Фейсбук вместе с интернет-троллями заблокировал и страницу департамента экономической политики мэрии Москвы

Представитель департамента подтвердил это РБК и сообщил, что сейчас выясняет причины блокировки. Фейсбук на запросы пока не ответил. РБК не исключает, что страница госструктуры могла быть заблокирована из-за того, что SMM-услуги департаменту мог оказывать Глеб Васильченко, один из 13-ти вероятных сотрудников «фабрики троллей», которых Минюст США обвиняет во вмешательстве в президентские выборы. Человек с таким именем еще полгода назад размещал официальный контент на странице департамента в социальной сети ВКонтакте. ID его страницы было найдено в прямой ссылке на видео, загруженного в группу.

Васильченко не ответил на просьбу РБК о комментарии. Видеозапись, на которую ссылается РБК, из социальной сети была удалена.