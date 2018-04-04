Племянница Сергея Скрипаля Виктория считает, что ее дядя и двоюродная сестра могли отравиться рыбой
По ее мнению, симптомы были похожи на отравление рыбопродуктами. Виктория Скрипаль возмутилась, почему засекречена информация о том, что родственники заказывали в пиццерии. «Они что там ели, какое-то блюдо, которое нельзя есть? Или оно запрещено в Англии?», — спросила Скрипаль в эфире российского Первого канала. Племянница Сергея Скрипаля, так же, как ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, озаботилась судьбой домашних животных, которые жили в доме ее родственника. «Там было два кота и две морские свинки. Одного кота соседи видели выбегающим из дома. Если Сергея и Юлю травили газом «Новичок», то почему выжили животные?», — сказала Юлия Скрипаль.
Комментарии80
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stoik68 04 апреля 2018 | 21:20
оучастница?
kripto2018 04 апреля 2018 | 21:21
stoik68: после 200 грамм, домохозяйка возомнила себя экспертом по химическим вооружениям
werton 04 апреля 2018 | 21:24
kripto2018: Ей Манька-аргентинская со скидкой муки продала, вот они на пару про животных и гундосят
juju11 04 апреля 2018 | 21:20
Просто дура?
bilrot 04 апреля 2018 | 21:25
juju11: Скорее всего .
gillan38 04 апреля 2018 | 21:26
juju11: Купленная дура.
gillan38 04 апреля 2018 | 21:21
Полицейский тоже отравился рыбой? Купили Вику с потрохами.
b522 04 апреля 2018 | 21:23
Эхперт!
r88w556xl4 04 апреля 2018 | 21:24
"Не желаете ли к нам в Лондон рыбки откушать?"
andrang2 04 апреля 2018 | 21:26
"ее дядя и двоюродная сестра могли отравиться рыбой"
Это прравда!
Именно той рыбой, которая гниет с головы уже почти два десятилетия.
koshkaedu 04 апреля 2018 | 21:27
Пытали?
pravdatut 04 апреля 2018 | 21:28
Юля не понимает, что коты не открывают двери при помощи ручки дверной )))
pravdatut 04 апреля 2018 | 21:28
Юля не понимает, что коты не открывают двери при помощи ручки дверной )))
mechanizator 04 апреля 2018 | 21:28
Ну надо же! Они ж рыбой отравились, говорят нам по Первому каналу. Видимо, ни два кота, ни две морские свинки этой рыбы не ели, как и другие клиенты пиццерии, но почему-то этой самой рыбы обожрались британские полицейские, бывшие на месте происшествия... О как! Ну, дела!
И, самое главное, высказался ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ. Уж кому, как не племяннице Скрипаля, знать всё про боевые отравляющие вещества!
liquidsky__ 04 апреля 2018 | 21:28
Либерда щас обосрет Викторию, поскольку по-другому не умеет, и продолжит с упоением вылизывать английский анус.
Шваль без флага, Родины и чести.
vladimir1967 04 апреля 2018 | 21:32
liquidsky__: это вы про олимпийцев?
peresvet73 04 апреля 2018 | 21:31
Товалищ Сталин, как-то сказал товарищу Крупской: "если вы будете высказываться по политическим вопросам, то мы можем найти товарищу Ленину другую вдову".
mechanizator 04 апреля 2018 | 21:31
Что-то эта племянница очень напоминает "украинский истребитель" в 2 км длиной в деле про сбитый "Боинг" и "доказательства" поддержки американцами террорюг, которые на деле оказались скриншотами из компьютерной игры...
Обидно за державу: такие непрофессиональные клоуны занимаются у нас нынче информационной войной...