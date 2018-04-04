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19:00, 04 апреля 2018

Сотрудников научного предприятия в Таганроге отравили таллием через кулер с водой

По данным следствия, это сделал их коллега, а причиной его поступка стал бытовой конфликт.

Полиция задержала подозреваемого в отравлении работников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Против него было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что подозреваемый сыпал таллий, который относится к высокотоксичным ядам, в кулер с водой. Вещество было обнаружено в крови у 28 сотрудников предприятия.

По данным телеграм-канала Mash, подозреваемого зовут Владислав Шульга. Отравление было местью коллеге – юристу завода Сагилю Махмудову. В прошлом году они врезались друг в друга на автомобилях, и Шульга покинул место ДТП. Махмудов обратился в полицию, и в результате у его коллеги отобрали водительские права, после чего тот и решил отомстить.

Добавим, к концу марта четверо пострадавших от отравления по-прежнему находились в больницах.

Комментарии

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evgolius7 04 апреля 2018 | 19:04

Вам в любом военторге любой яд или газ продадут.
Вы что не знали где продаётся всё российское химвооружение?
На полочке между ватником и сапогами стоят баночки и болончики.... и ценник висит.
И там на ценнике написано, что "сделано в СССР".

dataan 04 апреля 2018 | 19:07

Шульгу допросить и расстрелять.

(комментарий скрыт)

blahovdav 04 апреля 2018 | 19:11

dataan: Шульгу допросить и расстрелять. /// Конечно, тем более он ярый крымнашевец и на портрет плешивого молится...

gelont 04 апреля 2018 | 19:44

blahovdav: На портрет молится или мочится ? Связь плохая , через помехи не расслышал , извините .

kottigr1 04 апреля 2018 | 19:18

dataan: Необходимо оградить военнослужащих дивизионов РВСН от всех ДТП и отдельным законом обязать их жен носить пояса верности... разумеется из российского, импортозамещенного титана.. !

djuga 04 апреля 2018 | 19:30

dataan: Шульгу допросить и расстрелять.
=========================================================================

Если все действительно так, то мои аплодисменты следственной группе. Это не экстремизм-терроризм "лепить-клеить" за выкладывание в фейсбуке классического фото с парада Победы .

redactor 04 апреля 2018 | 19:09

Опять либеральная интеллигенция отличилась, раньше доноры друг на друга пейсали теперь травят...

tamplieres 04 апреля 2018 | 19:06

Травить и зачищать это тренд и других трендов на сегодняшний день нету.

viktorova 04 апреля 2018 | 19:11

Настоящий патриот! Действует в современном тренде!

andy66 04 апреля 2018 | 19:30

ну если родному государству можно, то почему ему нельзя?

gvs 04 апреля 2018 | 19:12

Ждем сообщений типа: командир подводной лодки произвел пуск стратегической ракеты с ЯБЧ по дому мичмана с вещевого склада, наставившего ему рога )))

polit_person 04 апреля 2018 | 19:40

gvs: Есть тут на Эхе один бандеровский Сиамен из Одессы, только у него ядерной ракеты нет. Со ржавого баркаса списан.

equus 04 апреля 2018 | 19:16

Бывают же такие мудаки!.. На букву "ч"...

chubazzl 04 апреля 2018 | 19:20

это всё геи...

babich174 04 апреля 2018 | 19:26

Проклятые англичане и американцы, завербовали шпиёна и травят наш славный российский народ, тем самым вмешиваются в наши выборы президента, уменьшая его электорат.
Выслать всех дипломатов. На кой нам посольства, если ни кто нам руки даже не подаст?

ha12raz 04 апреля 2018 | 19:31

Сейчас Шульга наверно ухмыляется и говорит, что таллий производят в Чехии и Швеции, авыдокажите и требует сам вести следствие.

putin_itogy 04 апреля 2018 | 19:31

Владик Шульга, по национальности этнический немец.
Я не знал что они такие изощрённые.
Обычно это стиль восточно-азиатской мести.
Честно говоря обидно даже, за великую немецкую нацию.
Видимо вырожденец.
Подонка сгноить в "Чёрном Дельфине", до конца жизни.
Таким прощения нет!

protiv777 04 апреля 2018 | 19:34

Да, это ж надо было так лохануться правоохранителям.
А версию, что британец приехал с овсянкой и траванул по приказу Терезы Мэй россиян выдать было нельзя?

ed10075 04 апреля 2018 | 19:36

Дикость... Наказание должно быть предельно жестким.

gelont 04 апреля 2018 | 19:41

свежо предание , да верится с трудом . А чего он только в кулер сыпал ? шел бы сразу на очистные сооружения или к водозаборнику . Чтоб наверняка .

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