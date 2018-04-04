Фейсбук сканирует личные сообщения для того, чтобы проверить их на предмет противоправного и оскорбительного контента

Фейсбук сканирует личные сообщения пользователей для того, чтобы проверить их на предмет противоправного и оскорбительного контента. Об этом представитель Фейсбук-мессенджер сообщила агентству Блумберг. Например, когда вы отправляете фотографии, автоматические системы сканируют ее, используя сравнения, чтобы определить, присутствует ли там, например, изображение эксплуатации детей. Изучаются также тексты сообщений. При этом в Фейсбуке заверили, что не используют информацию из личной переписки для рекламы.