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20:01, 04 апреля 2018

20 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета на ликвидацию мусорных полигонов в Подмосковье

Об этом радио «Говорит Москва» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он добавил, что для этого существует федеральная программа.
Подмосковный министр экологии Александр Коган сообщил, что областные власти уже заключили контракты на строительство трех мусороперерабатывающих заводов. Планируется подписать договоры о строительстве еще 11-ти объектов.

Комментарии

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fmsf FMSF 04 апреля 2018 | 20:07

Вот уж разгуляются!
Вот уж попилят!
А мусор?
Что мусор - он подождет.

evgolius7 04 апреля 2018 | 20:11

20 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета на ликвидацию мусорных полигонов в Подмосковье
А нафига?
Необходимо создать Помойное кольцо обороны Москвы. Линия Ротенберга.!
Что бы ни один солдат НАТО не проскочил!
И зачем помойки отбивать-они и так наши!
Наоборот надо укреплять и расширять сеть помоек-чтоб солдат НАТО близко не было.
С этой целью в одном из секретных НИИ МО, уже бьются над проблемой улучшения распространения вони, по непредсказуемой траектории.
А 20 миллиардов Ротенберги освоят за год...

luger_max_otto 04 апреля 2018 | 20:32

А в России как? Или- перебьется?

eniro 04 апреля 2018 | 20:50

luger_max_otto: Улыбнуло. Вы о чем? В прошлом году в подмосковье освоили на зто дело 5,5 млрд рубликов. Стало лучше? Какой там Новгород или к примеру Челябинск. А заводы по переработке в Китае покупать? Российские институты имеют много идей, но до внедрения пройдет лет, этак 10. Ну как на ракеты, примерно...

danko1 04 апреля 2018 | 20:33

evgolius7: Переводить сразу в офшоры будут, где приближенные к власти владельцы свалок находятся?

kottigr1 04 апреля 2018 | 20:09

Неужели нельзя было построить мусороперерабатывающие предприятия заранее, не доводя ситуацию до народных протестов ?

ze_danil 04 апреля 2018 | 20:11

хех

а сами владельцы полигонов раскошеливаться не жаждют?

схема то отличная: бюджет платит за вывоз мусора и бюджет платит за повторную утилизацию мусора. А нужные люди остались в тени и поимели неслабого бабла

sergei_tn 04 апреля 2018 | 20:14

Какие должности, в настоящее время, занимают те, кто принимал решения об этих свалках?

alo0000 04 апреля 2018 | 20:16

Вот это - единение! Вся Россия поможет жителям московской области!

neitral_n 04 апреля 2018 | 20:16

А в тарифе на мусор в коммунальной жировке разве не предусмотрен процент на реконструкцию? Ах. да! У нас же коммуналка вся убыточная, вся в дырах... воровства!

sbk 04 апреля 2018 | 20:18

Да... За такие бабки можно было и пол-Волоколамска угробить...
Заодно с Воронежем.

sadda 04 апреля 2018 | 20:18

Пока решается вопрос со свалкой «Ядрово», в 60 км от Москвы во Владимирской области рядом с 26 населенными пунктами готовится место для самого большого полигона в стране. Это будет полигон твердых бытовых отходов на площади 1200 га. Чтобы вы понимали, площадь полигона в Волоколамске всего 3 га

Сейчас жители Волоколамска добиваются закрытия свалки, жители Владимирской области пытаются предотвратить строительство новой, но проблему наличия мусора, к сожалению, так не решить — это всего лишь вопрос, под чьими окнами он будет храниться.

ha12raz 04 апреля 2018 | 20:19

А как 20 лярдов сыночайка получит......наличкой или офшором ?

compare 04 апреля 2018 | 20:21

"20 миллиардов рублей будет выделено ...."и уже слышно,как усердно заработали "напильники",оттачивающие зубья "пил"...

dennik 04 апреля 2018 | 20:26

А освоением 20 ярдов займутся наверняка не случайные люди, с известными фамилиями :-)))

petrovitchcolyan 04 апреля 2018 | 20:45

dennik:
Вы что ?
С какими фамилиями ?
Чисто по пацански - по кликухам ЯРЛД87прло

brocer 04 апреля 2018 | 20:28

На это деньги должна выделять Москва, и %30 Московская область. Причем тут федерация? У нас свалки только в Московской области?

diximania1948 04 апреля 2018 | 20:29

Значит, какая -то сволочь, устроившая эти свалки, сэкономит свои деньги и за её преступные действия заплатят пострадавшие жители из своего кармана.Ай да власть, ай да сволочь!

leomosk16 04 апреля 2018 | 20:31

А жуликоватому Воробьеву кто-то, кроме него самого, мешал построить те мусороперерабатывающие заводы, которые планировали и начали проектировать еще при Шойгу?

mmakarov14 04 апреля 2018 | 20:34

А не врет ли он???

А так наша обычная схема: Приватизация прибыли и национализация убытков.

petrovitchcolyan 04 апреля 2018 | 20:43

Кто там главный по мусорам ?
Дети Чайки ?
Похоже теперь еще и мусорная мафия будет, приближаемся к Европе....

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