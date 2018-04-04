Некоторые жертвы крушения «Булгарии» и пожара в «Хромой лошади» до сих пор не получили обещанные денежные компенсации
Некоторые жертвы крушения теплохода «Булгария» и пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» до сих пор не получили обещанные денежные компенсации. Об этом сообщает издание «Дейли шторм». Семья, потерявшая дочь при пожаре в Перми, рассказывает, что судебное решение, определившее порядок выплат, до сих пор не исполнено. Без положенных компенсаций остались и пострадавшие, нуждающиеся в лечении.
Напомним, пожар в клубе «Хромая лошадь» случился в 2009-м году. Тогда погибли 156 человек и 78 пострадали. Крушение теплохода «Булгария» случилось летом 2011-го года. Погибли 122 человека.
Комментарии8
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muuroomaa 04 апреля 2018 | 19:37
"Просто денег нет. Вы тут держитесь. Хорошего вам настноения" (с)
eniro 04 апреля 2018 | 19:40
Ну, так если когда-нибудь деньги будут, может и дадут. А пока-хорошего настроения , всем.
kottigr1 04 апреля 2018 | 19:41
"- Он позвонил на Первый канал и сказал, что Первый канал нанял шлюх, которые выступили, чтобы дискредитировать его. И в том числе я ему потом доказывал, что это были не шлюхи, что это были вдовы офицеров. Это действительно вдовы офицеров, я впоследствии сам их видел в Видяево, и они продолжали говорить «неудобные» вещи, но он по телефону сразу отзвонил и сказал: «Вы нанимаете шлюх специально. Дали им по 10 долларов, специально чтобы меня дискредитировать»." - Сергей Доренко
kir_pich_101 04 апреля 2018 | 19:57
kottigr1: Пока жизнь в Раше не стоит определённой суммы, всё так далее и будет.
А так далее и будет, увы...
bekipp 04 апреля 2018 | 19:48
Вранье и вранье - только выборы честные, так народ решил.
andreyoo 04 апреля 2018 | 19:49
Об этом сообщает издание «Дейли шторм». Семья, потерявшая дочь при пожаре в Перми, рассказывает, что судебное решение, определившее порядок выплат, до сих пор не исполнено.
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Интересная подача материала.
Что за семья? Кому рассказывает? О чем решение?
Об этом было в статье Дейли шторм? Было - почему не рассказали, раз уж начали? Не было - зачем рассказывали пустую новость?
andreyoo 04 апреля 2018 | 19:54
Можно предположить, что деньги выплатили или должны были выплатить мужу погибшей. А это стали оспаривать например, ее родители, мотивируя, что супруги не жили вместе и находились в процессе развода. Дальше затягивания процесса, жалобы, апелляции... Но хомячкам радостно.
venmud 04 апреля 2018 | 20:00
Тут денег на помощь сирийским детям не хватает, да и последние "Кинжалы" не крашены, а люди, как говорил геройский маршал, еще подождут.