Сотрудников научного предприятия в Таганроге отравили таллием через кулер с водой
По данным следствия, это сделал их коллега, а причиной его поступка стал бытовой конфликт.
Полиция задержала подозреваемого в отравлении работников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Против него было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что подозреваемый сыпал таллий, который относится к высокотоксичным ядам, в кулер с водой. Вещество было обнаружено в крови у 28 сотрудников предприятия.
По данным телеграм-канала Mash, подозреваемого зовут Владислав Шульга. Отравление было местью коллеге – юристу завода Сагилю Махмудову. В прошлом году они врезались друг в друга на автомобилях, и Шульга покинул место ДТП. Махмудов обратился в полицию, и в результате у его коллеги отобрали водительские права, после чего тот и решил отомстить.
Добавим, к концу марта четверо пострадавших от отравления по-прежнему находились в больницах.
Комментарии20
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evgolius7 04 апреля 2018 | 19:04
Вам в любом военторге любой яд или газ продадут.
Вы что не знали где продаётся всё российское химвооружение?
На полочке между ватником и сапогами стоят баночки и болончики.... и ценник висит.
И там на ценнике написано, что "сделано в СССР".
dataan 04 апреля 2018 | 19:07
Шульгу допросить и расстрелять.
blahovdav 04 апреля 2018 | 19:11
dataan: Шульгу допросить и расстрелять. /// Конечно, тем более он ярый крымнашевец и на портрет плешивого молится...
gelont 04 апреля 2018 | 19:44
blahovdav: На портрет молится или мочится ? Связь плохая , через помехи не расслышал , извините .
kottigr1 04 апреля 2018 | 19:18
dataan: Необходимо оградить военнослужащих дивизионов РВСН от всех ДТП и отдельным законом обязать их жен носить пояса верности... разумеется из российского, импортозамещенного титана.. !
djuga 04 апреля 2018 | 19:30
dataan: Шульгу допросить и расстрелять.
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Если все действительно так, то мои аплодисменты следственной группе. Это не экстремизм-терроризм "лепить-клеить" за выкладывание в фейсбуке классического фото с парада Победы .
redactor 04 апреля 2018 | 19:09
Опять либеральная интеллигенция отличилась, раньше доноры друг на друга пейсали теперь травят...
tamplieres 04 апреля 2018 | 19:06
Травить и зачищать это тренд и других трендов на сегодняшний день нету.
viktorova 04 апреля 2018 | 19:11
Настоящий патриот! Действует в современном тренде!
andy66 04 апреля 2018 | 19:30
ну если родному государству можно, то почему ему нельзя?
gvs 04 апреля 2018 | 19:12
Ждем сообщений типа: командир подводной лодки произвел пуск стратегической ракеты с ЯБЧ по дому мичмана с вещевого склада, наставившего ему рога )))
polit_person 04 апреля 2018 | 19:40
gvs: Есть тут на Эхе один бандеровский Сиамен из Одессы, только у него ядерной ракеты нет. Со ржавого баркаса списан.
equus 04 апреля 2018 | 19:16
Бывают же такие мудаки!.. На букву "ч"...
chubazzl 04 апреля 2018 | 19:20
это всё геи...
babich174 04 апреля 2018 | 19:26
Проклятые англичане и американцы, завербовали шпиёна и травят наш славный российский народ, тем самым вмешиваются в наши выборы президента, уменьшая его электорат.
Выслать всех дипломатов. На кой нам посольства, если ни кто нам руки даже не подаст?
ha12raz 04 апреля 2018 | 19:31
Сейчас Шульга наверно ухмыляется и говорит, что таллий производят в Чехии и Швеции, авыдокажите и требует сам вести следствие.
putin_itogy 04 апреля 2018 | 19:31
Владик Шульга, по национальности этнический немец.
Я не знал что они такие изощрённые.
Обычно это стиль восточно-азиатской мести.
Честно говоря обидно даже, за великую немецкую нацию.
Видимо вырожденец.
Подонка сгноить в "Чёрном Дельфине", до конца жизни.
Таким прощения нет!
protiv777 04 апреля 2018 | 19:34
Да, это ж надо было так лохануться правоохранителям.
А версию, что британец приехал с овсянкой и траванул по приказу Терезы Мэй россиян выдать было нельзя?
ed10075 04 апреля 2018 | 19:36
Дикость... Наказание должно быть предельно жестким.
gelont 04 апреля 2018 | 19:41
свежо предание , да верится с трудом . А чего он только в кулер сыпал ? шел бы сразу на очистные сооружения или к водозаборнику . Чтоб наверняка .