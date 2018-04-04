Z Архив новостей новости
5 34 6 2753
21:30, 04 апреля 2018

Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что намерена лететь в Лондон, чтобы привезти в Россию Юлию Скрипаль

Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что намерена лететь в Лондон, чтобы привезти в Россию свою двоюродную сестру Юлию Скрипаль. Виктория Скрипаль рассказала в эфире российского телевидения, что поддерживает связь с российским послом в Лондоне Александром Яковенко, и он помог ей получить заграничный паспорт. Яковенко направил ее в консульско-визовую службу. Она подала документы, а вчера утром их забрала. Виктория Скрипаль сообщила также, что общалась с дядей за две недели до его отравления. О том, что произошло в Солсбери, она узнала из средств массовой информации.

Комментарии

34

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kottigr1 04 апреля 2018 | 21:33

Если племянница не привезет их в Россию, ей все равно выдадут антидот.. ?

nikitin43 04 апреля 2018 | 21:34

kottigr1: командировочные , суточные с лубянки .

r88w556xl4 04 апреля 2018 | 21:35

...намерена лететь в Лондон, чтобы привезти в Россию Юлию Скрипаль
================
Быстрее прочь от этой страны-бандита, которая рада преступному сброду со всего мира, если у этого сброда есть деньги, которая не задумываясь убьёт любого ради политической провокации.

r88w556xl4 04 апреля 2018 | 21:45

На въезде в Лондон надо поставить такой плакат: "Добро пожаловать в Лондон, только в наших ресторанах в меню непревзойдённые рыбные блюда, гарантирующие вам попадание в рай!"

(комментарий скрыт)

r88w556xl4 04 апреля 2018 | 21:53

werton: Езжай в Лондон, и на тебя там рыбы хватит.

(комментарий скрыт)

kripto2018 04 апреля 2018 | 22:01

werton: на воре и шапка горит... скоро Путин призовет Мишку алкаша Леонтьева в следователи и тот выдвинет версию про километровую отравленную рыбу ,которую притащила кошка

danko1 04 апреля 2018 | 21:45

Доставит сразу на Лубянку?
А согласие от кузины она получила или только задание ФСБ выполняет?

(комментарий скрыт)

kripto2018 04 апреля 2018 | 22:04

danko_klisma: хохол не истери..иди тролль клизму себе сделай, чтобы последние мозги вытекли

valderama 04 апреля 2018 | 21:46

r88w556xl4: чекистская профурсетка Виктория

putin_itogy 04 апреля 2018 | 21:34

Фсбешная тварь.
Сколько ей обещали заплатить..?
Улыбалась как дура всё время фальш-шоу..

arye_11 04 апреля 2018 | 21:34

Еще одна бесноватая спешит сделать "добро" ближнему.
Хочет ли сам ближний, что бы его одарили этим "добром," бесноватую не интересует.

(комментарий скрыт)

guerrilleros 04 апреля 2018 | 21:37

"О том, что произошло в Солсбери, она узнала из средств массовой информации."
Похоже и о наличие у неё двоюродной сестры , она тоже узнала из средств массовой информации.
Но чё бы не слетать в Лондон - то ? Да ещё по заданию Родины !

blindpew_33 04 апреля 2018 | 21:38

Девушка метит в депутаты от ЛДПР, это понятно.
Но вот как она визу получила? Или для такого случая ее диппаспортом снабдили, но забыли попросить не болтать языком?
Я бы на месте английских властей ее завернул на границе. Или во всяком случае к Скрипалю не допустил на километр.

kottigr1 04 апреля 2018 | 21:42

blindpew_33: Девушка метит в депутаты от ЛДПР..
----------------------------------------------------------------
Это вряд ли... Там в основном по мальчикам специализируются...

polba 04 апреля 2018 | 21:50

blindpew_33: Это точно. Британцам нельзя допускать к Скрипалям никого из ближайших родственников... а то мало ли что они наговорят.

razval74 04 апреля 2018 | 22:02

blindpew_33: получение паспорта в местной конторе не означает автоматическое получение визы в хотеющую страну )

brocer 04 апреля 2018 | 21:38

Есть мысль, что самолет не долетит. Потом скажут "чтоб дочь скрипача правду не рассказала в России (как их коты отравили)". Так что лучше до Франции, а потом через пролив вручную греби... Виктория.

lager23 04 апреля 2018 | 21:39

Парашют, наган и рация были получены Викторией ранее после экстерната разведывательно-диверсионных курсов, а паспорт задерживался.... осталось получить визу!

agamasat 04 апреля 2018 | 21:39

сомневаюсь, что Юлия Скрипаль теперь мечтает вернуться на родину.

glotov 04 апреля 2018 | 21:48

agamasat: arye_11: А я , например, сомневаюсь, что она отравлена. Пока налицо только, что Мэй отравлена. Все остальное может быть фикцией. И уж родственнице точно необходимо удостоверится, что ее сестра в медучреждении, и ей оказывается помощь.

bloempje 04 апреля 2018 | 21:40

Что ж, у Виктории 100% - на получение вида на жительство и последующую "акклиматизацию" в UK!...

brocer 04 апреля 2018 | 21:54

bloempje: Золотой генофонд. Им только повод дай. жаль что таких и набирают теперь в основном.

viktorova 04 апреля 2018 | 21:40

Че, уже звание успели присвоить?

nanaryfive 04 апреля 2018 | 21:43

Сцуко, сериал - скрипали. МИ-6 афтор, Тереза продюсер. Режиссёры США - в прокат....сцуко...дом-2? Рабыня Изаура?

putin_itogy 04 апреля 2018 | 21:49

nanaryfive: Риздишь, Косой..))

zodiak_slon 04 апреля 2018 | 21:43

наверняка ей в кишку уже имплантировали пеленгатор,чтобы определить месторасположение пострадавшей.

mobile_actor 04 апреля 2018 | 21:48

Заказывали «диспетчера Карлоса»? Вот, он и реинкарнировался на этот раз в виде «племянницы».

polba 04 апреля 2018 | 21:52

mobile_actor: Хохлодебилам уже рассказали, что она - не настоящая?

anticolorad 04 апреля 2018 | 22:15

polba: "Xохлодебилам уже рассказали, что она - не настоящая?"
на этом сайте уже не банят таких уродов?

polba 04 апреля 2018 | 22:36

anticolorad: Уродов-хохлодебилов? Нет, не банят. Вас тут холял, лелеют и пылинки сдувают. На этом сайте идиоты в чести.
Кстати, там есть кнопочка "Пожаловаться", вы стуканите, по старой демократической традиции.

polit_person 04 апреля 2018 | 21:50

Что-то я переживаю за Викторию. Хайли лайкли, что боевая гречка же размазана по дверной ручке лондонского такси, который приедет по ее вызову.

zemljanka 04 апреля 2018 | 21:50

Долго уговаривали...

shraer 04 апреля 2018 | 21:52

"пусть говорят"

fikus74 04 апреля 2018 | 22:21

услышала про тайный счет в 185000 евро - и "решила ехать". АГА!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 390 6 6837 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 416 6 7855 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 274 6 5968 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 304 6 7830 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Новости

Группировка ИГИЛ* в Сирии разгромлена. Об этом заявляет президент России Владимир Путин При этом он отмечает, что террористы сохраняют значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различны странах и регионах мира

5 155 6 7481
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 257 6 17157 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 201 6 13931 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Новости

В Москве ждут извинений от руководства Великобритании из-за дела Скрипаля Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин заявил, что британским учёным не удалось доказать российское происхождение яда, которым был отравлен Скрипаль

5 81 6 5705
Новости

Резкая критика в адрес США и НАТО звучит на международной конференции по безопасности в Москве Высокопоставленные российские силовики говорят о железном занавесе, возвращении холодной войны и угрозе новой гонки вооружений

5 97 6 8301
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 79 6 6776 30.03
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 187 6 16225 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 285 6 25300 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Новости

ГД принял в I чтении законопроект,он обязывает призывников самостоятельно являться в военкомат Госдума принял в первом чтении законопроект, который обязывает призывников самостоятельно являться в военкомат, если они не получили повесток

5 59 6 5322
Новости

Племянница Сергея Скрипаля Виктория считает, что ее дядя и двоюродная сестра могли отравиться рыбой По ее мнению, симптомы были похожи на отравление рыбопродуктами…

5 108 6 9737
Новости

Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что намерена лететь в Лондон, чтобы привезти в Россию Юлию Скрипаль Виктория Скрипаль рассказала в эфире российского телевидения, что поддерживает связь с российским послом в Лондоне Александром Яковенко…

5 67 6 6074
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8880 29.03

Популярное за неделю

Новости

Пожару в ТЦ «Персей для детей» на востоке Москвы присвоен второй  — повышенный ранг сложности Ранее сообщалось, что спасатели вывели одного пострадавшего…

5 22 6 39190
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы можем встать с колен, грозить всему миру, запускать «Сармат», но обеспечить эвакуацию детей из 4-этажного здания мы оказались не в состоянии…

5 265 6 169894 31.03
#слушать 47:49 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 15 6 20631 01.04
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 129 6 649910 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ Видеообращение Игоря Вострикова, потерявшего в «Зимней вишне» семью Видеообращение Игоря Вострикова, потерявшего в «Зимней вишне» семью Он утверждает, что сначала все двери в кинозалы были открыты…

5 380 6 203938 29.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, трагедии, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6852664
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3387786

Сегодня в эфире