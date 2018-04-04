Борис Джонсон: Россия намеревалась подорвать работу Международной организации по запрещению химического оружия

Россия намеревалась «подорвать независимую и беспристрастную» работу Международной организации по запрещению химического оружия, а ее предложение запустить совместное британо-российское расследование по «делу Скрипаля» — «смехотворно». Таким образом глава британского МИДа Борис Джонсон прокомментировал сегоднящнее голосование в ОЗХО по проекту, предложенному Россией, Ираном и Китаем. По мнению Джонсона, Россия хотела таким образом «скрыть правду и запутать общественность». Его слова приводятся на официальном сайте Форин-офиса.

Напмоню, Россия на заседании ОЗХО предложила провести совместное расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, но предложение в ходе голосования поддержали всего шесть стран — членов организации: сама Россия, а также Иран, Китай, Азербайджан, Судан и Алжир. Еще 15 стран проголосовали против, 17 воздержались.