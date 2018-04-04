Российский МИД заинтересовался судьбой домашних животных бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного нервно-паралитическим веществом. «Где сейчас домашние животные? Каково их состояние?», — спрашивает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она также интересуется, почему британская сторона ничего об этом не говорит. «Если в доме Скрипаля действительно было применено химическое отравляющее вещество, то животные тоже должны были пострадать», — добавила Захарова.