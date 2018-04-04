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22:32, 04 апреля 2018

20 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета на ликвидацию мусорных полигонов в Подмосковье

Об этом радио «Говорит Москва» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он добавил, что для этого существует федеральная программа.
Подмосковный министр экологии Александр Коган сообщил, что областные власти уже заключили контракты на строительство трех мусороперерабатывающих заводов. Планируется подписать договоры о строительстве еще 11-ти объектов.

Комментарии

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evgolius7 04 апреля 2018 | 22:35

Для сравнения:
Парк "Зарядье" в Москве стоил 14 млрд.
А фонтан в Грозном обошёлся в 60 млрд рублей.
...Перед Россией стоят великие задачи:
Победить США и Волоколамскую свалку...

kirilka1 04 апреля 2018 | 22:48

evgolius7: Московский бюджет дотационный уже? Или, там боятся, что на гранитные бордюры может не хватить?

kirilka1 04 апреля 2018 | 22:50

kirilka1: Как гадить вокруг, так Москва первая, а как за это платить, так это должны все кто не вписался.

prender 04 апреля 2018 | 22:45

Кто подрядчик? Кто будет строить заводы? Ротенберги? Значит или стоимость контрактов увеличиться в разы или растащат две трети.

vla7815 04 апреля 2018 | 22:49

Мусорки региональные, а выделения по борьбе с ними - федеральные. Что ни делает путинская власть всё одно получается грабеж всей страны. Вся страна за все её косяки отдувается и последние штаны снимает.

trans 04 апреля 2018 | 22:50

У Воробьева началась предвыборная компания.

(комментарий скрыт)

agriment 04 апреля 2018 | 22:55

"20 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета на ликвидацию мусорных полигонов в Подмосковье"

-Главное, срочно/сегодня всем депутатам в Госдуме нажать кнопки одобрямс по голосованию указа - Минфину из федбюджета выделить 20 миллиардов и Путину на подпись...
Ни программы, ни пошагового плана действий, ни чёткой сметы расходов с привязкой цен на всех стадиях, ни конкретных подрядчиков, ни материально ответственных за миллиарды - ничего
Есть приближенный "ставленник" он, всё и будет решать:
отправить 20 млрд. в игровой капитал или на очередную яхту кому надо, или в казино браткам спустить, на радостях удачных выборов..

"Госдура" завтра всё забудет, по - какому поводу кнопки нажимала,
а мусорные свалки, как гнили, так и будут гнить, естественным путём, не только в Подмосковье, но и по всей России.

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