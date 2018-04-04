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20:01, 04 апреля 2018

Жителя Приморского края Дмитрия Третьякова арестовали за репост записи в мессенджере Телеграм

Его обвиняют в призывах к экстремизму. Об этом сообщают правозащитники из «Открытой России». Поводом для обвинений стал пост журналиста Аркадия Бабченко о последствиях антикоррупционных митингов, которые прошли летом 2017-го года. Третьяков скопировал запись Бабченко, сопроводив ее комментарием «согласен». В январе против жителя Приморья возбудили уголовное дело, а 16-го марта по решению суда арестовали на два месяца. Третьяков свою вину не признаёт. Журналист Бабченко не является фигурантом дела.

Комментарии

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ugiazov 04 апреля 2018 | 20:13

Стараются запугать людей чем только могут.

kottigr1 04 апреля 2018 | 20:17

ugiazov: Если верить Путину, что Интернет придуман ЦРУ, то Дмитрий Третьяков сделал перепост на территории иностранного государства, вне российской юрисдикции...

wrk 04 апреля 2018 | 20:39

ugiazov: очередной фейк.
Всем известно дуров никого не сдает.
А телеграмм взломать нельзя.

yazva_sibirskaya 04 апреля 2018 | 21:10

wrk: Объясняем дуракам: репостить можно открыто, читают это все, репостить можно и не только в самом телеграмме.
Это ПЕРЕПИСКУ в телеграмме нельзя взломать.
Пока нельзя.
Но потом будут сажать, наверное, и за переписку.
И побегут отсюда не только мозги, а и вообще все хоть что-то соображающие, хоть тушкой, хоть чучелком, как в свое время из СССР.

ed10075 04 апреля 2018 | 20:14

Парадокс российского правосудия?
За перепост статьи, не признанной экстремистской, привлекают как за экстримизм.
Нет, не парадокс. Идиотизм.

mavreh 04 апреля 2018 | 20:16

ed10075: Это уже подлость, а не просто идиотизм.
Это полноценное нарушение декларации прав человека, под которой РФ подписалась.

mavreh 04 апреля 2018 | 20:19

Статья 19 ДПП:
"Статья 19
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

waytothesun 04 апреля 2018 | 20:19

Скотство какое! Людей сажать за мысли!

peresvet73 04 апреля 2018 | 20:34

Судьям, и прочим деятелям путинскоо нежима, при каждом удобном случае надо напоминать о судьбе служащих Третьего Рейха, которые тоже блеяли потом, что выполняли приказы, следовали гитлеровским законам. Наши деды из могил требуют от нас, напоминать об этом путинской обслуге.

vasily_k 04 апреля 2018 | 20:37

Бл... Вот скоты... просто скотский режим..

cattt 04 апреля 2018 | 20:49

vasily_k: НЕ скотский, а БАНДИТСКИЙ!

bakero 04 апреля 2018 | 20:42

 Журналист Бабченко не является фигурантом дела...

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