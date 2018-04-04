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20:30, 04 апреля 2018

Россия направила запрос о проведении заседания Совета безопасности ООН по делу Сергея Скрипаля

Об этом заявил постпред Василий Небензя, — сообщает РИА Новости. Москва руководствуется принципом, что применение химоружия кем бы то ни было и где бы то ни было недопустимо и должно быть расследовано и наказано, — сказал Небензя. Он предложил обсудить на заседании Совбеза письмо премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанное с инцидентом в Солсбери.

Комментарии

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aorswen 04 апреля 2018 | 20:34

придурки, у вас чекистский диктатор, узурпировавший власть. с удостоверением президента. бугага. даже у трампа нет такого удостоверения ))

danko_klisma 04 апреля 2018 | 20:35

aorswen: швайно рыл.

aleksandr39 04 апреля 2018 | 20:41

danko_klisma: Россия заявила ,что финансирует боевиков -наемников - военных преступников из ОПГ " днр -лугандон " .

danko_klisma 04 апреля 2018 | 20:43

aleksandr39: тфу на тебя!

gordy 04 апреля 2018 | 21:09

"Он предложил обсудить на заседании Совбеза письмо премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанное с инцидентом в Солсбери."

Так это она рассылала письма с белым порошком?

venmud 04 апреля 2018 | 20:35

"Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась."

(комментарий скрыт)

guerrilleros 04 апреля 2018 | 20:42

По ТВ какой -то лютый п-ц. По всем каналам родственники Скрипалей , одноклассники друзья и соседи Скрипалей ,специалисты по Скрипалям и знатоки их жизни ,в многочисленных ток-шоу на все лады клянут бриттов , пиндосов ,масонов и рептилоидов. На кой это ? Россиянцы "на Ура" восприняли бы любую версию ,а западу эти завывания индифферентны. Нахрена попу гармонь ?

pit_heap 04 апреля 2018 | 21:00

guerrilleros: А вы выключите телевизор.И не надо его увязывать с тем что воспринимают в России.

av_babich 04 апреля 2018 | 20:44

применение химоружия кем бы то ни было и где бы то ни было недопустимо и должно быть расследовано и наказано, — сказал Небензя.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
и уничтожение гражданского авиалайнера "недопустимо и должно быть расследовано и наказано",
только вы и дальше будете дурковать

vladimir_veteran 04 апреля 2018 | 20:55

Каждый должен сделать посильный и непосильный вклад в дело защиты царственной особы и ее царства.

tks 04 апреля 2018 | 20:57

Чем ближе к результатам, тем выше степень истерики мордорашек.

ltric 04 апреля 2018 | 20:59

Ох как заюлили поганцы ! А Лондон не хочет быть сортиром где наш пяти-резидент мочит своих противников.

polit_person 04 апреля 2018 | 21:00

Англия не безопасная страна. Там по улицам бродят люди с боевыми отравляющими веществами в кармане и травят людей. Их правительство лжет и изворачивается, вместо проведения независимого расследования. Ну не верить же нам в боевую гречку, намазанную на дверную ручку?

snips 04 апреля 2018 | 21:22

polit_person: всем плевать во что верит парашкинец

polit_person 04 апреля 2018 | 21:26

snips: По Украине бродят кикиборги из АТО в розовых кроссовках, с пистолетом в кармане и стреляют людей. Продолжай плевать, на на цвет кроссовок внимание обращай на всякий случай.

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