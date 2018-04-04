Настю Рыбку и Алекса Лесли обвинили в изнасиловании и организации проституции в Таиланде

Такое же обвинение выдвинуто против еще 8-ми человек, арестованных в Паттайе за проведение нелегального секс-тренинга. Об этом РИА Новости сообщил источник в полиции Таиланда. Кто именно подал заявление, собеседник агентства не уточнил. По словам источника, основные обвинения выдвинуты против одного из арестованных. Остальные проходят как сообщники. Как отмечается, тех, кто фигурирует в заявлении, нельзя будет депортировать, если начнется расследование.

Ранее адвокат обвиняемых сообщил, что его подзащитные хотят признать вину по делу о нелегальной работе в Таиланде, и слушание по этому делу может состояться 11-го апреля.

Напомню, Настя Рыбка и Алекс Лесли также являются ответчиками по иску, который подал бизнесмен Олег Дерипаска за публикацию без разрешения материалов о его личной жизни.