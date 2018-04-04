В Москве будут проверены все торговые центры за 10 дней...

Об этом заявил мэр Собянин. По его словам, проверяются все крупные ТЦ, в первую очередь там, где есть дети. Ранее Генпрокуратура сообщила о том, что после пожара в Кемерове были закрыты 15 торговых центров по всей стране. Самыми распространенными нарушениями стали неработающие системы пожаротушения и сигнализации, захламленные эвакуационные выходы и отсутствие указателей.