Компания Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей Facebook...

Об этом заявил главный технический директор соцсети Майк Шропфер. Ранее сообщалось, что утечка данных затронула 50 миллионов пользователей. Уточняется, что большинство пользователей, чьи данные могла собрать Cambridge Analytica, находятся в США.

Социальная сеть пообещала также ограничить доступ сторонним приложениям к информации пользователей, которой они делятся в событиях и группах.

Кроме того, Facebook больше не будет позволять приложениям запрашивать доступ к информации, касающейся религиозных и политических взглядов, личных отношений, списку друзей, к информации об образовании или работе и трудоустройства и персональных данных.