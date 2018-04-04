Премьер-министр Медведев выступил за распространение программы реновации на российские регионы
Об этом он сказал во время встречи с представителями «Справедливой России». По мнению Медведева, было бы несправедливо, если бы реновация проходила только в Москве, а другие города не затронула, — сообщает РИА Новости.
Комментарии12
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vreyhardn 04 апреля 2018 | 19:35
Вот и началось! Славный способ попилить остатки в казне под непонятным названием - реновация!
kir_pich_101 04 апреля 2018 | 19:36
vreyhardn: Видать димону перепедать стало с барского стола маловато.
evgolius7 04 апреля 2018 | 19:47
Реновация на Колыме...да надо реставрировать и углУбить.
putinnavsegda 04 апреля 2018 | 19:50
vreyhardn: Неужели это чмо опять станет преемником х..ла?
eniro 04 апреля 2018 | 19:35
Я так понял, это вместо мяса и молочки? Хитрый жучара.
sensei54 04 апреля 2018 | 19:36
То есть, правительство уже заменило свои морально устаревшие "мерседесы" на велосипеды.
mmakarov14 04 апреля 2018 | 19:39
совсем уху ел МУСОРОМ ЗАЙМИСЬ БЕЗДАРЬ
world_nail 04 апреля 2018 | 19:51
Бюджет Масквы - 1 трлн 758 млрд дохода, бюджет Муходрищенска - 700 тыров долга, даешь реновацию в Забухаловск и Перепойск.
compare 04 апреля 2018 | 19:53
упаси нас Бог,от таких "подарков"! не хватало еще в "гетто" переселиться...
buzukin939 04 апреля 2018 | 19:58
А, понятно - программу всероссийского капитального ремонта - нахер, нахер! Даешь хреновацию - от нее можно отказаться :) Повелитель времени дает последнюю гастроль?
i_c_e 04 апреля 2018 | 20:00
Придурок. Дал бы людям работать, а деньги бы в регионах оставлял, глядишь, они бы и реновации потянули бы. Правда, самостоятельная публика поганой метлой таких правителей гнала бы...
nikolaysatin 04 апреля 2018 | 20:00
В переводе с языка Димона: "Денег нет. У меня. Но вы держитесь! А я не могу."