Племянница Сергея Скрипаля Виктория считает, что ее дядя и двоюродная сестра могли отравиться рыбой

По ее мнению, симптомы были похожи на отравление рыбопродуктами. Виктория Скрипаль возмутилась, почему засекречена информация о том, что родственники заказывали в пиццерии. «Они что там ели, какое-то блюдо, которое нельзя есть? Или оно запрещено в Англии?», — спросила Скрипаль в эфире российского Первого канала. Племянница Сергея Скрипаля, так же, как ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, озаботилась судьбой домашних животных, которые жили в доме ее родственника. «Там было два кота и две морские свинки. Одного кота соседи видели выбегающим из дома. Если Сергея и Юлю травили газом «Новичок», то почему выжили животные?», — сказала Юлия Скрипаль.