В Москве арестован старший воспитатель столичной кадетской школы
Его обвиняют в участии в террористической организации. Как сообщает «ОВД-инфо», следствие утверждает, что воспитатель «Романовской школы» Борис Вершинин состоял в рядах запрещенного движения «Народное ополчение имени Минина и Пожарского». Организация была создана бывшим полковником ГРУ Владимиром Квачковым и в 2015-м году запрещена по решению Мосгорсуда. Жена полковника Надежда Квачкова на своей странице в социальной сети так прокомментировала этот арест: «Совсем обалдели господа следователи? НОМП запрещена и не существует. Такого человека в организации вообще не было. Вам мало террористов настоящих?».
Комментарии11
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kryymsdyk 04 апреля 2018 | 18:35
А по заголовку возникает впечатление, что за педофилию опять и сутенерство
vasilevich58 04 апреля 2018 | 18:38
"Органы" стараются продемонстрировать свою "нужность".
Был бы человек, а дело найдётся!
evgolius7 04 апреля 2018 | 18:51
Просто маразм....
mikhail_spb_ 04 апреля 2018 | 18:36
Возможно, он успел завербовать кадетов в своё запрещённое движение.
На всякий случай всех кадетов и их родителей тоже следует арестовать.
gvs 04 апреля 2018 | 18:41
mikhail_spb_: Ща насоветуешь ))) Органы юмора не понимают )))
annacrimea 04 апреля 2018 | 18:45
Э-э-э, мадам супруга! Вона, при Николае Ивановиче Ежове каких только террористов не выявляли! Организаций тогда террористических было - прям тьма-тьмущая, и агенты их проникали не только в ряды преподавателей военных училищ, но даже в семью товарища Сталина. Потом, правда, и товарища Ежова разоблачили как агента все тех же "вихрей враждебных", но это была уже совсем другая история...
abraz 04 апреля 2018 | 18:45
Вот вам и не 37-й! Совсем ёпнулись.
sasass 04 апреля 2018 | 18:56
Если в действительности это так , то стабильностью в России и пахнет- почему -то везде все рвется....
guerrilleros 04 апреля 2018 | 18:56
И фамилии -то какие террористические "Минин и Пожарский " . "Ведь кричали им из Кремля , всенародно выбранные поляки : Чё вы делаете русофобы ,не раскачивайте лодку !!! Всё то вам смуту подавай" . Но у поляков не было ФСБ и телевизора. Итог закономерен.
sjuzanna 04 апреля 2018 | 19:08
Уже и Минина с Пожарским в террористы записали.
sjuzanna 04 апреля 2018 | 19:12
Остался один Иван Сусанин - не террорист.