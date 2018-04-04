Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что намерена лететь в Лондон, чтобы привезти в Россию Юлию Скрипаль
Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что намерена лететь в Лондон, чтобы привезти в Россию свою двоюродную сестру Юлию Скрипаль. Виктория Скрипаль рассказала в эфире российского телевидения, что поддерживает связь с российским послом в Лондоне Александром Яковенко, и он помог ей получить заграничный паспорт. Яковенко направил ее в консульско-визовую службу. Она подала документы, а вчера утром их забрала. Виктория Скрипаль сообщила также, что общалась с дядей за две недели до его отравления. О том, что произошло в Солсбери, она узнала из средств массовой информации.
Также Виктория Скрипаль считает, что ее дядя и двоюродная сестра могли отравиться рыбой. По ее мнению, симптомы были похожи на отравление рыбопродуктами. Виктория Скрипаль возмутилась, почему засекречена информация о том, что родственники заказывали в пиццерии. «Они что там ели, какое-то блюдо, которое нельзя есть? Или оно запрещено в Англии?», — спросила Скрипаль в эфире российского Первого канала. Племянница Сергея Скрипаля, так же, как ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, озаботилась судьбой домашних животных, которые жили у родственника. «Там было два кота и две морские свинки. Одного кота соседи видели выбегающим из дома. Если Сергея и Юлю травили газом «Новичок», то почему выжили животные?», — сказала Юлия Скрипаль.
Комментарии51
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sensei54 04 апреля 2018 | 22:03
Быстро её отделали.
kottigr1 04 апреля 2018 | 22:07
danko_klisma: Виктория Скрипаль считает, что ее дядя и двоюродная сестра могли отравиться рыбой…
Провальная версия с рыбой... Кошки Скрипаля ведь выжили !
fraps 04 апреля 2018 | 22:10
A что кто-то видел Ю.Скрипаль живой ?
Может кто-то знает где она находится ?
Свидетелей в таких случаях не оставляют !
Уж чего-чего, а полностью обделавшиеся
англо-скунсы точно этого не допустят.
Чего там забирать ? Может урну с прахом ?
evgolius7 04 апреля 2018 | 22:12
Однажды мы Машке Захаровой объявили в классе бойкот. Потому что она у Петьки Крым своровала (это портвейн такой).
А на следующий день все в школьной столовке траванулись.
А Машка загадочно хихикала и что-то лепетала про зеркальные меры и контрсанкции...
(с)
redactor 04 апреля 2018 | 22:13
Тема с отправлением товарными фсбэшниками разделилась совсем..
patrik05 04 апреля 2018 | 22:19
Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что намерена лететь в Лондон, чтобы привезти в Россию Юлию Скрипаль...
Не нравится мне эта гусыня, не доверяю я ей. Мне не жалко если она уедет в Лондон и сделает себе карьеру на отравлении(?) Скрипалей, просто мне не нравятся такие хитрожопые люди. Она мне напоминает Петю Верзилова, который танцевал на сцене с Мадонной, в то время как Надя Толоконникова ковыряла старым зечкам в Мордовии.
duch_nic 04 апреля 2018 | 22:20
Чего не пишут на Эхе:
Трамп дал лидерам Литвы, Латвии и Эстонии на поддержание штанов НА ВСЕХ 170 млн, а потом заявил, что ссориться с Россией — удел «тупых людей»
"Если мы будем дружить с Россией, это хорошо, а не плохо. Все с этим согласны, кроме очень тупых людей."
После чего выставил их вон и уже в дверях добавил, чтобы больше в этом году на глаза не показывались!
s_talker002 04 апреля 2018 | 22:26
duch_nic:
Отрабатывает Трамп , отжигает хорошо, но *шпротников* жаль, теперь голову сломают что он хотел сказать .
Все таки не зря мы его назначили.
duch_nic 04 апреля 2018 | 22:33
s_talker002: //теперь голову сломают что он хотел сказать . //
Конечно слухи о том, что прибалты тормозные возможно сильно преувеличены, но...
Я смотрел сюжет, где Трамп говорил свои слова. Судя по реакции прибалтов, до них смысл сказанного сразу не дошёл.
Очень надеюсь, что у руководителей этих стран есть более сообразительные помощники, которые наберутся смелости сказать шефам, как их опустил Президент США.
s_talker002 04 апреля 2018 | 22:48
duch_nic:
170 млн на всех это .....1700р каждому.
Не бесплатно опустил, а каждого за 1700р.
kottigr1 04 апреля 2018 | 22:22
patrik05: Не нравится мне эта гусыня...
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Согласен ! Осетрина второй свежести из кремлёвской столовой...
socialism 04 апреля 2018 | 22:23
kottigr1: кошки выжили
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И люди выжили. Так чья версия более провальна?
kottigr1 04 апреля 2018 | 22:25
socialism: Там ещё морские свинки были и они рыбу совсем не ели, но так же выжили..
Вывод ?
socialism 04 апреля 2018 | 22:29
kottigr1: А людей якобы, отравили боевым "новичком" но они живы. Вывод?
kottigr1 04 апреля 2018 | 22:31
socialism: Вывод прост... Просто так люди в реанимацию не попадают.
socialism 04 апреля 2018 | 22:42
kottigr1: Ну вот, верный вывод: после отравления рыбой - в реанимацию. А после боевого "новичка" только в морг.
oo0oo 04 апреля 2018 | 22:24
Кот Скрипаля несомненно связан со российскими спецслужбами. Да, прокладки?
kottigr1 04 апреля 2018 | 22:28
oo0oo: Это для Вас он кот.. А для Родины он же - Максим Максимович Исаев российский разведчик-нелегал под прикрытием.. Вы просто в гриме его не узнали.
vasilevich58 04 апреля 2018 | 22:48
Юлия прям мечтает вернуться на Родину, чтобы добавить недостающего до заданного результата "Новичка"!
a_111111 04 апреля 2018 | 22:56
kottigr1: а если она им послала рыбу?
s_talker002 04 апреля 2018 | 22:08
А она жива до сих пор?
Там же пало жертвами химической атаки 120 полицейских и 254 дворника и даже сам лохматый Джонс отравился через телевезор.
yurhip 04 апреля 2018 | 22:13
s_talker002: ну, если даже ты с пустой головой до сих пор жив ...
kir_pich_101 04 апреля 2018 | 22:06
По виду того, что она говорит, её тоже отравили...
malanoff 04 апреля 2018 | 22:17
kir_pich_101: Племянница Скрипаля прознав про деньги в банке навострила лыжи в Лондон , напичканная инструкциями от органов , уже отравленных реалиями коррупции в рфии
socialism 04 апреля 2018 | 22:32
malanoff: Вы такой же пенёк как наглосаксы?
malanoff 04 апреля 2018 | 22:40
socialism: Против тебя сынок я коммунизм.
kolovrat_ 04 апреля 2018 | 22:41
в России эта дочка скрипаля явно будет в большей безопасности, чем на острове
blahovdav 04 апреля 2018 | 22:07
Это какими идиотами нужно считать свой народ, что бы скармливать ему такое гофно....
glotov 04 апреля 2018 | 22:12
blahovdav: Согласен , англичане туповаты: что правители, что обыватели.
lthmvjrhfn1 04 апреля 2018 | 22:07
Мы тут на пакгаузе отравились колбасой..
popov_m 04 апреля 2018 | 22:07
Почти пять минут эта новость на "дорожном радио", нонсенс!!!
agl 04 апреля 2018 | 22:07
У Скрипалей хорошая квартира в Москве. Она там живет. Наследница.
kir_pich_101 04 апреля 2018 | 22:11
agl: Видать племяшка на выписку пошла, вот власти и суетятся...
ura_123 04 апреля 2018 | 22:08
Загран-паспорт в один день! Аттракцион невиданной щедрости)))
На что только не пойдёшь ради пропаганды...
palmcoast___ 04 апреля 2018 | 22:30
А когда Виктория залетит от ведущего российского канала и начнет рыгать, то можно будет подумать что она просто пережрала..
socialism 04 апреля 2018 | 22:34
ura_123: Не ради пропаганды, а ради справедливости. Не все же подобны вам, шакалам клеветников.
perrrkele_satttana 04 апреля 2018 | 22:11
Начинаем с начала: Скрипаль - подонок и мразь, КГБшник. Продажный, как все суки. Попался, получил срок и.... бабло за продажи Родины ему сохранили?
Ну, да. Он социально-близкий. Не всем удалось так выгодно продаться.
Скрипали - мрази.
Убийство Скрипаля (паскуда, но юрисдикция чужая) - мкждународный терроризм.
ИТОГО: у сЦЫнков и Дырок-дочек паскуд от КГБ быбло забрать, наворованного лищить и... пусть выбирают какую родину-уродину они продолжат любить (останутся в рашке - пираньи живут в стае)
s_talker002 04 апреля 2018 | 22:16
perrrkele_satttana:
\Не всем удалось так выгодно продаться...\
Ваша горечь понятна, но не теряйте надежды, возможно Вас купят на удобрение.....по весу.
socialism 04 апреля 2018 | 22:37
perrrkele_satttana: Международный терроризм, это точно. В Великобритании устроили провокацию и отравили российских граждан.
gvs 04 апреля 2018 | 22:14
Скрипаль с дочкой отравились осетриной 4-й свежести "по-захаровски". А "Новичок" синтезировал и распылил кот... ))))
andreygo 04 апреля 2018 | 22:17
"По ее мнению, симптомы были похожи на отравление рыбопродуктами".
Великий специалист по отравлениям.
А ее "Новичком" пользоваться научили, а то ведь в таком пожарном порядке ей наш МИД приготовил документы, что, боюсь, как бы не отравилась бы дорогой сама.
rico76 04 апреля 2018 | 22:19
Да...легенда англичан по Скипалям треСЧит по швам....
world_nail 04 апреля 2018 | 22:20
"Капитан СВР Виктория Скрипаль поддерживает связь с российским послом в Лондоне Александром Яковенко".
fresh_breeze 04 апреля 2018 | 22:21
РЫБОЙ??? Цэ пэрэмога! То есть, я хотел сказать: это Виктория! 8)
Это ж как это у неё получается... три десятка стран повыгоняли в разных количествах российских дипломатов, получив за это зеркальный ответ, ИЗ-ЗА РЫБЫ??? o_O
Нее... пока не поздно бритты должны объявить эту Викторию запуганной и проинструктированной путинскими опричниками. Потому что иначе Терезе со своим рыжим Борисом хоть сквозь землю провалиться... так нагадить союзникам ни один лютый враг не смог бы, как нагадил им Лондон.
socialism 04 апреля 2018 | 22:27
Мэй сейчас в шоке. Понимает, что села в лужу. И другие страны подставила. Будет конечно извиваться как змея, но уже не вывернется. Эта история с клеветой на Россию её политическая кончина.
mikescholar 04 апреля 2018 | 22:29
Наш, советский, человек!
minzdraw 04 апреля 2018 | 22:30
ТВАРИ БЛ
grishakras 04 апреля 2018 | 22:31
Какой такой Новичок - грибы! Точно!
pravdoiskatel 04 апреля 2018 | 22:33
Да, конечно, рыбой... А дверь, через которую они входили в дом, отправленную на экспертизу, тоже отравилась рыбой.
us101 04 апреля 2018 | 23:00
Самое интересное, что через день-другй, в сознании "без-сознательных" россиян будет вбита еще одна версия - отравление рыбой. Потом появятся пару коментариев о том-что англичне зпутались в своих версиях и... Вуа-ла, стадо готово к очереднму акту скотолоожества.
sansanich 04 апреля 2018 | 23:06
Это тот случай, когда мозгов нет.... и не планируется...