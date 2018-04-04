В Москве арестован старший воспитатель столичной кадетской школы
Его обвиняют в участии в террористической организации. Как сообщает «ОВД-инфо», следствие утверждает, что воспитатель «Романовской школы» Борис Вершинин состоял в рядах запрещенного движения «Народное ополчение имени Минина и Пожарского». Организация была создана бывшим полковником ГРУ Владимиром Квачковым и в 2015-м году запрещена по решению Мосгорсуда. Жена полковника Надежда Квачкова на своей странице в социальной сети так прокомментировала этот арест: «Совсем обалдели господа следователи? НОМП запрещена и не существует. Такого человека в организации вообще не было. Вам мало террористов настоящих?».
Комментарии2
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bloempje 04 апреля 2018 | 22:53
Господа следователи прошли курсы повышения квалификации в Академии имени Скворцова-Степанова и теперь готовы состряпать дело на каждого окромя себя и не по одному разу...
mavreh 04 апреля 2018 | 23:00
Я уж думал, что очередной педофил, а оказался террорист - аж от сердца отлегло..