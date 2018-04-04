Один человек погиб в результате пожара в столичном торговом центре на Малой Семеновской
Это сотрудник ТЦ. Он скончался в машине «скорой помощи». Пострадали шестеро пожарных. Один из них находится в тяжелом состоянии. Около 600 человек были эвакуированы из горящего здания. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность» в связи с пожаром в ТЦ «Персей». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сказала представитель Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.
Возгорание началось в складском помещении на последнем этаже здания около часа дня, сейчас пожар ликвидирован.
Комментарии1
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profi1962 04 апреля 2018 | 19:20
Ну как можно склад располагать в ТЦ. МЧС вы что там совсем ...........? И никто не знал? Вот вам еще один пример в пику "Вишни". И таких зданий по России сотни.