"20 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета на ликвидацию мусорных полигонов в Подмосковье"

Об этом радио «Говорит Москва» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он добавил, что для этого существует федеральная программа.

Подмосковный министр экологии Александр Коган сообщил, что областные власти уже заключили контракты на строительство трех мусороперерабатывающих заводов. Планируется подписать договоры о строительстве еще 11-ти объектов.