Лоукостер «Победа» приостановил полеты в Нальчик из-за небезопасного состояния аэродрома

Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе перевозчика. По словам представителя авиакомпании, покрытие взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек частично разрушено. Есть выбоины и трещины. На это ранее пожаловались пилоты. В связи с этим было решено доставлять пассажиров в Минеральные воды, откуда будет организован бесплатный трансфер до Нальчика.

В авиакомпании «ЮТэйр», которая также летает в Нальчик, отменять рейсы пока не планируют. Сообщается также, что в ближайшие дни аэропорт начнет плановый ремонт ВПП, который продлится в течение трех суток.