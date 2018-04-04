Жителя Приморского края Дмитрия Третьякова арестовали за репост записи в мессенджере Телеграм
Его обвиняют в призывах к экстремизму. Об этом сообщают правозащитники из «Открытой России». Поводом для обвинений стал пост журналиста Аркадия Бабченко о последствиях антикоррупционных митингов, которые прошли летом 2017-го года. Третьяков скопировал запись Бабченко, сопроводив ее комментарием «согласен». В январе против жителя Приморья возбудили уголовное дело, а 16-го марта по решению суда арестовали на два месяца. Третьяков свою вину не признаёт. Журналист Бабченко не является фигурантом дела.
Комментарии12
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ugiazov 04 апреля 2018 | 20:13
Стараются запугать людей чем только могут.
kottigr1 04 апреля 2018 | 20:17
ugiazov: Если верить Путину, что Интернет придуман ЦРУ, то Дмитрий Третьяков сделал перепост на территории иностранного государства, вне российской юрисдикции...
wrk 04 апреля 2018 | 20:39
ugiazov: очередной фейк.
Всем известно дуров никого не сдает.
А телеграмм взломать нельзя.
yazva_sibirskaya 04 апреля 2018 | 21:10
wrk: Объясняем дуракам: репостить можно открыто, читают это все, репостить можно и не только в самом телеграмме.
Это ПЕРЕПИСКУ в телеграмме нельзя взломать.
Пока нельзя.
Но потом будут сажать, наверное, и за переписку.
И побегут отсюда не только мозги, а и вообще все хоть что-то соображающие, хоть тушкой, хоть чучелком, как в свое время из СССР.
ed10075 04 апреля 2018 | 20:14
Парадокс российского правосудия?
За перепост статьи, не признанной экстремистской, привлекают как за экстримизм.
Нет, не парадокс. Идиотизм.
mavreh 04 апреля 2018 | 20:16
ed10075: Это уже подлость, а не просто идиотизм.
Это полноценное нарушение декларации прав человека, под которой РФ подписалась.
mavreh 04 апреля 2018 | 20:19
Статья 19 ДПП:
"Статья 19
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.
waytothesun 04 апреля 2018 | 20:19
Скотство какое! Людей сажать за мысли!
peresvet73 04 апреля 2018 | 20:34
Судьям, и прочим деятелям путинскоо нежима, при каждом удобном случае надо напоминать о судьбе служащих Третьего Рейха, которые тоже блеяли потом, что выполняли приказы, следовали гитлеровским законам. Наши деды из могил требуют от нас, напоминать об этом путинской обслуге.
vasily_k 04 апреля 2018 | 20:37
Бл... Вот скоты... просто скотский режим..
cattt 04 апреля 2018 | 20:49
vasily_k: НЕ скотский, а БАНДИТСКИЙ!
bakero 04 апреля 2018 | 20:42
Журналист Бабченко не является фигурантом дела...