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22:30, 04 апреля 2018

Фейсбук вместе с интернет-троллями заблокировал и страницу департамента экономической политики мэрии Москвы

Представитель департамента подтвердил это РБК и сообщил, что сейчас выясняет причины блокировки. Фейсбук на запросы пока не ответил. РБК не исключает, что страница госструктуры могла быть заблокирована из-за того, что SMM-услуги департаменту мог оказывать Глеб Васильченко, один из 13-ти вероятных сотрудников «фабрики троллей», которых Минюст США обвиняет во вмешательстве в президентские выборы. Человек с таким именем еще полгода назад размещал официальный контент на странице департамента в социальной сети ВКонтакте. ID его страницы было найдено в прямой ссылке на видео, загруженного в группу.
Васильченко не ответил на просьбу РБК о комментарии. Видеозапись, на которую ссылается РБК, из социальной сети была удалена.

Комментарии

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aroswen 04 апреля 2018 | 22:31

Рувинский, ты то собираешься этих (м)чудаков с эха зачистить? Ну позорище просто все эти "патрики" и "клизьмы"

nanaryfive 04 апреля 2018 | 22:39

aroswen: Хто бы хохло-троллей на Йехе заблокировал? Засрали все ветки. Хоть бы на мове писали.

duch_nic 04 апреля 2018 | 22:44

//Фейсбук вместе с интернет-троллями заблокировал и страницу департамента экономической политики мэрии Москвы//
Ну и кто теперь будет возражать о том что пацан с 70-ю млд. в кармане самостоятелен и на западе есть свобода слова? ;)

danko_swinja 04 апреля 2018 | 22:54

aroswen: свинорыл тебя заблокировали?

lager23 04 апреля 2018 | 23:01

danko_swinja: Психопатии (как и девушки) бывают разные: блондинки, брюнетки, шатенки, рыжие...Это, конечно, шутка. На самом деле выделяют следующие типы психопатий у женщин: шизоидный, истерический, возбудимый, паранойяльный, неустойчивый, астенический, психастенический.Какой тип психопатии у вас, Свинжа?

navsegda 04 апреля 2018 | 22:55

duch_nic: при чём тут частная компания фэйсбук к свободе слова ? не нравится не пользуйся фейсбуком

danko_swinja 04 апреля 2018 | 23:00

navsegda: навсегда опущенный птр.

duch_nic 04 апреля 2018 | 23:04

navsegda: //при чём тут частная компания фэйсбук к свободе слова ?//
Если вы сразу не поняли, объяснять бесполезно. )

palmcoast___ 04 апреля 2018 | 22:58

duch_nic:

На Эхе жешь есть свобода слова, вот и трещите здесь промеж собой., глянь вас сколько тут собралось - щас ветка обломится;)

duch_nic 04 апреля 2018 | 23:07

palmcoast___: //На Эхе жешь есть свобода слова//
Конечно жешь! Только я бы, на месте модераторов, следуя заявленным Правилам Поведения, всё же действовал пожестче. )

yozhovy_kvach 04 апреля 2018 | 22:37

Это сама мэрия заблокировала, чтобы очернить репутацию фейсбука.

duch_nic 04 апреля 2018 | 23:09

yozhovy_kvach: Это сделали те самые крутые российские хакеры! Взломали ФБ и прихлопнули страницу Мэрии.
Ибо нефик!

captainobvious 04 апреля 2018 | 22:38

у меня только один вопрос: какого хрена департамент экономической политики мэрии Москвы делает на Фейсбуке?

anatolr 04 апреля 2018 | 22:49

captainobvious: //...какого хрена департамент экономической политики мэрии Москвы делает на Фейсбуке?//
Плохой вопрос, вернее очень плохой.
А ответ, - такой Мэрия Москвы на Facebook фейсбучится! :-)))

Анатолий - сосед Госдепа

danko_swinja 04 апреля 2018 | 22:56

anatolr: му-к

Анатолий.

s_talker002 04 апреля 2018 | 22:39

\Фейсбук вместе с интернет-троллями заблокировал...\
Очень интересная интерпретация событий.
Фейсбук и интернет-тролли это одна организация?

tks 04 апреля 2018 | 22:39

ДЭПР - троллоло! ))))

mikhail_spb_ 04 апреля 2018 | 22:42


На что тратятся народные денежки?
На содержание целой фабрики этих ольгинских дерьмо-троллей, изгадивших не только российские но и зарубежные форумы!

danko_swinja 04 апреля 2018 | 22:58

mikhail_spb_: хохлотролль дерьмо юморной. Вероятно, возможно, пролонгация, свинья коклядская. С заплатой.

timwlad69 04 апреля 2018 | 22:43

Ну так солидарность с социальной сетью телеграмм которым имеют претензии спецслужбы России.
Ну и российская интелегенция отметилась проявляя свою лояльность западу что бы лавровые веночки м статуйки получать за обсерании России и населения России.

palmcoast___ 04 апреля 2018 | 22:49

timwlad69:

Как можно обосрать Россию в виртуале?, ума не приложу.. Это надо не с ФБ, а с МКСа., наверное.

timwlad69 04 апреля 2018 | 22:56

Вы palmcoast___: навярняка слыхали о большевитской пропоганде которая стала основой в западных СМИ.
История это большевитской пропоганде давняя.с французской революции когда наступали французам в России по амбициям.
С тех пор пор Франция враги смертельные России.
Ну и англичане начали гадить со времён конкуренции за влияние в Европе при становлении империй в Европе.

palmcoast___ 04 апреля 2018 | 23:01

timwlad69:

Вы лучше не историю вспоминайте, а изучайте внимательнее сегодняшнюю матчасть.

navsegda 04 апреля 2018 | 22:58

timwlad69: назови социальную сеть полностью лояльную путину ? интернет это свобода и ни тебе ни кому другому тут не командовать и рты не затыкать

lager23 04 апреля 2018 | 23:04

timwlad69: дружище, нельзя так увлекаться! вас могут департировать из Германии!

zollendorf 04 апреля 2018 | 23:03

Фейсбук вместе с интернет-троллями заблокировал и страницу департамента экономической политики мэрии Москвы//

А троллей то за что???

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