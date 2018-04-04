Результаты анализов проб по «делу Скрипаля» будут готовы в начале следующей недели
Об этом заявил генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю. Когда это произойдет, секретариат ОЗХО подготовит доклад, основываясь на этих данных. Копия будет передана Великобритании, — пояснил Узюмджю. При этом по правилам организации доступ других сторон к этому докладу будет возможет только при согласии Лондона. В то же время гендиректор ОЗХО отметил, что Великобритания хотела бы, чтобы о содержании доклада узнали и другие страны-участницы расследования.
Комментарии9
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glotov 04 апреля 2018 | 20:45
Затяжка связана с тем, что Мэй забраковала прежний " проект " анализов.
sumars 04 апреля 2018 | 20:45
вот тут Пыне то и ппц придет
minerr 04 апреля 2018 | 20:53
sumars: А че, его отпечатки пальцев найдут?
neyexo 04 апреля 2018 | 20:58
minerr: могут найти для страны специфический след. Пока Портон Даун (лаборатория) не нашел, хотя очень надеялся.
minerr 04 апреля 2018 | 21:02
neyexo: Походу Порт Даун все-таки нашёл, да видать не то что хотел.
snikkersnepper 04 апреля 2018 | 21:08
neyexo:
Не могут. а) Никогда не находили, б) Есть объяснения от химиков на эту тему - это раздутый фейк.
Самое смешное, что они даже "Новичок" найти не могут. Поскольку ОЗХО официально признало, что ничего о нем не знает.
Будут самые общие слова и самые обтекаемые формулировки (в том числе химические). Никого ни в чем не убедят. Британские министры иностранных дел будут продолжать свою истерику, психи с местного форума будут продолжать скакать (у них матрица - их в чем-либо убеждать бесполезно), Земля будет продолжать вертеться...
tks 04 апреля 2018 | 20:53
Чем ближе к результатам, тем выше степень истерики мордорашек.
minerr 04 апреля 2018 | 21:04
tks: А на самом деле, чем ближе к результатам, тем Мей смотрится все лживей.
neyexo 04 апреля 2018 | 20:56
Узюмджу турок, надеюсь, с Эрдоганом понимали вопрос в ходе вчерашнего визита.
Ахмет не должен подвести Эрдогана.