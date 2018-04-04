Политик Дмитрий Гудков обратился к партиям демократического толка с предложением провести праймериз для выдвижения единого кандидата в мэры Москвы, об этом он рассказал «Эху Москвы». По мнению Гудкова, праймериз могут пройти в три этапа — голосование самих депутатов, затем граждан, а затем, в случае, если лидер не будет выявлен, победителя выберут лидеры партий.

Глава московского Яблока Сергей Митрохин пока инициативу Гудкова не готов поддержать.

Выборы мэр пройдут в сентябре этого года.