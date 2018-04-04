Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что намерена лететь в Лондон, чтобы привезти в Россию Юлию Скрипаль
Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что намерена лететь в Лондон, чтобы привезти в Россию свою двоюродную сестру Юлию Скрипаль. Виктория Скрипаль рассказала в эфире российского телевидения, что поддерживает связь с российским послом в Лондоне Александром Яковенко, и он помог ей получить заграничный паспорт. Яковенко направил ее в консульско-визовую службу. Она подала документы, а вчера утром их забрала. Виктория Скрипаль сообщила также, что общалась с дядей за две недели до его отравления. О том, что произошло в Солсбери, она узнала из средств массовой информации.
Комментарии34
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kottigr1 04 апреля 2018 | 21:33
Если племянница не привезет их в Россию, ей все равно выдадут антидот.. ?
nikitin43 04 апреля 2018 | 21:34
kottigr1: командировочные , суточные с лубянки .
r88w556xl4 04 апреля 2018 | 21:35
...намерена лететь в Лондон, чтобы привезти в Россию Юлию Скрипаль
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Быстрее прочь от этой страны-бандита, которая рада преступному сброду со всего мира, если у этого сброда есть деньги, которая не задумываясь убьёт любого ради политической провокации.
r88w556xl4 04 апреля 2018 | 21:45
На въезде в Лондон надо поставить такой плакат: "Добро пожаловать в Лондон, только в наших ресторанах в меню непревзойдённые рыбные блюда, гарантирующие вам попадание в рай!"
r88w556xl4 04 апреля 2018 | 21:53
werton: Езжай в Лондон, и на тебя там рыбы хватит.
kripto2018 04 апреля 2018 | 22:01
werton: на воре и шапка горит... скоро Путин призовет Мишку алкаша Леонтьева в следователи и тот выдвинет версию про километровую отравленную рыбу ,которую притащила кошка
danko1 04 апреля 2018 | 21:45
Доставит сразу на Лубянку?
А согласие от кузины она получила или только задание ФСБ выполняет?
kripto2018 04 апреля 2018 | 22:04
danko_klisma: хохол не истери..иди тролль клизму себе сделай, чтобы последние мозги вытекли
valderama 04 апреля 2018 | 21:46
r88w556xl4: чекистская профурсетка Виктория
putin_itogy 04 апреля 2018 | 21:34
Фсбешная тварь.
Сколько ей обещали заплатить..?
Улыбалась как дура всё время фальш-шоу..
arye_11 04 апреля 2018 | 21:34
Еще одна бесноватая спешит сделать "добро" ближнему.
Хочет ли сам ближний, что бы его одарили этим "добром," бесноватую не интересует.
guerrilleros 04 апреля 2018 | 21:37
"О том, что произошло в Солсбери, она узнала из средств массовой информации."
Похоже и о наличие у неё двоюродной сестры , она тоже узнала из средств массовой информации.
Но чё бы не слетать в Лондон - то ? Да ещё по заданию Родины !
blindpew_33 04 апреля 2018 | 21:38
Девушка метит в депутаты от ЛДПР, это понятно.
Но вот как она визу получила? Или для такого случая ее диппаспортом снабдили, но забыли попросить не болтать языком?
Я бы на месте английских властей ее завернул на границе. Или во всяком случае к Скрипалю не допустил на километр.
kottigr1 04 апреля 2018 | 21:42
blindpew_33: Девушка метит в депутаты от ЛДПР..
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Это вряд ли... Там в основном по мальчикам специализируются...
polba 04 апреля 2018 | 21:50
blindpew_33: Это точно. Британцам нельзя допускать к Скрипалям никого из ближайших родственников... а то мало ли что они наговорят.
razval74 04 апреля 2018 | 22:02
blindpew_33: получение паспорта в местной конторе не означает автоматическое получение визы в хотеющую страну )
brocer 04 апреля 2018 | 21:38
Есть мысль, что самолет не долетит. Потом скажут "чтоб дочь скрипача правду не рассказала в России (как их коты отравили)". Так что лучше до Франции, а потом через пролив вручную греби... Виктория.
lager23 04 апреля 2018 | 21:39
Парашют, наган и рация были получены Викторией ранее после экстерната разведывательно-диверсионных курсов, а паспорт задерживался.... осталось получить визу!
agamasat 04 апреля 2018 | 21:39
сомневаюсь, что Юлия Скрипаль теперь мечтает вернуться на родину.
glotov 04 апреля 2018 | 21:48
agamasat: arye_11: А я , например, сомневаюсь, что она отравлена. Пока налицо только, что Мэй отравлена. Все остальное может быть фикцией. И уж родственнице точно необходимо удостоверится, что ее сестра в медучреждении, и ей оказывается помощь.
bloempje 04 апреля 2018 | 21:40
Что ж, у Виктории 100% - на получение вида на жительство и последующую "акклиматизацию" в UK!...
brocer 04 апреля 2018 | 21:54
bloempje: Золотой генофонд. Им только повод дай. жаль что таких и набирают теперь в основном.
viktorova 04 апреля 2018 | 21:40
Че, уже звание успели присвоить?
nanaryfive 04 апреля 2018 | 21:43
Сцуко, сериал - скрипали. МИ-6 афтор, Тереза продюсер. Режиссёры США - в прокат....сцуко...дом-2? Рабыня Изаура?
putin_itogy 04 апреля 2018 | 21:49
nanaryfive: Риздишь, Косой..))
zodiak_slon 04 апреля 2018 | 21:43
наверняка ей в кишку уже имплантировали пеленгатор,чтобы определить месторасположение пострадавшей.
mobile_actor 04 апреля 2018 | 21:48
Заказывали «диспетчера Карлоса»? Вот, он и реинкарнировался на этот раз в виде «племянницы».
polba 04 апреля 2018 | 21:52
mobile_actor: Хохлодебилам уже рассказали, что она - не настоящая?
anticolorad 04 апреля 2018 | 22:15
polba: "Xохлодебилам уже рассказали, что она - не настоящая?"
на этом сайте уже не банят таких уродов?
polba 04 апреля 2018 | 22:36
anticolorad: Уродов-хохлодебилов? Нет, не банят. Вас тут холял, лелеют и пылинки сдувают. На этом сайте идиоты в чести.
Кстати, там есть кнопочка "Пожаловаться", вы стуканите, по старой демократической традиции.
polit_person 04 апреля 2018 | 21:50
Что-то я переживаю за Викторию. Хайли лайкли, что боевая гречка же размазана по дверной ручке лондонского такси, который приедет по ее вызову.
zemljanka 04 апреля 2018 | 21:50
Долго уговаривали...
shraer 04 апреля 2018 | 21:52
"пусть говорят"
fikus74 04 апреля 2018 | 22:21
услышала про тайный счет в 185000 евро - и "решила ехать". АГА!