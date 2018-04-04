Пресс-секретарь патриарха Кирилла возмутился поведением священнослужителя, исполнявшего «Мурку» за церковной трапезой
На днях в сети появилось видео, снятое в одном из московских приходов.
Помещение с накрытыми столами, висящими иконами, библейскими сюжетами на стенах и монахинями в платках: посреди всего этого священник в рясе под аккомпанемент громко поет блатную песню, а публика при этом ему радостно подпевает: видео, которое опубликовал у себя в «Твиттере» публицист Александр Невзоров, обсуждают уже второй день.
Певец в церковном сане — не кто иной, как архимандрит Венедикт Цирков, личный секретарь архиепископа Тираспольского Саввы. Застолье проходит в трапезной московской Храма иконы Божьей Матери в Орехове-Борисове. Об этом стало известной благодаря протодиакону РПЦ Андрею Кураеву. В нашем эфире он сказал, что исполнение «Мурки» священнослужителем, по его мнению, свидетельствует об отсутствии вкуса. Кроме того, Кураев поведал любопытные подробности биографии архиепископа Саввы, который присутствовал на трапезе, и чей секретарь демонстрировал свои вокальные данные.
Официальная позиция РПЦ, касающаяся исполнения «Мурки» в храме такова: случившееся — ниже достоинства человека, носящего иерейский сан. Об этом в своем Facebook написал пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков. По его мнению, то, что сделал архимандрит Цирков — «за гранью возможного и допустимого».
Диакон Андрей Кураев отметил в нашем эфире, что архиепископ Тираспольский Савва был лишен сана патриархом Алексием II, однако нынешний глава РПЦ Кирилл вернул Савве статус священнослужителя.
Комментарии6
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nikolashin2017 04 апреля 2018 | 18:44
слились они в одном экстазе:
блатные и в сутане штази...
vasilevich58 04 апреля 2018 | 18:50
А меня возмущают попы!
Их деятельность, проповеди и внешний вид оскорбляют мои атеистические чувства!
maximodiss 04 апреля 2018 | 18:55
vasilevich58: Мурка его возмутила, а роскошь патриарха, купленная на пожертвования - нет.
bloempje 04 апреля 2018 | 18:49
А Мурка, стало быть, оскорбилась, осознав намек на свою церковно-бордельную карьеку!...
donnarosadalvadores 04 апреля 2018 | 18:54
Ваще не удивилась)) Удивляют лохи до сих пор бегающие в церковь и признающие церковь, как институт. Буду краткой - ДБ))
starok 04 апреля 2018 | 19:10
Подумаешь, Мурку спел! В этой песне ничего антирелигиозного нет. Танцевала же разудалую,,Калинку,, Мария Захарова для работников МИДа. А батюшке нельзя даже песенку спеть! Вот если бы он спел песню ,,Дядя Вова мы с тобой,,- вот это был бы конфуз!