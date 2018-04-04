Фейсбук вместе с интернет-троллями заблокировал и страницу департамента экономической политики мэрии Москвы
Представитель департамента подтвердил это РБК и сообщил, что сейчас выясняет причины блокировки. Фейсбук на запросы пока не ответил. РБК не исключает, что страница госструктуры могла быть заблокирована из-за того, что SMM-услуги департаменту мог оказывать Глеб Васильченко, один из 13-ти вероятных сотрудников «фабрики троллей», которых Минюст США обвиняет во вмешательстве в президентские выборы. Человек с таким именем еще полгода назад размещал официальный контент на странице департамента в социальной сети ВКонтакте. ID его страницы было найдено в прямой ссылке на видео, загруженного в группу.
Васильченко не ответил на просьбу РБК о комментарии. Видеозапись, на которую ссылается РБК, из социальной сети была удалена.
Комментарии26
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aroswen 04 апреля 2018 | 22:31
Рувинский, ты то собираешься этих (м)чудаков с эха зачистить? Ну позорище просто все эти "патрики" и "клизьмы"
nanaryfive 04 апреля 2018 | 22:39
aroswen: Хто бы хохло-троллей на Йехе заблокировал? Засрали все ветки. Хоть бы на мове писали.
duch_nic 04 апреля 2018 | 22:44
//Фейсбук вместе с интернет-троллями заблокировал и страницу департамента экономической политики мэрии Москвы//
Ну и кто теперь будет возражать о том что пацан с 70-ю млд. в кармане самостоятелен и на западе есть свобода слова? ;)
danko_swinja 04 апреля 2018 | 22:54
aroswen: свинорыл тебя заблокировали?
lager23 04 апреля 2018 | 23:01
danko_swinja: Психопатии (как и девушки) бывают разные: блондинки, брюнетки, шатенки, рыжие...Это, конечно, шутка. На самом деле выделяют следующие типы психопатий у женщин: шизоидный, истерический, возбудимый, паранойяльный, неустойчивый, астенический, психастенический.Какой тип психопатии у вас, Свинжа?
navsegda 04 апреля 2018 | 22:55
duch_nic: при чём тут частная компания фэйсбук к свободе слова ? не нравится не пользуйся фейсбуком
danko_swinja 04 апреля 2018 | 23:00
navsegda: навсегда опущенный птр.
duch_nic 04 апреля 2018 | 23:04
navsegda: //при чём тут частная компания фэйсбук к свободе слова ?//
Если вы сразу не поняли, объяснять бесполезно. )
palmcoast___ 04 апреля 2018 | 22:58
duch_nic:
На Эхе жешь есть свобода слова, вот и трещите здесь промеж собой., глянь вас сколько тут собралось - щас ветка обломится;)
duch_nic 04 апреля 2018 | 23:07
palmcoast___: //На Эхе жешь есть свобода слова//
Конечно жешь! Только я бы, на месте модераторов, следуя заявленным Правилам Поведения, всё же действовал пожестче. )
yozhovy_kvach 04 апреля 2018 | 22:37
Это сама мэрия заблокировала, чтобы очернить репутацию фейсбука.
duch_nic 04 апреля 2018 | 23:09
yozhovy_kvach: Это сделали те самые крутые российские хакеры! Взломали ФБ и прихлопнули страницу Мэрии.
Ибо нефик!
captainobvious 04 апреля 2018 | 22:38
у меня только один вопрос: какого хрена департамент экономической политики мэрии Москвы делает на Фейсбуке?
anatolr 04 апреля 2018 | 22:49
captainobvious: //...какого хрена департамент экономической политики мэрии Москвы делает на Фейсбуке?//
Плохой вопрос, вернее очень плохой.
А ответ, - такой Мэрия Москвы на Facebook фейсбучится! :-)))
Анатолий - сосед Госдепа
danko_swinja 04 апреля 2018 | 22:56
anatolr: му-к
Анатолий.
s_talker002 04 апреля 2018 | 22:39
\Фейсбук вместе с интернет-троллями заблокировал...\
Очень интересная интерпретация событий.
Фейсбук и интернет-тролли это одна организация?
tks 04 апреля 2018 | 22:39
ДЭПР - троллоло! ))))
mikhail_spb_ 04 апреля 2018 | 22:42
На что тратятся народные денежки?
На содержание целой фабрики этих ольгинских дерьмо-троллей, изгадивших не только российские но и зарубежные форумы!
danko_swinja 04 апреля 2018 | 22:58
mikhail_spb_: хохлотролль дерьмо юморной. Вероятно, возможно, пролонгация, свинья коклядская. С заплатой.
timwlad69 04 апреля 2018 | 22:43
Ну так солидарность с социальной сетью телеграмм которым имеют претензии спецслужбы России.
Ну и российская интелегенция отметилась проявляя свою лояльность западу что бы лавровые веночки м статуйки получать за обсерании России и населения России.
palmcoast___ 04 апреля 2018 | 22:49
timwlad69:
Как можно обосрать Россию в виртуале?, ума не приложу.. Это надо не с ФБ, а с МКСа., наверное.
timwlad69 04 апреля 2018 | 22:56
Вы palmcoast___: навярняка слыхали о большевитской пропоганде которая стала основой в западных СМИ.
История это большевитской пропоганде давняя.с французской революции когда наступали французам в России по амбициям.
С тех пор пор Франция враги смертельные России.
Ну и англичане начали гадить со времён конкуренции за влияние в Европе при становлении империй в Европе.
palmcoast___ 04 апреля 2018 | 23:01
timwlad69:
Вы лучше не историю вспоминайте, а изучайте внимательнее сегодняшнюю матчасть.
navsegda 04 апреля 2018 | 22:58
timwlad69: назови социальную сеть полностью лояльную путину ? интернет это свобода и ни тебе ни кому другому тут не командовать и рты не затыкать
lager23 04 апреля 2018 | 23:04
timwlad69: дружище, нельзя так увлекаться! вас могут департировать из Германии!
zollendorf 04 апреля 2018 | 23:03
Фейсбук вместе с интернет-троллями заблокировал и страницу департамента экономической политики мэрии Москвы//
А троллей то за что???