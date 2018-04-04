Следователи возбудили дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность» после пожара в ТЦ «Персей»
Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность» в связи с пожаром в ТЦ «Персей». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сказала представитель Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.
Возгорание началось в складском помещении на последнем этаже здания около часа дня, сейчас пожар ликвидирован.
Все торгово-развлекательные центры в Москве проходят тщательную проверку на предмет противопожарной безопасности. Об этом в эфире телеканала ТВЦ сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Сергей Собянин также выразил соболезнования родственникам погибшего при пожаре в ТЦ «Персей».
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