Петербургский Университет противопожарной службы МЧС вновь попал в поле зрения сетевого сообщества «Диссернет»

В этом ВУЗе защитили около ста фальшивых диссертаций, рассказала «Эху Москвы» координатор сообщества в Петербурге Лариса Мелихова.

По заявлению «Диссернета» как минимум 11 человек, которые защитили диссертации в петербургском Университете МЧС, лишили научной степени.

Среди них замначальника кафедры переподготовки и повышения квалификации специалистов этого же университета Елена Горшкова, заместитель начальника факультета экономики и права этого университета Вячеслав Вавилкин, начальник НИИ спасания и подводных технологий ВМФ Александр Бурняшев, начальник финансово-экономического управления Главного управления МЧС России по Петербургу Кирилл Волосов.