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22:02, 04 апреля 2018

Следователи возбудили дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность» после пожара в ТЦ «Персей»

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность» в связи с пожаром в ТЦ «Персей». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сказала представитель Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Возгорание началось в складском помещении на последнем этаже здания около часа дня, сейчас пожар ликвидирован.

Все торгово-развлекательные центры в Москве проходят тщательную проверку на предмет противопожарной безопасности. Об этом в эфире телеканала ТВЦ сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Сергей Собянин также выразил соболезнования родственникам погибшего при пожаре в ТЦ «Персей».

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