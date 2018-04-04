В ОЗХО не поддержали проект России, Ирана и Китая по «делу Скрипаля»
Против него проголосовали США, Евросоюз, а также союзники США в Азии, — сообщил российский постпред Александр Шульгин. Он добавил, что совместный проект предполагал проведения расследования вместе с Великобританией для прояснения всех вопросов, связанных с обвинениями в адрес Москвы. Шульгин еще раз заявил, что Россия не имеет отношения к тому, что произошло в Солсбери. Россия досрочно уничтожила весь свой потенциал химического оружия.
Комментарии14
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timwlad68 04 апреля 2018 | 21:07
В ОЗХО не поддержали проект России, Ирана и Китая по «делу Скрипаля»
Против него проголосовали США, Евросоюз, а также союзники США в Азии, — сообщил российский постпред Александр Шульгин. Он добавил, что совместный проект предполагал проведения расследования вместе с Великобританией для прояснения всех вопросов, связанных с обвинениями в адрес Москвы. Шульгин еще раз заявил, что Россия не имеет отношения к тому, что произошло в Солсбери. Россия досрочно уничтожила весь свой потенциал химического оружия.
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Израиль,США,Англия,Украина и Франция оседлали конёк ростовщичества и пиратства для добычи ресурсов для содержания как это делали Тамплиеры.
Будут громить инквизицией этот сброд пиратов и ростовщиков.
patrik05 04 апреля 2018 | 21:11
Совместный проект предполагал проведения расследования вместе с Великобританией для прояснения всех вопросов, связанных с обвинениями в адрес Москвы...
А зачем проводить следствие вместе с Британией, у них, у джентльменов, принято верить на слово.
kottigr1 04 апреля 2018 | 21:13
patrik05: Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации требовала вызвать в ООН и допросить под присягой домашних питомцев Скрипаля ?
timwlad69 04 апреля 2018 | 21:25
kottigr1: Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации требовала вызвать в ООН и допросить под присягой домашних питомцев Скрипаля ?
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Ну да, коли они живы, то никакого отравляющего вещества не было .
Сами же видели ,химики в скафандрах,а рядом пожарники стоят без всякой защиты и никто в больницу не попал.Так что что домошних животных привезут и покажут что они живы находясь в отравленной якобы квартиры и тем самым своим существованием докажут что отравляющего боевого вещества не было. Можно и пожарников продемонстрировать которые рядом стояли с химиками в скафандрах и не померли тоже.
kottigr1 04 апреля 2018 | 21:30
timwlad69: Главная линия защиты МИД РФ - "отравленная рыба".. И она вступает в противоречие.. С морскими свинками, уверен, осечек не будет, но.. Как Лавров будет объяснять, что кошки выжили ?
mymymy 04 апреля 2018 | 21:32
timwlad69: Ну вот теперь британцы и домашних животных Скрипаля убьют... и найдут в трупиках следы газа Новичок.
Шах и мат.
timwlad69 04 апреля 2018 | 21:22
patrik05: patrik05: Совместный проект предполагал проведения расследования вместе с Великобританией для прояснения всех вопросов, связанных с обвинениями в адрес Москвы...
А зачем проводить следствие вместе с Британией, у них, у джентльменов, принято верить на слово.
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Верно,это защита родовой собственности и династической колониальной власти .
И потому погорят все беглые олигархи так как они не ко двору,они чужие.
alger 04 апреля 2018 | 21:18
sg79g: а Вова, наш Херой, пустит?
holic 04 апреля 2018 | 21:12
Ихтамнет v. 11.
Вашидоказательстванедоказательства v. 36
snikkersnepper 04 апреля 2018 | 21:18
Когда-то на Евровиденье отменили (либо "модифицировали") "народное голосование" из-за его предсказуемости. Одни страны всегда голосовали за других, вне всякой зависимости от качества песни и/или мастерства исполнителя.
Мы можем собой гордиться - мы таки довели эту планету до состояния Евровиденья.
guerrilleros 04 апреля 2018 | 21:20
Но ,ёп , а как же наш ключевой свидетель - тётя Виктория ? Тётя Виктория ясно сказала - отравление рыбой ,и это - твёрдая позиция нашего МИД(а) . Почему тётю Викторию не пригласили на слушания в ОЗХО ? Правды боятся ?
prender 04 апреля 2018 | 21:27
Досрочно уничтожили химоружие. В Сирии уничтожали? Параллельно проводя опыты над мирным ненужным электоратом?
midnightblues 04 апреля 2018 | 21:30
Зачем столько дураков нагнали пригожинских?/
Смысл?/
Докажут они тут что -то или нет кому-то не играет никакой роли
Вопрос решен и он очень плох
maverick60089 04 апреля 2018 | 21:32
Ну кто же России поверит!? Разве уркам можно верить?!