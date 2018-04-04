МИД РФ потребовал от Госдепа комментариев из-за блокировки аккаунтов, управляемых «Агентством интернет-исследований»

Российский МИД потребовал от американских властей официальных комментариев после того, как основатель Фейсбука Марк Цукерберг объявил о решении заблокировать аккаунты, управляемые российским «Агентством интернет-исследований», которое в прессе называют"фабрикой троллей".

Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, в МИДе хотят услышать «официальные комментарии по линии Госдепартамента». Ответные действия российских властей будут предприняты после изучения «соответствующих заявлений, оценок и комментариев», — добавила она.

Цукерберг ранее заявил, что Facebook «делает важный шаг, чтобы защитить неприкосновенность выборов во всем мире» и блокирует «более 270 страниц и аккаунтов, которыми управляла российская организация «Агентство интернет-исследований». По его словам, это агентство неоднократно действовало подозрительно и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России.