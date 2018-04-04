Фейсбук вместе с интернет-троллями заблокировал и страницу департамента экономической политики мэрии Москвы
Представитель департамента подтвердил это РБК и сообщил, что сейчас выясняет причины блокировки. Фейсбук на запросы пока не ответил. РБК не исключает, что страница госструктуры могла быть заблокирована из-за того, что SMM-услуги департаменту мог оказывать Глеб Васильченко, один из 13-ти вероятных сотрудников «фабрики троллей», которых Минюст США обвиняет во вмешательстве в президентские выборы. Человек с таким именем еще полгода назад размещал официальный контент на странице департамента в социальной сети ВКонтакте. ID его страницы было найдено в прямой ссылке на видео, загруженного в группу.
Васильченко не ответил на просьбу РБК о комментарии. Видеозапись, на которую ссылается РБК, из социальной сети была удалена.
Комментарии4
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ura_123 04 апреля 2018 | 21:05
А это разве не одно и то-же???
pit_heap 04 апреля 2018 | 21:11
Мной манипулируют Радио Свобода и Русская служба Би-Би-Си. И они финансируются государством. Цукерберг, закрой их страницы.
matros__koshkin__21 04 апреля 2018 | 21:18
pit_heap: «Мной манипулируют Радио Свобода и Русская служба Би-Би-Си. »
А ты, вонючая портянка, держи руки поверх одеяла, а то у тебя волосы на ладонях вырастут, понял, нет?
vlastimil_popogrebski 04 апреля 2018 | 21:23
120 шт. Руб с каждой работающей кассы в мск за 2017 год это троллинг 80 level