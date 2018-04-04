Воспитателям челябинского интерната, которых дети обвинили в изнасилованиях, на время следствия нашли другую работу

Об этом Интерфаксу сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина. По ее словам, после возбуждения уголовного дела воспитателей отправили в отпуск. Никаких обвинений им не предъявили, поэтому оснований для увольнения нет. На время следствия педагогов отстранили от контактов с детьми. Вернутся ли они на прежнюю работу после окончания расследования, Буторина не уточнила.