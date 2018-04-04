Результаты анализов проб по «делу Скрипаля» будут готовы в начале следующей недели

Об этом заявил генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю. Когда это произойдет, секретариат ОЗХО подготовит доклад, основываясь на этих данных. Копия будет передана Великобритании, — пояснил Узюмджю. При этом по правилам организации доступ других сторон к этому докладу будет возможет только при согласии Лондона. В то же время гендиректор ОЗХО отметил, что Великобритания хотела бы, чтобы о содержании доклада узнали и другие страны-участницы расследования.