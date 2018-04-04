Некоторые жертвы крушения «Булгарии» и пожара в «Хромой лошади» до сих пор не получили обещанные денежные компенсации

Некоторые жертвы крушения теплохода «Булгария» и пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» до сих пор не получили обещанные денежные компенсации. Об этом сообщает издание «Дейли шторм». Семья, потерявшая дочь при пожаре в Перми, рассказывает, что судебное решение, определившее порядок выплат, до сих пор не исполнено. Без положенных компенсаций остались и пострадавшие, нуждающиеся в лечении.

Напомним, пожар в клубе «Хромая лошадь» случился в 2009-м году. Тогда погибли 156 человек и 78 пострадали. Крушение теплохода «Булгария» случилось летом 2011-го года. Погибли 122 человека.