Настю Рыбку и Алекса Лесли обвинили в изнасиловании и организации проституции в Таиланде
Такое же обвинение выдвинуто против еще 8-ми человек, арестованных в Паттайе за проведение нелегального секс-тренинга. Об этом РИА Новости сообщил источник в полиции Таиланда. Кто именно подал заявление, собеседник агентства не уточнил. По словам источника, основные обвинения выдвинуты против одного из арестованных. Остальные проходят как сообщники. Как отмечается, тех, кто фигурирует в заявлении, нельзя будет депортировать, если начнется расследование.
Ранее адвокат обвиняемых сообщил, что его подзащитные хотят признать вину по делу о нелегальной работе в Таиланде, и слушание по этому делу может состояться 11-го апреля.
Напомню, Настя Рыбка и Алекс Лесли также являются ответчиками по иску, который подал бизнесмен Олег Дерипаска за публикацию без разрешения материалов о его личной жизни.
Комментарии28
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brocer 04 апреля 2018 | 20:41
Они оба вроде с республики Беларусь. А там это врожденное. Простить и отправить на родину. Никого ведь не убили.
krestianin_067rus Михаил Никитин 04 апреля 2018 | 20:41
Им капздец! Бошку отрубят. Довые... :((
polba 04 апреля 2018 | 20:58
krestianin_067rus: Башку, это вряд ли, но за организацию проституции получат лет по 20 точно... а там в тюрьмах столько не живут.
kottigr1 04 апреля 2018 | 21:15
polba: Жаль этих наивных взрослых детей... Разотрут их теперь кремлёвские старики в лагерную пыль..
sosiobama 04 апреля 2018 | 21:21
kottigr1: Делать больше же нечего кремлёвским как только проститутками заниматься))
glotov 04 апреля 2018 | 20:42
Что-то жаль девчонку: она на всех фотках такая потерянная...
palmcoast___ 04 апреля 2018 | 20:51
glotov:
Потерянная, а губа не дура - у самого олигарха в штанах рылась..
В Тайланде тоже олигархи сидят., вон как этот, ну что тех у кого нет миллиарда и за людей ни считает., ну кому в рыло въехали прямо на передаче., забыл как его этого рыжего, кому в израильском гражданстве отказали..
eniro 04 апреля 2018 | 20:59
glotov: А на одном видео еще и расТРОЕНАЯ...
polba 04 апреля 2018 | 21:00
glotov: Премию Дарвина не зря придумали.
shiva19 04 апреля 2018 | 20:47
Нае...сь на свою голову! Либероидным прокладкам сообщаю - это проделки Вована Путина!
brocer 04 апреля 2018 | 20:48
shiva19: У Вована таких рыбок на каждого чиновника столько что за всю жизнь не перетрахают.
grossalexis_032018 04 апреля 2018 | 20:58
brocer: Они уже восемнадцать лет трахают такую рыбину, малость протухшую и вонючую, но огромную - зайчутка-Расеюшка зовется ;)) Сейчас загнут поновой и еще лет шесть будут иметь во все щели ;))
palmcoast___ 04 апреля 2018 | 20:47
А могла бы не болтать, да не болтаться по свету, а пооосасывать потихоньку у Дерипаски в фешенебельной каюте. Глядишь и еще какой депутат из Госдумы позарится..
ed10075 04 апреля 2018 | 20:48
В общем, нашла приключение на свою ....
vyk_usguy 04 апреля 2018 | 20:48
Наглые уроды, одно слово.
mavreh 04 апреля 2018 | 20:51
И главное Дерибаска какбэ и не при делах... :)
polba 04 апреля 2018 | 20:56
mavreh: Ну, тут-то вполне при делах. В том смысле, что он сию профурсетку тоже пользовал...
max3446 04 апреля 2018 | 20:51
а что их поклонник ничтожество навральный никаких мер не принимает для освобождения?
vitek61 04 апреля 2018 | 20:55
max3446: А Навальный их косвенно и засадил. Не поднял бы он шум, они бы и провели свой "тренинг" в Таиланде без пыли и шума...
max3446 04 апреля 2018 | 20:58
vitek61: это да, книга о которой он сказал давно уже вышла и никому интересна не была. И тут ничтожество объявился, который называя себя юристом даже не знает, что услуги нематериального характера не являются предметом взятки, и начал видеть в отдыхе на яхте коррупцию, хотя это в принципе невозможно
donnarosadalvadores 04 апреля 2018 | 20:54
По-настоящему жаль девчонку! Понятно же, что ПОДСТАВА!
zloy_sok 04 апреля 2018 | 20:55
Рыбка пришила себе член в Таиланде и стало акулой секса? Оу!)
askold_rurik 04 апреля 2018 | 21:02
Де рипаска подал иск об изнасиловании
mr_samgin 04 апреля 2018 | 21:04
А ведь что-то общее есть у Савченко и Рыбки...
trans 04 апреля 2018 | 21:11
А чего же вице-премьер Приходько не поможет своей подруге Рыбке?
sir_charlie 04 апреля 2018 | 21:12
Свободу Насте Альбац и Алексу Павловскому!
Свободу Кагану Стальевичу Волошину!
Руки прочь от Прочеловека Латыниной! А каждой Альбац - по две Рыбки в руки!
aluksejsilver 04 апреля 2018 | 21:13
Называется, не буди лихо...
pravdatut 04 апреля 2018 | 21:24
В Таиланде жесткая борьба с рускими рыбками. Их уже и отстреливали.