На  свалке Воловичи близ Коломны обнаружили разлив фильтрата

Роспотребнадзор уже предупредил, что подобные вещи могут привести к возникновению брюшного тифа или сибирской язвы.

Между тем, министр экологии Александр Коган сказал в эфире РБК, что проблем с разливом фильтрата быть не должно.



Представитель Гринпис России Алексей Киселев рассказал «Эху Москвы», что фильтрат может нанести ущерб близлежащим водоемам и колодцам.

Власти Подмосковья продолжают обострять ситуацию вокруг мусорного полигона «Воловичи» и не предлагают продуктивных путей решения проблемы. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» глава инициативной группы противников свалки Вячеслав Егоров.

«Оппозиционная борьба продолжается, люди стоят, никуда не уходят, контролируют дорогу. Реакции со стороны властей никакой нет, так же стоят 2 автобуса с полицией, ДПС поставили знаки запрещающие остановку. Они максимально пытаются ситуацию усугубить в этом смысле, плюс идет давление на активистов», — сказал В.Егоров.

По его словам, власти Московской области дали опровержение по поводу фильтрата с полигона «Воловичи», что подтвердил и руководитель Роспотребнадзора в городе Коломна. «Никакого фильтрата разлива обнаружено не было, и проверка последняя в марте ничего такого не показала. Они будут ее официально опровергать», — считает В.Егоров.

Глава инициативной группы выразил надежду, что вопрос, связанный с проблемами полигона «Воловичи», будет рассмотрен на совещании главы городского округа Коломна с участием представителей губернатора Московской области. «Может быть, будет принято решение — что делать дальше? И возможно, будет выработана дорожная карта», — отметил В.Егоров.

Министр экологии Московской области Александр Коган сказал, что на мусорном полигоне в Коломне установят газосжигательный факел, но жители выступают против устаревших технологий и требуют более глубокого рассмотрения проблемы, добавил В.Егоров.

«Гражданское общество здесь абсолютно против установки любых факелов, поскольку это вредные технологии, и совершенно не сертифицированы и применяются у нас не по технологиям. А.Коган заявил, что уже с итальянцами заключают договор. И это опять будет сопротивление, однозначно, что люди этого не хотят. Они хотят разобраться в проблеме и применить альтернативные безопасные методы дегазации. Мы предложили несколько альтернативных вариантов для того, чтобы можно было обсудить что-то, но пока с нами ничего не обсуждают «, — подчеркнул В.Егоров.

Подмосковные власти утверждают, что отправляют в заграничную поездку прославившуюся после протестов в Волоколамске «девочку в розовом». 10-летняя Таня Лозова стала известна благодаря видео с губернатором Андреем Воробьевым. Между тем родители ребенка сообщения о поездке опровергают.

Поездка в Голландию для ребенка, который демонстрировал угрожающие жесты в адрес подмосковного руководителя, планируется с познавательной целью, говорят в администрации Московской области. Более того, сам губернатор Андрей Воробьев, уверенно дал понять в эфире радиостанции «Говорит Москва», что все уже готово, и семья Тани Лозовой едет. Сам он, судя по всему, не в обиде на нее за случившееся во время встречи главы региона с рассерженными жителями Волоколамска после того, как десятки детей в городе отравились свалочным газом.

Голландия и ее мусороперерабатывающие заводы выбраны были не просто так. Именно нидерландская компания устанавливает на мусорном полигоне «Ядрово» систему дегазации, которая должна защитить Волоколамск от выбросов газов со свалки. Правда, в семье Тани Лозовой ни о какой поездке за границу не знают. Никаких путевок им не передавали, подчеркнула мать девочки Татьяна Лозова в интервью «Эху Москвы». Да она бы и не приняла бы такое предложение от областного руководства.

Во время стихийного митинга у волоколамской больницы Таня Лозова пробралась поближе к прибывшему в город губернатору Воробьеву, показала на него пальцем, а затем провела рукой по горлу. Это попало на видео, и ребенок стал одним из символов протеста против мусорного полигона. В интернете ее стали называть «девочка в розовом», «Красная шапочка», «девочка-кранты» и девочка «секир-башка», она стала мемом. Сама Таня потом говорила, что таким образом «просто выразила свои эмоции». А ее родители настаивали, что никакого жестокого подтекста и не было.

В сегодняшнем интервью губернатор Московской области Андрей Воробьев также объявил о планах вновь баллотироваться на новый срок в сентябре этого года.