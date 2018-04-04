Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что намерена лететь в Лондон, чтобы привезти в Россию Юлию Скрипаль

Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что намерена лететь в Лондон, чтобы привезти в Россию свою двоюродную сестру Юлию Скрипаль. Виктория Скрипаль рассказала в эфире российского телевидения, что поддерживает связь с российским послом в Лондоне Александром Яковенко и он помог ей получить заграничный паспорт. Яковенко направил ее в консульско-визовую службу. Она подала документы, а вчера утром их забрала. Виктория Скрипаль сообщила также, что общалась с дядей за две недели до его отравления. О том, что произошло в Солсбери, она узнала из средств массовой информации.