Воспитателям челябинского интерната, которых дети обвинили в изнасилованиях, на время следствия нашли другую работу
Об этом Интерфаксу сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина. По ее словам, после возбуждения уголовного дела воспитателей отправили в отпуск. Никаких обвинений им не предъявили, поэтому оснований для увольнения нет. На время следствия педагогов отстранили от контактов с детьми. Вернутся ли они на прежнюю работу после окончания расследования, Буторина не уточнила.
Комментарии4
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wertzuwachs 04 апреля 2018 | 21:09
Изнасилование детей-это фигня, видимо. Вот если бы они картинку какую-нить в Инете разместили, или бы оскорбили ранимые чувства верующих всех мастей, тогда да, закрыли бы мигом.
brocer 04 апреля 2018 | 21:16
wertzuwachs: Общался лет 18 назад с одним гражданином Украины. Так то что есть такая практика для детдомов это факт. Но они воспитателя тогда поймали уже когда выросли, и самого изнасиловали, а потом убили.
cite 04 апреля 2018 | 21:27
Главное "опасный преступник" Малобродский на нарах, а с этими можно и гуманнее.
koshkairina 04 апреля 2018 | 21:31
Главное - потребовать 9 лет для Юрия Дмитриева за фото дочки голышом: вот это педофилия, вот это явно колебает скрепы(((