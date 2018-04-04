В ОЗХО не поддержали проект России, Ирана и Китая по «делу Скрипаля»

Против него проголосовали США, Евросоюз, а также союзники США в Азии, — сообщил российский постпред Александр Шульгин. Он добавил, что совместный проект предполагал проведения расследования вместе с Великобританией для прояснения всех вопросов, связанных с обвинениями в адрес Москвы. Шульгин еще раз заявил, что Россия не имеет отношения к тому, что произошло в Солсбери. Россия досрочно уничтожила весь свой потенциал химического оружия.