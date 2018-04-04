Президиум Верховного суда назначил на 25 апреля заседание по делу «Ив Роше», в рамках которого были осуждены Алексей Навальный и его брат Олег. Об этом Навальный сообщил в своем телеграм-канале. Верховный суд должен был назначить такое заседание после решения ЕСПЧ, который в октябре прошлого года признал процесс по делу «Ив Роше» несправедливым и обязал Россию выплатить осужденным денежную компенсацию. Как ранее отмечал Навальный, решение Страсбургского суда вступило в силу 5-го марта. После этого он направил в Верховный суд ходатайство с требованием немедленно освободить из колонии его брата. Между тем, после этого Олега Навального перевели в штрафной изолятор за то, что он сидел за столом после сигнала отбоя.

В российском Минюсте ранее заявили, что не согласны с решением ЕСПЧ.