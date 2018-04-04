Один человек погиб в результате пожара в столичном торговом центре на Малой Семеновской

Это сотрудник ТЦ. Он скончался в машине «скорой помощи». Пострадали шестеро пожарных. Один из них находится в тяжелом состоянии. Около 600 человек были эвакуированы из горящего здания. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность» в связи с пожаром в ТЦ «Персей». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сказала представитель Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Возгорание началось в складском помещении на последнем этаже здания около часа дня, сейчас пожар ликвидирован.