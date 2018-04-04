Жителя Приморского края Дмитрия Третьякова арестовали за репост записи в мессенджере Телеграм

Его обвиняют в призывах к экстремизму. Об этом сообщают правозащитники из «Открытой России». Поводом для обвинений стал пост журналиста Аркадия Бабченко о последствиях антикоррупционных митингов, которые прошли летом 2017-го года. Третьяков скопировал запись Бабченко, сопроводив ее комментарием «согласен». В январе против жителя Приморья возбудили уголовное дело, а 16-го марта по решению суда арестовали на два месяца. Третьяков свою вину не признаёт. Журналист Бабченко не является фигурантом дела.