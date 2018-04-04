Петербургский Университет противопожарной службы МЧС вновь попал в поле зрения сетевого сообщества «Диссернет»
В этом ВУЗе защитили около ста фальшивых диссертаций, рассказала «Эху Москвы» координатор сообщества в Петербурге Лариса Мелихова.
По заявлению «Диссернета» как минимум 11 человек, которые защитили диссертации в петербургском Университете МЧС, лишили научной степени.
Среди них замначальника кафедры переподготовки и повышения квалификации специалистов этого же университета Елена Горшкова, заместитель начальника факультета экономики и права этого университета Вячеслав Вавилкин, начальник НИИ спасания и подводных технологий ВМФ Александр Бурняшев, начальник финансово-экономического управления Главного управления МЧС России по Петербургу Кирилл Волосов.
Комментарии5
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fmsf FMSF 04 апреля 2018 | 19:11
Это же ХО-РО-ШО!!!
Целых 11 проходимцев кастрировали в отношении степеней.
profi1962 04 апреля 2018 | 19:25
Питерцы жгите как всегда. Ваш вождь вас поддержит. Позорище. МЧС разогнать и забыть, что это такое. Солдафоны стали доцентами.
cattt 04 апреля 2018 | 19:27
profi1962: Какие там диссертации, они мастера только церквы строить у себя в вузах, дятлы они скрепные!
vreyhardn 04 апреля 2018 | 19:37
А пожары не липовые! И смерти!
b054026 04 апреля 2018 | 19:58
УНИВЕРСИТЕТ противопожарной службы !!!
я понимаю, противопожарная служба, это очень важно!
НО, пожары бывают не у каждого, и не каждый день. А вот, например, срать, каждому гражданину нужно каждый день и иногда не по однму разу, Почему нет Университета Туалетной Службы!?