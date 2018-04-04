Воспитателям челябинского интерната, которых дети обвинили в изнасилованиях, на время следствия нашли другую работу
Об этом Интерфаксу сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина. По ее словам, после возбуждения уголовного дела воспитателей отправили в отпуск. Никаких обвинений им не предъявили, поэтому оснований для увольнения нет. На время следствия педагогов отстранили от контактов с детьми. Вернутся ли они на прежнюю работу после окончания расследования, Буторина не уточнила.
Комментарии13
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aorswen 04 апреля 2018 | 19:33
всем вручить (тайно) ордена мужества!!
gordy 04 апреля 2018 | 19:51
"Воспитателям челябинского интерната, которых дети обвинили в изнасилованиях, на время следствия нашли другую работу...."
Они стали донорами спермы?
vse_tam_budem 04 апреля 2018 | 19:52
aorswen: ордена мужества
----------- скорее мужеложества......
brandfa 04 апреля 2018 | 19:34
Воспитателям челябинского интерната, которых дети обвинили в изнасилованиях, на время следствия нашли другую работу
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... в интернате соседнего региона.
kottigr1 04 апреля 2018 | 19:47
brandfa: 21 декабря 2012 года Государственная Дума РФ приняла в третьем окончательном чтении ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" или "Закон Димы Яковлева", который ввел запрет на усыновление российских детей иностранными гражданами...
Это было педофильское лобби ?
mikhail_spb_ 04 апреля 2018 | 19:35
От каких контактов с детьми отстранили этих упырей - от сексуальных?
tanyaya 04 апреля 2018 | 19:36
Ну а что такого? Несколько мальчиков в мельчайших подробностях рассказали, как их многократно и долгие годы насиловали воспитатели.
Ведь это же не повод увольнять достойных людей!
Ещё чего!
Им выдали путёвки в санатории, ордена и денежные премии.
Рассматривается вопрос о помещении их в Государственную Думу Российской Федерации.
Достойным людям достойное место!
Вот и Президент Российской Федерации считает, что насилование маленьких мальчиков - это путь в большую политику!
bozk 04 апреля 2018 | 19:37
Как заботятся о насильниках.
tks 04 апреля 2018 | 19:38
Скрепы в действии!
fr_perren 04 апреля 2018 | 19:42
Я хоть и атеист, но начинаешь по другому смотреть фильм "Адвокат дьявола".
andy66 04 апреля 2018 | 19:43
"органы государственного трудоустройства педофилов"?
buzukin939 04 апреля 2018 | 19:55
В суд, сукины дети! Вот будет решение суда - если будет суд вообще - вот тогда и обличайте. А ежели нет - ну тогда можете плюнуть в Юлю, которую говном мазали - одно к одному, в комплект... Уж больно она с той стороны старается, так ей хочется, штобы деток-идиотов досмерти затрахали - просто из штанов прыгает. И вы туда же! Да срать ей на этих детей - есть они, нету, живы ли, здоровы - это для нее так, журналистское мясо...
vlad_sabbath 04 апреля 2018 | 19:59
Так другую работу им нашли или в отпуск отправили?? Это разные вещи.