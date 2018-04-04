Россия направила запрос о проведении заседания Совета безопасности ООН по делу Сергея Скрипаля
Об этом заявил постпред Василий Небензя, — сообщает РИА Новости. Москва руководствуется принципом, что применение химоружия кем бы то ни было и где бы то ни было недопустимо и должно быть расследовано и наказано, — сказал Небензя. Он предложил обсудить на заседании Совбеза письмо премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанное с инцидентом в Солсбери.
Комментарии15
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aorswen 04 апреля 2018 | 20:34
придурки, у вас чекистский диктатор, узурпировавший власть. с удостоверением президента. бугага. даже у трампа нет такого удостоверения ))
danko_klisma 04 апреля 2018 | 20:35
aorswen: швайно рыл.
aleksandr39 04 апреля 2018 | 20:41
danko_klisma: Россия заявила ,что финансирует боевиков -наемников - военных преступников из ОПГ " днр -лугандон " .
danko_klisma 04 апреля 2018 | 20:43
aleksandr39: тфу на тебя!
gordy 04 апреля 2018 | 21:09
"Он предложил обсудить на заседании Совбеза письмо премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанное с инцидентом в Солсбери."
Так это она рассылала письма с белым порошком?
venmud 04 апреля 2018 | 20:35
"Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась."
guerrilleros 04 апреля 2018 | 20:42
По ТВ какой -то лютый п-ц. По всем каналам родственники Скрипалей , одноклассники друзья и соседи Скрипалей ,специалисты по Скрипалям и знатоки их жизни ,в многочисленных ток-шоу на все лады клянут бриттов , пиндосов ,масонов и рептилоидов. На кой это ? Россиянцы "на Ура" восприняли бы любую версию ,а западу эти завывания индифферентны. Нахрена попу гармонь ?
pit_heap 04 апреля 2018 | 21:00
guerrilleros: А вы выключите телевизор.И не надо его увязывать с тем что воспринимают в России.
av_babich 04 апреля 2018 | 20:44
применение химоружия кем бы то ни было и где бы то ни было недопустимо и должно быть расследовано и наказано, — сказал Небензя.
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и уничтожение гражданского авиалайнера "недопустимо и должно быть расследовано и наказано",
только вы и дальше будете дурковать
vladimir_veteran 04 апреля 2018 | 20:55
Каждый должен сделать посильный и непосильный вклад в дело защиты царственной особы и ее царства.
tks 04 апреля 2018 | 20:57
Чем ближе к результатам, тем выше степень истерики мордорашек.
ltric 04 апреля 2018 | 20:59
Ох как заюлили поганцы ! А Лондон не хочет быть сортиром где наш пяти-резидент мочит своих противников.
polit_person 04 апреля 2018 | 21:00
Англия не безопасная страна. Там по улицам бродят люди с боевыми отравляющими веществами в кармане и травят людей. Их правительство лжет и изворачивается, вместо проведения независимого расследования. Ну не верить же нам в боевую гречку, намазанную на дверную ручку?
snips 04 апреля 2018 | 21:22
polit_person: всем плевать во что верит парашкинец
polit_person 04 апреля 2018 | 21:26
snips: По Украине бродят кикиборги из АТО в розовых кроссовках, с пистолетом в кармане и стреляют людей. Продолжай плевать, на на цвет кроссовок внимание обращай на всякий случай.