Жителя Приморского края арестовали за репост записи журналиста Аркадия Бабченко в мессенджере Telegram

Теперь мужчину обвиняют в публичных призывах к экстремизму.

Юрист Дмитрий Третьяков из города Спасск-Дальний в Приморском крае стал фигурантом уголовного дела в январе 2018 года. В марте он был арестован. Как сообщает портал «Медуза», поводом для обвинений стал пост журналиста Аркадия Бабченко, посвященный анализу последствий антикоррупционных митингов 12 июня 2017 года. Третьяков сделал репост этой записи из телеграмм-канала журналиста в открытую группу под названием «Операция «Утка», где общались сторонники политика Алексея Навального. Репост он снабдил комментарием «Согласен». Это были признано «призывом к осуществлению экстремистской деятельности». При этом к самому Бабченко у правоохранительных органов никаких претензий нет. Журналист отреагировал на историю Третьякова, открыв сбор средств для него и попросив распространить информацию об аресте.

Сам Третьяков своей вины не признает. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.