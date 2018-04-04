Художественного руководителя Театра.doc Михаила Угарова похоронят завтра на Троекуровском кладбище
Отпевание начнется в 11:30 в храме Троицы в Хохловском переулке. От храма будут организованы автобусы на кладбище для тех, у кого нет личного транспорта. Об этом сообщается на сайте Театра.doc.
Михаил Угаров скоропостижно скончался 1-го апреля. Ему было 62 года.
Комментарии3
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cattt 04 апреля 2018 | 20:11
А без отпевания нельзя? Покойник будет против или попам ни чего не перепадет!
anemon 04 апреля 2018 | 20:30
Да упокоится душа его с миром. Царствие небесное. Хорошо, что разрешилось так (в смысле достойного места погребения).
neyexo 04 апреля 2018 | 21:00
anemon: Все места достойные. Вот проехал сегодня по М5 200 км - кладбища выбирай какое хочешь. Хочешь слева, хочешь справа