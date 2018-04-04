Российский МИД заинтересовался судьбой домашних животных бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Российский МИД заинтересовался судьбой домашних животных бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного нервно-паралитическим веществом. «Где сейчас домашние животные? Каково их состояние?», — спрашивает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она также интересуется, почему британская сторона ничего об этом не говорит. «Если в доме Скрипаля действительно было применено химическое отравляющее вещество, то животные тоже должны были пострадать», — добавила Захарова.
Комментарии38
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mikhail_spb_ 04 апреля 2018 | 19:06
Видимо, эта растрёпанная коксо-трольчиха борется за звание самого тролящего тролля в мире?
post_v 04 апреля 2018 | 19:07
mikhail_spb_:
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Захарова кобелями интересуется?
gordy 04 апреля 2018 | 19:12
"Российский МИД заинтересовался судьбой домашних животных бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля"
Они могли выдать гостайну?
mixaeless 04 апреля 2018 | 19:25
gordy: Чебурахнутые тролли, у Скрипаля были кошки и морские свинки.
kottigr1 04 апреля 2018 | 19:33
gordy: Наверное МИД РФ хочет допросить котов и морских свинок об обстоятельствах гибели их хозяина.. У ФСБ они быстро заговорят.. Там даже генералы-фронтовики плакали как дети..
ivan127_4 04 апреля 2018 | 19:25
post_v: У Скрипаля были две кошки (Масяня из России и еще из приюта) и две морские свинки. Вот и интересно: где их трупики после отравляющего вещество - они ведь тоже дышат. Кстати пес Юлии (который остался в России) жив и здоров, находится в собачьей гостинице и даже не был выгнан, несмотря на то, что закончились деньги, внесенные на его пребывание.
hunterhead 04 апреля 2018 | 19:37
ivan127_4: "Вот и интересно: где их трупики после отравляющего вещество - они ведь тоже дышат."
Абама с Трампом ночью в лесу закопали. А у тебя в методичке еще нет, ivan127_4? :-D
ivan127_4 04 апреля 2018 | 19:42
hunterhead: Мышление литовских академиков впечатляет....
hunterhead 04 апреля 2018 | 19:52
ivan127_4: "Мышление литовских академиков впечатляет...."
Так я стараюсь, чтобы даже путенские портянки поняли...:-D Вот вижу ты стараешься понять - и это тоже прогресс, Ваня...:-D
mppv 04 апреля 2018 | 19:08
Блохи, тараканы, клопы?
russky77 04 апреля 2018 | 19:10
Это ЖЖЖ... неспроста. У кота в яйца зашит передатчик
bozk 04 апреля 2018 | 19:11
Она ещё в Гринпис подрабатывает ?
tag188 04 апреля 2018 | 19:11
Ну видимо сегодня в Гааге дела у России пошли совсем не гладко, поэтому МИД стал вбрасывать в информационное пространство подобный "белый шум", с целю отвлечь внимание россиян.
"Подгорает" с непричастностью России, Маша?
starok 04 апреля 2018 | 19:15
А что, животные тоже гречневую кашу ели? Странно,моего кота палкой не заставишь гречку есть.
krs_sk 04 апреля 2018 | 19:16
А кто за животными в миде присматривает? )
kypykyky 04 апреля 2018 | 19:16
шок контент.
или доза доехала?
слов нет.
apels 04 апреля 2018 | 19:17
Она просто смешная. Про тараканов спросить забыла.
akrayzler 04 апреля 2018 | 19:28
apels: А разве не интересна судьба животных: борова рогозина и собачки которую он топил, лошади лавруши?
viktorova 04 апреля 2018 | 19:17
Я валяюсь от смеха!!!
Стало ясно, что Захарова - главный ветеринар МИДа.
Вот почему от неё такие перлы исходят!
ivan127_4 04 апреля 2018 | 19:19
— Что вы думаете по поводу последней озвученной версии об отравлении в доме?
Виктория Скрипаль:"Чушь. Во-первых, там к дому не подобраться. Во-вторых, если их отравили там, то что стало с животными? У них были кошка Масяня из России и еще одна из приюта. Потом, Саша и Юля пошли за кормом в зоомагазин и купили еще двух милых морских свинок. Ну, коты могли бы убежать, но вот свинок должны были найти мертвыми в клетке после отравления. Об этом нет никаких данных."
ura_123 04 апреля 2018 | 19:37
ivan127_4: ванюшка,а такая версия что у кошек,даже вывезенных из России как бы МАРТ на дворе?
ivan127_4 04 апреля 2018 | 19:38
ura_123: А у морских свинок?
abuvgrobu 04 апреля 2018 | 19:22
Животные за ручку двери не брались и гречку не потребляли, как бэ..
profi1962 04 апреля 2018 | 19:27
abuvgrobu: А вдруг погладили. А может есть попугай и он скажет.
sparky 04 апреля 2018 | 19:25
Отдайте Мане животин, гады.
tanyaya 04 апреля 2018 | 19:25
У МанькиОблигацыи (в миру Машка Захарова) есть порнографические фото (распространённые ею в инете), где она показывает свои жирные ляжки, облаченные в пошлые белые чулки. Это тяжёлое оружие массового поражения. Такое не каждый может пережить.
Пора наконец задаться вопросом: сколько людей, животных, птиц, кактусов и рептилий пострадало от просмотра этого убожества?
Где они сейчас? Каково их состояние?
estamp 04 апреля 2018 | 19:38
tanyaya: Ппц, какой высокоинтеллектуальный искрометный юмор!
Не понимаю, почему в либералы принимают только самых убогих членов общества. Или они такими уже там становятся?
ivan127_4 04 апреля 2018 | 19:45
estamp: почему в либералы принимают только самых убогих членов общества. Или они такими уже там становятся?
___________
В России вообще людей с детства учат ненавидеть либералов, вычислять их и сразу обижать.
Как только либерал заходит в магазин, доброжелательные кассирши начинают ему хамить, а перед этим нажимают снизу секретную тревожную кнопку: с полок исчезает 90% товара, остаются только продукты с пальмовым маслом и куриные шкурки. Ещё мутная жидкость в пыльных трехлитровых банках под названием томатный сок. Всё это за дикие деньги без скидок.
Редкий гаишник не возьмет взятку у либерала, а если не возьмет, то заведет на либерала дело — за то, что либерал взятку предложил.
В избиркомах прямо по лицам определяют тех, кто будет голосовать за Собчак — и нагло прямо на их глазах начинают нарушать избирательное законодательство. При помощи наблюдателей от коммунистов и ЛДПР.
Никто в России не любит либералов. Кроме таксистов и военных в штатском. Таксисты рассказывают либералам, что скоро перевешают всю сволочь и добьют её монтировками. А военные в штатском доверительно рассказывают о военных тайнах, о том, где они преступно воевали, как тайно хоронят погибших и как травят предателей вместе с их семьями.
Удивительно: стоит только человеку перестать быть либералом, как он тут же оказывается в совершенно другой стране, никуда при этом не переезжая. Верно и обратное: стоит человеку обратиться в либерализм, как лица окружающих из обычных делаются лицами вырожденцев — некрасивыми, опустошенными, злобными, а глаза — пустыми и ничего не выражающими.
На либералах в России всё и всегда заканчивается.
jetsam 04 апреля 2018 | 19:29
в кемерово на 4этаже сгорело заживо 200 животных контактного зоопарка.
ни одна сволочь даже не пыталась их спасти.
ни одна мразь даже не упомянула об этом потом.
никто не озаботился правами сгоревших животных.
никому не пришло в голову что-то изменить в нормах\закронах.
* нет предела лжи , но даже у мида должна быть планка. ублюдки они.
ura_123 04 апреля 2018 | 19:40
jetsam: Так то наши животные сгорели у нас,а то 1(одна) наша кошка пропала у НИХ! Чувствуете разницу???
jetsam 04 апреля 2018 | 19:51
ura_123: нет разницы.
кстати, у англичан к животным в сто раз более трепетное отношение. даже медицинская страховка есть. даже протезы, которых у людей _нет_ и еще долго не будет! - погуглите "Ноэль Фитцпатрик" (по viasta nature или что-то подобном сейчас как раз повтор _Суперветеринар_)
* это не просто крокодиловы слезы. это отвратительный цинизм.
estamp 04 апреля 2018 | 19:40
jetsam: ни одна мразь даже не упомянула об этом потом.
---
А ты так и не понял, что Машин пост не о зверюшках, а об англичанах? Тогда мой вопрос чуть выше адресуется и тебе.
profi1962 04 апреля 2018 | 19:29
У него попугай был, он все видел, но Маше не скажет.
tks 04 апреля 2018 | 19:31
Выжили ли клопы и тараканы (а по по сведениям Маши-Нашей-Помой-Голову они в наличии) в доме Скрипалей - вот в чём главный вопрос!
Отсюда встречный вопрос: сие задано по себе самой, исходя из собственного опыта?
spb_aborigen 04 апреля 2018 | 19:37
Мид РФ до мышей уже...
vreyhardn 04 апреля 2018 | 19:39
Лови попугая! Сдаст, как пить дать, спалит говорливый!
hunterhead 04 апреля 2018 | 19:39
"Российский МИД заинтересовался судьбой домашних животных бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля"
Лучше бы позаботились о животных на улице Оптиков...я прав, портянки? :-D
anatolii50 04 апреля 2018 | 19:47
Мария , а откуда такая осведомленность о наличии у бывшего шпиона домашних животных?