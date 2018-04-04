Сотрудников научного предприятия в Таганроге отравили таллием через кулер с водой

По данным следствия, это сделал их коллега, а причиной его поступка стал бытовой конфликт.

Полиция задержала подозреваемого в отравлении работников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Против него было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что подозреваемый сыпал таллий, который относится к высокотоксичным ядам, в кулер с водой. Вещество было обнаружено в крови у 28 сотрудников предприятия.

По данным телеграм-канала Mash, подозреваемого зовут Владислав Шульга. Отравление было местью коллеге – юристу завода Сагилю Махмудову. В прошлом году они врезались друг в друга на автомобилях, и Шульга покинул место ДТП. Махмудов обратился в полицию, и в результате у его коллеги отобрали водительские права, после чего тот и решил отомстить.

Добавим, к концу марта четверо пострадавших от отравления по-прежнему находились в больницах.