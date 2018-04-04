Результаты анализов проб по «делу Скрипаля» будут готовы в начале следующей недели
Об этом заявил генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю. Когда это произойдет, секретариат ОЗХО подготовит доклад, основываясь на этих данных. Копия будет передана Великобритании, — пояснил Узюмджю. При этом по правилам организации доступ других сторон к этому докладу будет возможет только при согласии Лондона. В то же время гендиректор ОЗХО отметил, что Великобритания хотела бы, чтобы о содержании доклада узнали и другие страны-участницы расследования.
Комментарии7
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glotov 04 апреля 2018 | 22:32
Все результаты "анализов" пишутся в кабинете Мэй.
servelat 04 апреля 2018 | 22:43
"Взяты пробы гречки, денег с проданной квартиры и с того мужика с самолёта - этого вполне достаточно для вердикта" - заявила Мэй
palmcoast___ 04 апреля 2018 | 22:43
Тома Мазок с Эха анализы у Скрипалей брала.
mikhail_spb_ 04 апреля 2018 | 22:45
УзнАют все, кроме нацдилера.
Хотя он только что отправил туда запросы.
Но он изгой, его удел - плакать от обиды в подушку и отыгрываться на безропотном народонаселении.
rico76 04 апреля 2018 | 22:59
mikhail_spb_: Ты даже в своей стране изгой..... твой удел - гневно пукать в воздух!)
mavreh 04 апреля 2018 | 22:56
"Узюмджю" - это ещё круче "Луиса Корвалана"!
Это пять!
mobile_actor 04 апреля 2018 | 23:11
Совсем этот Ахмет Путина не уважает, слушайте.