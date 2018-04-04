Социологи из ВЦИОМ выяснили, что россияне устали от интернета

Около половины опрошенных в течение года сознательно отказывались от выхода в сеть на сутки и больше. 77% опрошенных считают целесообразным периодически отдыхать от виртуальной жизни. В то же время чуть меньше половины участников опроса сказали, что жизнь без интернета стала бы для них серьезным испытанием, а 8% признались, что вообще не представляют, как жили бы без выхода в сеть.