Пресс-секретарь патриарха Кирилла возмутился поведением священнослужителя, исполнявшего «Мурку» за церковной трапезой

Патриарх Кирилл потребовал от священника, исполнившего «Мурку» на церковной трапезе, покинуть пределы Москвы.

На днях в сети появилось видео, снятое в одном из московских приходов.

Помещение с накрытыми столами, висящими иконами, библейскими сюжетами на стенах и монахинями в платках: посреди всего этого священник в рясе под аккомпанемент громко поет блатную песню, а публика при этом ему радостно подпевает: видео, которое опубликовал у себя в «Твиттере» публицист Александр Невзоров, обсуждают уже второй день.

Певец в церковном сане — не кто иной, как архимандрит Венедикт Цирков, личный секретарь архиепископа Тираспольского Саввы. Застолье проходит в трапезной московской Храма иконы Божьей Матери в Орехове-Борисове. Об этом стало известной благодаря протодиакону РПЦ Андрею Кураеву. В нашем эфире он сказал, что исполнение «Мурки» священнослужителем, по его мнению, свидетельствует об отсутствии вкуса. Кроме того, Кураев поведал любопытные подробности биографии архиепископа Саввы, который присутствовал на трапезе, и чей секретарь демонстрировал свои вокальные данные.

Официальная позиция РПЦ, касающаяся исполнения «Мурки» в храме такова: случившееся — ниже достоинства человека, носящего иерейский сан. Об этом в своем Facebook написал пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков. По его мнению, то, что сделал архимандрит Цирков — «за гранью возможного и допустимого».

Диакон Андрей Кураев отметил в нашем эфире, что архиепископ Тираспольский Савва был лишен сана патриархом Алексием II, однако нынешний глава РПЦ Кирилл вернул Савве статус священнослужителя.