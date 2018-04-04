Дмитрий Гудков обратился к партиям демократического толка с предложением провести праймериз
Политик Дмитрий Гудков обратился к партиям демократического толка с предложением провести праймериз для выдвижения единого кандидата в мэры Москвы, об этом он рассказал «Эху Москвы». По мнению Гудкова, праймериз могут пройти в три этапа — голосование самих депутатов, затем граждан, а затем, в случае, если лидер не будет выявлен, победителя выберут лидеры партий.
Глава московского Яблока Сергей Митрохин пока инициативу Гудкова не готов поддержать.
Выборы мэр пройдут в сентябре этого года.
Комментарии6
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stas_russkiy 04 апреля 2018 | 18:42
Дима, ты-ж объявил о дружбе с кремлёвской лошадью... Ну, так дружи дальше... Кстати, а куда она подевалась? Греет пузо на курортах на полученные тридцать сребреников?
vasilevich58 04 апреля 2018 | 18:53
stas_russkiy: В отличие от портянок, помогающих узурпатору гробить Россию, Гуков хоть что-то пытается сделать!
И в сегодняшней обстановке это безусловно достойно уважения и поддержки!
sasass 04 апреля 2018 | 18:47
Чепухой Гудков занимается ,о каких-то выборах он лепечет - чужого никогда и ни за что править Москвой не допустят...
vasilevich58 04 апреля 2018 | 18:55
sasass: Сидеть на диване и ворчать тем более контрпродуктивно!
glotov 04 апреля 2018 | 19:01
Каждый согласился, но с условием, что этим кандидатом будет именно он!
alo0000 04 апреля 2018 | 19:11
Ну, Кириенко! Ну - выдумщик! Щас сляпает "оппозицию" и "управляемую демократию". Дмитрий, так Вы свою карьеру сделаете, не волнуйтесь. Только при чём здесь мы?