В Москве будут проверены все торговые центры за 10 дней
Об этом заявил мэр Собянин. По его словам, проверяются все крупные ТЦ, в первую очередь там, где есть дети. Ранее Генпрокуратура сообщила о том, что после пожара в Кемерове были закрыты 15 торговых центров по всей стране. Самыми распространенными нарушениями стали неработающие системы пожаротушения и сигнализации, захламленные эвакуационные выходы и отсутствие указателей.
Комментарии8
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prender 04 апреля 2018 | 21:07
За 10 ??? А слабо всех оббежать за день? Машины же у всех есть, ну там бентли, порше и т.п. если нет через 10 дней будут.
patrik05 04 апреля 2018 | 21:18
В Москве будут проверены все торговые центры за 10 дней...
Зачем за 10 дней, пусть проверки будут постоянными и незаметными, без отрыва персонала ТЦ от их работы. И поднимите штрафы до астрономических высот, миллион рублей за картонную коробку возле двери аварийного выхода. Пусть менеджмент торговых центров откупается взятками, пусть, взятки тоже поднимутся до небес и всё равно, выгодней будет содержать помещение в надлежащем противопожарном состоянии.
brocer 04 апреля 2018 | 21:19
prender: За эти дни еще 20 сгорит похоже. От поджогов причем...
begly_ 04 апреля 2018 | 21:11
Ничего удивительного., при Брежневе, когда объявляли конец света, пятилетние планы партии за 3 дня выполняли.
alexeyn2 04 апреля 2018 | 21:16
кем они будут проверены? теми кто их раньше проверял? и че? какого результата хотят добиться?
vadimp 04 апреля 2018 | 21:25
Ну как в России без "кампанейщины"?
r88w556xl4 04 апреля 2018 | 21:30
Их не проверять, их закрывать надо.
fikus74 04 апреля 2018 | 21:30
А ДАВАЙТЕ ЗА 1. ПЯТИЛЕТКА ЗА ГОД!!! ВСЕ ПО СОВКОВСКИ.