Президиум Верховного суда назначил на 25 апреля заседание по делу «Ив Роше»
Президиум Верховного суда назначил на 25 апреля заседание по делу «Ив Роше», в рамках которого были осуждены Алексей Навальный и его брат Олег. Об этом Навальный сообщил в своем телеграм-канале. Верховный суд должен был назначить такое заседание после решения ЕСПЧ, который в октябре прошлого года признал процесс по делу «Ив Роше» несправедливым и обязал Россию выплатить осужденным денежную компенсацию. Как ранее отмечал Навальный, решение Страсбургского суда вступило в силу 5-го марта. После этого он направил в Верховный суд ходатайство с требованием немедленно освободить из колонии его брата. Между тем, после этого Олега Навального перевели в штрафной изолятор за то, что он сидел за столом после сигнала отбоя.
В российском Минюсте ранее заявили, что не согласны с решением ЕСПЧ.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
yuryr 04 апреля 2018 | 22:50
И что, у кого-нибудь есть серьезные сомнения в "отказном" по своей сути решении Президиума ВС о решении ЕСПЧ? Из опробованного - послать дело на повторное рассмотрение в тот же суд, который уже рассматривал это дело и имеет готовый/старый текст для своего нового решения :-( . Впрочем, могут и еще что-нибудь придумать, но вряд ли это будет отмена неправосудного, судя по решению ЕСПЧ, решения суда/судов России и освобождение Олега Навального, ох вряд ли ...
nikitin43 04 апреля 2018 | 23:09
yuryr: реально могут наградить поездками на бали или ещё куда на коралловые острова , орденов , медалей у них если переплавить можно сделать самолёт и улететь с этой рашки .
vasilevich58 04 апреля 2018 | 22:52
Путинские опричники не выпустят Навальных из своей вонючей пасти пока жив их хозяин!
trans 04 апреля 2018 | 22:53
Посмотрим, какое указание суду придет из Администрации президента.
vulgaris_liberal 04 апреля 2018 | 23:03
После нового суда один навальный должен будет сменить другого за решеткой :)