Компания Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей Facebook
Об этом заявил главный технический директор соцсети Майк Шропфер. Ранее сообщалось, что утечка данных затронула 50 миллионов пользователей. Уточняется, что большинство пользователей, чьи данные могла собрать Cambridge Analytica, находятся в США.
Социальная сеть пообещала также ограничить доступ сторонним приложениям к информации пользователей, которой они делятся в событиях и группах.
Кроме того, Facebook больше не будет позволять приложениям запрашивать доступ к информации, касающейся религиозных и политических взглядов, личных отношений, списку друзей, к информации об образовании или работе и трудоустройства и персональных данных.
Комментарии8
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danko_swinja 04 апреля 2018 | 23:06
Вот это правильно!!! И наших хоклотроллей и бабку дакно1 тоже!!!
lager23 04 апреля 2018 | 23:10
danko_swinja: тетенька, вы так окончательно рехнётесь на почве психоза! Примите галоперидол!
danko_swinja 04 апреля 2018 | 23:14
lager23: хохлотролль опущенный. Тфу на тебя.
patrik05 04 апреля 2018 | 23:42
Компания Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей Facebook...
Цукерберги.
lager23 05 апреля 2018 | 00:17
danko_swinja: я обиделся, и больше не хочу тебя!
Ты разбила мне сердце...
Герман
hastings 04 апреля 2018 | 23:18
danko_swinja: Оруэлл чистой воды.
nanaryfive 04 апреля 2018 | 23:24
Найух ваш хфесбук как и другую заразу -соц. сети.
perrrkele_satttana 04 апреля 2018 | 23:32
Facebook - туповатое,до дебильности, сообщество, построенное для дегенеративных блондей.
Ну, получило Cambridge Analytica адреса дЫбЫлов, небольшого количества и что?
Дегенератов, которые "за путина", в рашке-паращке (с) и то, больше