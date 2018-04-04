Президиум Верховного суда назначил на 25 апреля заседание по делу «Ив Роше»
Президиум Верховного суда назначил на 25 апреля заседание по делу «Ив Роше», в рамках которого были осуждены Алексей Навальный и его брат Олег. Об этом Навальный сообщил в своем телеграм-канале. Верховный суд должен был назначить такое заседание после решения ЕСПЧ, который в октябре прошлого года признал процесс по делу «Ив Роше» несправедливым и обязал Россию выплатить осужденным денежную компенсацию. Как ранее отмечал Навальный, решение Страсбургского суда вступило в силу 5-го марта. После этого он направил в Верховный суд ходатайство с требованием немедленно освободить из колонии его брата. Между тем, после этого Олега Навального перевели в штрафной изолятор за то, что он сидел за столом после сигнала отбоя.
В российском Минюсте ранее заявили, что не согласны с решением ЕСПЧ.
Комментарии7
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i_c_e 04 апреля 2018 | 20:39
А «согласия» Минюста и не требуется. Это ЕСПЧ мог «согласиться» или нет. Наши, раз изначально осудили — находятся в противоречии с ЕСПЧ. Соответственно вопрос только будут ли выполнять, например рассчитывая на взаимодействие по всяким другим вопросам, тому же Керимову или Газпрому, или откажутся, с соответсвующими перспективами по делам в Европе.
varangian2011 04 апреля 2018 | 20:40
Еще за несколько месяцев до выборов обязаны были пересматривать приговор, но специально тянули, чтобы Навальный перед выборами не оказался юридически не судимым.
vitek61 04 апреля 2018 | 21:01
varangian2011: Он "юридически судим" по другому делу - Кировлесу...
ura_123 04 апреля 2018 | 21:03
vitek61: Дружок,лес украденный Навальным так и не нашли?
А что по поводу дела Кировлеса решил ЕСПЧ
frauava17 04 апреля 2018 | 20:41
Значит, закроют Алексея, к Ванге не ходи...Лучше бы ему уехать, страна все равно безнадежна ((
anemon 04 апреля 2018 | 20:55
Макрон, прикрой этих путинских прихлебателей! Ужас, что происходит!
komandarm___68 04 апреля 2018 | 21:03
Решение не справедливо - по пятерочке каждому ))