Фейсбук сканирует личные сообщения для того, чтобы проверить их на предмет противоправного и оскорбительного контента
Фейсбук сканирует личные сообщения пользователей для того, чтобы проверить их на предмет противоправного и оскорбительного контента. Об этом представитель Фейсбук-мессенджер сообщила агентству Блумберг. Например, когда вы отправляете фотографии, автоматические системы сканируют ее, используя сравнения, чтобы определить, присутствует ли там, например, изображение эксплуатации детей. Изучаются также тексты сообщений. При этом в Фейсбуке заверили, что не используют информацию из личной переписки для рекламы.
Комментарии16
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r88w556xl4 04 апреля 2018 | 21:39
Фейсбук сканирует личные сообщения
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ХА ХА ХА. Тайна личной жизни? Нет, не слыхали. Демократия и либерализм, жуйте и блюйте.
r88w556xl4 04 апреля 2018 | 21:41
Кто там из хомяков гундосил о цензуре в России?
navsegda 04 апреля 2018 | 22:04
r88w556xl4: фэйсбук частная компания , и эта их частная инициатива , не нравится всегда есть выбор и возможность пользоваться чем то другим , а в россии цензура идёт от государства и пытается распространиться на всё
glebbalbesov 04 апреля 2018 | 22:31
navsegda: Да щас. Это прямое нарушение закона-сбор информации без ведома и неизвестно кому она отправляется, то есть наоборот известно, но об этом низя говорить.
palmcoast___ 04 апреля 2018 | 22:09
r88w556xl4: captainobvious: brocer: dmitri_m: zodiak_slon:
Примите мои соболезнования.
captainobvious 04 апреля 2018 | 22:11
palmcoast___: не извольте беспокоиться, я свой аккаунт на Фейсбуке удалил ещё года 4 назад, сразу после того, как там начали цензурировать сообщения, содержащие слово "хохол" )))
palmcoast___ 04 апреля 2018 | 22:19
captainobvious:
Слава богу. Надеюсь Венедиктов вас отсюда не погонит., а тут скукатища начнется...
Типун мне на язык, но если чо, возьму вас к себе. Куплю каждому по станку, штаны будете гладить. Беречь и лелеять буду - направлю на каждого трубу от кондиционера, чтобы не потели..
captainobvious 04 апреля 2018 | 22:35
palmcoast___: смотрите, как бы у Вас не возникли проблемы с ФБР в связи с тем, что активно комментируете на сайте, финансируемом Газпромом ))
но, как говорится "ты это, заходи, если шо" (С)
palmcoast___ 04 апреля 2018 | 22:39
captainobvious:
А я то что?, я ничего.., но если ёханый в рот, то ну его на пуй.©
belovnikita 04 апреля 2018 | 22:18
r88w556xl4: вам же ватным, ватными лидерками, давным давно был призыв покинуть Фейсбук. Так что тебя там быть не должно, бегом в гэбешный вк!
captainobvious 04 апреля 2018 | 21:39
в таком случае им придется удалить все сообщения Терезы Мей и Бориса Джонсона по поводу причастности России к делу Скрипалей...
brocer 04 апреля 2018 | 21:43
Ну что они сканируют? Только возраст, пол, род занятий, и место жительства, чтоб рекламу адресную пихать за большие деньги. Еще могут смотреть узнать что вы смотрели в инете. ну так все поисковики делают.
Переписку проверять? С ума посходили? Любой поисковик или соцсеть про вас знает больше чем мать, брат, любовница. )) даже без переписки.
dmitri_m 04 апреля 2018 | 21:44
Дожили, уже и на хер послать нельзя
zodiak_slon 04 апреля 2018 | 21:48
а я хочу просканировать карманы и кошельки цукербергов и прочей шелупени . на предмет незаконного дохода.
ukrainian_katherina 04 апреля 2018 | 22:04
Правильно делают. И очень хорошо
semper_fidelis 04 апреля 2018 | 22:16
За слово "хохол" банят. В высказываниях того же Бабченко с призывами массово убивать детей никакой крамолы не видят.