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19:31, 04 апреля 2018

Социологи из ВЦИОМ выяснили, что россияне устали от интернета

Около половины опрошенных в течение года сознательно отказывались от выхода в сеть на сутки и больше. 77% опрошенных считают целесообразным периодически отдыхать от виртуальной жизни. В то же время чуть меньше половины участников опроса сказали, что жизнь без интернета стала бы для них серьезным испытанием, а 8% признались, что вообще не представляют, как жили бы без выхода в сеть.

Комментарии

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bozk 04 апреля 2018 | 19:35

Да да, мы все хотим в КНДР

kottigr1 04 апреля 2018 | 19:35

bozk:
- Алло, это вас беспокоит ВЦИОМ. Ваше мнение важно для нас.
- Как вы относитесь к фигуре действующего Президента РФ, готовы ли.....
- Да пошли вы на х** вместе со своим Путиным.. !
- Спасибо за честный ответ. Так и запишем: "Вместе с Путиным!"...

evgolius7 04 апреля 2018 | 19:41

1949 - создание отечественной атомной бомбы;
1961 - запуск первого человека в космос;
2018 - россиянам разрешили собирать валежник;
2035 - россияне научились добывать огонь трением и освоили искусство наскальной живописи;
2050 - россияне перебили друг друга копьями и камнями.
И всего 100 лет.

evgolius7 04 апреля 2018 | 19:44

Не понимаю почему ВЦИОМ не объявит что россияне устали от грамотности?
Надо вражеское и нескрепное искоренять сразу и навсегда!!!

cattt 04 апреля 2018 | 19:56

evgolius7: ,Лишнехромосомцы не устают только от постоянного падения уровня жизни, им в вену патриотизьм вливают ежедневно

krs_sk 04 апреля 2018 | 19:58

evgolius7: 1918 - Орки пришли к власти в России

vezdehod 04 апреля 2018 | 19:50

Социологи из ВЦИОМ выяснили, что россияне устали от интернета
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И...Все ломанулись смотреть "Кисель-ТВ" Ну Валера Фёдоров,не зря вы кушайте свой бутерброд с икрой - впечатляет.

hastings 04 апреля 2018 | 19:49

bozk: хорошо бы, если интернет по выходным бы не работал. Люди бы больше гуляли.

zapadnay 04 апреля 2018 | 19:52

bozk:
А может, вциомщики перепутали интернет с зомбоящиком? Вот уж от чего россияне устали, так это от телеящика с его постоянным оболваниванием населения.

sosiobama 04 апреля 2018 | 19:35

А для кого же укротролли на Эхе попу рвут?))

tanyaya 04 апреля 2018 | 19:41

sosiobama: На паперть пойдёшь побираться? Каждому - по призванию и способностям!

tks 04 апреля 2018 | 19:35

Готовят, готовят мордорашек к отключению... отлучению...

grashupfer 04 апреля 2018 | 19:45

tks: Нахрена их готовить-то? Достаточно пойтить, как и доселе было заведено, на встерчу трудящщимся, предав забвению истинные причины. Для чего и брошен в бой этот вцыом)

(комментарий скрыт)

crj700 04 апреля 2018 | 19:39

Следующее сообщение от ВЦИОМ: россияне устали от еды, отдыха и сна.

sergei_tn 04 апреля 2018 | 19:39

77% устали? Это вскоре будет сигналом к закрытию интернета, а усталость, интерпретирована как желание большинства избавится от его тлетворного влияния.

us101 04 апреля 2018 | 19:40

Кладу $100 что до конца года ГБ использует ещё пару несчастных случаев, типа недавнего пожара в ТЦ, и таки закроет РуНЕТ...
Кто-нибудь???

fontendet 04 апреля 2018 | 19:52

us101: за эти $100 в конце года можно будет квартиру купить в области уже точно. В 1991 так на Горького (Тверская) квартира стоила всего $15 тыс. с видом на Кремль. Туды идем, туды, мусорные рубли.

konogen 04 апреля 2018 | 19:41

И что из этого следует? Блин, да просто УСТАЛ - ОТДОХНИ! И не мешай жить комфортно тем кто не устал! А то ведь на основании этого опроса чего доброго будут инет как горячую воду, по часам, давать!

viktorova 04 апреля 2018 | 19:42

Раньше глушили вражеские радиостанции. наверное тоже для того, чтобы народ не уставал. И сохранял силы для строительства светлого будущего и борьбы с милитаризмом.
Верным путём идёте, товарищи!

fr_perren 04 апреля 2018 | 19:44

Вспомнил одного грузина - Давид Ахуелли.

rern 04 апреля 2018 | 19:45

Готовят почву для отрубания. Все опросы вцыомм - вранье конечно.

nicar 04 апреля 2018 | 19:48

Кто эти люди, посмотреть бы на них!

fontendet 04 апреля 2018 | 19:49

этот опрос был о порно-сайтах?
И где он проводился - в монастыре?
Тысяча монахов преподносится за всю страну.
Снова пропаганда с ее знаменитой "подменой понятий". А где подстава всей страны за гадости конкретно одного Путина? Еще месяц не прошел, скоро Путин нагадит, а обвинять будут всех - что будет использовано как контр-пропаганда для разжигания войны, дрова под большую войну.

gelont 04 апреля 2018 | 19:49

А кто здесь верещал о цифровой экономике ? Не тот ли , который комп включать не умеет ?

piter_ug 04 апреля 2018 | 19:50

//россияне устали от интернета//

От боярышника не устали, от нищеты не устали, от коррупции не устали, а тут видишь - утомление, ломота в членах.

sobak_a 04 апреля 2018 | 19:52

Устали,отдохнём и снова туда!Не ваше собачье дело.От Путина тоже все устали и что ВЦИОМ?

theklimoff 04 апреля 2018 | 19:52

По просьбам трудящихся будут отключать интернет.

sasass 04 апреля 2018 | 19:53

ВЦИОМ очумел , что ли - такую чушь несет и от имени народа....

mmakarov14 04 апреля 2018 | 19:53

бортников ПАМАГИ

compare 04 апреля 2018 | 19:56

проще было соврать,что россияне ,в большинстве,конечно,устали от жизни...........

krs_sk 04 апреля 2018 | 19:56

И хотят смотреть исключительно московскаю пропаганду )

eduard53 04 апреля 2018 | 19:59

Думаю, сии мощные социологические проценты якобы уставших от инета опрошенных россиян изрядно поблёкли бы, если бы ещё сообщить вообще процент наших постоянных инет-юзеров: подозреваю, что многих сограждан куда больше заботят иные проблемы, вроде отсутствия работы, жилья, газопровода, канализации и т.п.

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