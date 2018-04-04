Михаила Угарова похоронят завтра на Троекуровском кладбище
Художественного руководителя Театра.doc Михаила Угарова похоронят завтра на Троекуровском кладбище. Отпевание начнется в 11:30 в храме Троицы в Хохловском переулке. От храма будут организованы автобусы на кладбище для тех, у кого нет личного транспорта. Об этом сообщается на сайте Театра.doc.
Михаил Угаров скоропостижно скончался 1-го апреля. Ему было 62 года.
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