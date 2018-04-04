Художественного руководителя Театра.doc Михаила Угарова похоронят завтра на Троекуровском кладбище

Отпевание начнется в 11:30 в храме Троицы в Хохловском переулке. От храма будут организованы автобусы на кладбище для тех, у кого нет личного транспорта. Об этом сообщается на сайте Театра.doc.

Михаил Угаров скоропостижно скончался 1-го апреля. Ему было 62 года.