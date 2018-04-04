Жителя Приморского края арестовали за репост записи журналиста Аркадия Бабченко в мессенджере Telegram
Теперь мужчину обвиняют в публичных призывах к экстремизму.
Юрист Дмитрий Третьяков из города Спасск-Дальний в Приморском крае стал фигурантом уголовного дела в январе 2018 года. В марте он был арестован. Как сообщает портал «Медуза», поводом для обвинений стал пост журналиста Аркадия Бабченко, посвященный анализу последствий антикоррупционных митингов 12 июня 2017 года. Третьяков сделал репост этой записи из телеграмм-канала журналиста в открытую группу под названием «Операция «Утка», где общались сторонники политика Алексея Навального. Репост он снабдил комментарием «Согласен». Это были признано «призывом к осуществлению экстремистской деятельности». При этом к самому Бабченко у правоохранительных органов никаких претензий нет. Журналист отреагировал на историю Третьякова, открыв сбор средств для него и попросив распространить информацию об аресте.
Сам Третьяков своей вины не признает. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Комментарии10
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ztr Cергей Запорожский 04 апреля 2018 | 22:11
Дебильство
nikitin43 04 апреля 2018 | 22:14
ztr: нет , это целенаправленный террор против русских , любая цензура позволяет так или иначе убивать народ безнаказанно.
guliai_pole 04 апреля 2018 | 22:33
ztr: ...эх! ....если бы.
всё значительно противней и хуже.
ded62ushka 04 апреля 2018 | 22:33
ztr: да, у нас та же беда, братаны
nikitin43 04 апреля 2018 | 22:12
славные времена повторяются , а если портретом нацлидера зад подтереть 58 ?
bozk 04 апреля 2018 | 22:13
Чем бы фашики не тешились
canary 04 апреля 2018 | 22:15
зачем особачивать людей?
kottigr1 04 апреля 2018 | 22:16
Жителя Приморского края арестовали в РФ за репост записи киевского журналиста Аркадия Бабченко в американском интернете посредством дубайского мессенджера Telegram... ?
rico76 04 апреля 2018 | 22:21
Что???? Бабченко - журналист?
У Эха - каждый суслик - агроном!)))
malanoff 04 апреля 2018 | 22:27
А если кто-то срепостит фотографии автобусов , выделенных для похорон погибших в пожаре в Кемерово с надписями пожеланий здоровья детям от Тулеева, ? Кого посадят , Тулеева , фотографа , водителей автобуса или того , кто срепостил ? Совсем больная на голову страна.