет подрывают работу международных организаций и занимаются провокациями, разжиганием войн, провокациями и убийствами во всём мире.
danko_swinja 04 апреля 2018 | 23:12
mikhail_spb_: хохлотролль юморной. Вероятно, возможно, кепе, во всем Мире! Мильтоны, внук данко1.
servelat 04 апреля 2018 | 23:16
mikhail_spb_: Заклинило на провокации, аж два раза за подряд проблеял?
lager23 04 апреля 2018 | 23:23
servelat: это акцентирует внимание алигофренов, им тяжело концентрироваться, а вам?
prender 04 апреля 2018 | 23:06
Список стран, поддержавших предложение России, вполне сам говорит за себя . Демократия на демократии и демократией погоняет. Чудная поддержка для уркаганов.
grizzlybear 04 апреля 2018 | 23:06
"Мели, Емеля - твоя неделя!"
sveklotron_7 04 апреля 2018 | 23:07
Россия чего-то там "пыталась подорвать" и поэтому мы мухлюем и удаляем твиты....ага
seryj_wolk 04 апреля 2018 | 23:07
Рфию в очередной раз опустили. Оказалось, что еще есть куда.
r88w556xl4 04 апреля 2018 | 23:55
seryj_wolk: sСам-то подумай, неужели этот карикатурный пустобрёх может кого-то опустить?
zollendorf 04 апреля 2018 | 23:10
Россия намеревалась подорвать работу Международной организации,,, //
Когда подобных России пускаете в международные организации, то чего собственно ждете? Что они привнесут туда прогресс и процветание?
salut__521 04 апреля 2018 | 23:10
Говняшка хотела сама себя международно расследовать, а даже, может быть, потом повесить. Чудеса...
eyjafjallajoekull 04 апреля 2018 | 23:19
Все-таки, недаром его зовут Борис: отлично понимает "загадочную" русскую душу (посмотрите его биографию и сопоставьте со всей этой публикой с купленными учеными степенями). Вообще же, включить Россию в расследование отравления Скрипаля это все равно что, ну для примера было бы включить СССР в расследование расстрелов в Катыни или Лугового в расследование отравления Литвиненко.
polit_person 04 апреля 2018 | 23:20
Что осталось делать Борису? Только хорошую мину. Вот и мелет, сам не понимая что. Тереза уже и не мычит.
supalov 04 апреля 2018 | 23:36
Ну вот вам и объективность: сбитый самолёт расследуют вместе с Украиной - главным подозреваемым, между прочим, с историей сбитых самолётов, кстати; а тут - низзя!
solonko 04 апреля 2018 | 23:48
supalov: Мало ли кто у тебя в голове "главный подозреваемый" по сбитому "Боингу" - сильно не убивайся, болезный. Украина участвует в расследовании в полном соответствии с правилами ИКАО для подобных случаев.
supalov 05 апреля 2018 | 00:17
solonko: Уголовное расследование к правилам ИКАО отношения не имеет.
alex55 04 апреля 2018 | 23:54
supalov:
Попутали чего-то... Главный подозреваемый по малайзийскому боингу всё та-же РФ. А про историю сбитых в советский период пассажирских самолетов погуглите в инете,- много чего нового и интересного узнаете... Например, что самолет Ту-154 над Черным морем в октябре 2001 года был сбит зенитной ракетой «С-200», запущенной в ходе проводившихся на территории испытательного полигона ЧФ
РФ на Крымском полуострове РОССИЙСКО-УКРАИНСКИХ военных учений...
supalov 05 апреля 2018 | 00:20
alex55: Та ракета была запущена войсками Украины. Так что не надо с больной головы на здоровую переваливать. Ну а кто там главный подозреваемый в деле о "Боинге", когда ракеты не видно на радаре, смотрящем с востока на запад, а картина разрушения самолёте однозначно указывает на перехват почти под прямым углом справа по курсу - это вопрос чистой логики и линейной алгебры, а не поиска в сети.
fresh_breeze 05 апреля 2018 | 00:19
supalov:
"сбитый самолёт расследуют вместе с Украиной - главным подозреваемым"
----------------------------------------------------------
Притом, уже скоро пятый год.
Так же и со Скрипалями будет. Доказать причастность России к их отравлению нельзя, а признавать это не хочется, стало быть, затянут расследование, пока этот инцидент не начнёт забываться.
putin_itogy 04 апреля 2018 | 23:46
Респект Борис!
Люблю западных мужиков с яйцами..))
Таких путин трухает,
ссыт он Мужиков.
И поэтому убивает.
solonko 04 апреля 2018 | 23:50
putin_itogy: ... всегда по подлому.
futbolist73 05 апреля 2018 | 00:06
Прошу все СМИ, уточнять, когда идёт речь про Азербайджан, лучше говорить Алиевский Азербайджан.
idruker 05 апреля 2018 | 00:08
Бедная Россия, ее пинают раз за разом и выкидывают как Паниковского, но она встает, отряхивается и с криком ура снова бросается в ту же дверь чтобы снова нарваться мордой на кулак
fresh_breeze 05 апреля 2018 | 00:11
Никогда не бывал в Солсбери. А теперь ни за какие коврижки не поеду.
Как можно туда ехать, когда дверные ручки в этом городе вымазаны отравленной гречневой кашей, а в общепите подают протухшую рыбу?
yasnovilyashi 05 апреля 2018 | 00:17
supalov
04 апреля 2018 | 23:36
Ну вот вам и объективность: сбитый самолёт расследуют вместе с Украиной - главным подозреваемым, между прочим, с историей сбитых самолётов, кстати; а тут - низзя!
+++++++++++++++++++++++++++++
Главными подозреваемыми были по-моему лётчик Волошин и Гиркин, подложивший несвежие трупы в пролетающий Боинг. Несравненные эксперты из фирмы Алмаз-Антей или секай-пересекай это уже полностью и окончательно доказали. А тут (вам по секрету) к расследованию обещают всё-таки привлечь трёх представителей России - распятого мальчика, изнасилованную девочку и редактора Раша Тудей Симоньян.