Полиция задержала подозреваемого в массовом отравлении таллием на авиазаводе в Таганроге
По некоторым данным, это работник предприятия, который таким образом пытался отомстить своему коллеге, сообщившему в полицию о ДТП с его участием.
В конце марта на заводе сообщили, что основная версия отравления – бытовой конфликт. На самом предприятии таллий не используется.
Напомню, — всего за медицинской помощью были вынуждены обратиться более 30 человек. Несколько из них до сих пор остаются в больнице.
Комментарии2
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post_v 04 апреля 2018 | 18:35
30 пострадали, 1 умер – это называется "вред средней тяжести" ?
ura_123 04 апреля 2018 | 18:42
Талий был добавлен в гречку,которую подавали в заводской столовой?