Жителя Приморского края Дмитрия Третьякова арестовали за репост записи в мессенджере Телеграм
Его обвиняют в призывах к экстремизму. Об этом сообщают правозащитники из «Открытой России». Поводом для обвинений стал пост журналиста Аркадия Бабченко о последствиях антикоррупционных митингов, которые прошли летом 2017-го года. Третьяков скопировал запись Бабченко, сопроводив ее комментарием «согласен». В январе против жителя Приморья возбудили уголовное дело, а 16-го марта по решению суда арестовали на два месяца. Третьяков свою вину не признаёт. Журналист Бабченко не является фигурантом дела.
Комментарии9
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ura_123 04 апреля 2018 | 18:37
Призывы к экстремизму... Это что?
Где бы ознакомится с формулировками этого явления?
Или "сочувствующие игил*" это как? Мыслепреступление!
vasilevich58 04 апреля 2018 | 18:41
Сейчас будут винтить кого попало, чтобы наловить побольше "экстремистов" и "террористов и показать свою необходимость. Боятся место у корыта потерять!
navsegda 04 апреля 2018 | 18:39
Мыслепреступление чисто по Оруэлу
rern 04 апреля 2018 | 18:39
Почему Бабченко не в тюрьме. Или он кремлевский агент на которого ловят "экстремистов"?
sadda 04 апреля 2018 | 18:47
В России лозунг "долой коррупцию" является экстремистским и.к. призывает к свержению власти.
alexander25101977 04 апреля 2018 | 18:52
Такого маразма даже совок не знал.
aneuman 04 апреля 2018 | 19:06
alexander25101977: Зато постсовок знает.
sprav77 04 апреля 2018 | 18:56
Да.
Отчет о проделанной работе.
yurasska 04 апреля 2018 | 19:21
абротите вниманию-работники кгб-ВОВСЮ пытаюцца запугать людей,шоп не репостили и не соглашалися с реальными противниками путенской воровской системы.Агромное число людей-УШЛО из соцсетей и общения-из-за страха быть арестованным ТАКЖЕ как и наши сограждане.которые попали под арест в растиражированные ДЕЛА-за репост,за лайк,за согласен,за нравица,за доколе,за долой воров,за даёшш францию или австрею тУТА !!НО ЩАС КГБ И ОСТАЛЬНЫЕ-ЗАТКНУЛИСЯ И ЖДУТ -ЧЧО БУДЕТ С ПУТЕНЫМ,ЗА КОТОРОГО ЗАПАД ВЗЯЛСЯ ГОРАЗДО жопИстее ЧЕМ РАНЕЕ.Какаин через МИД в масштабах тоннами и годами,скрепаль и десятки отравленных англечан в Англеи,сбитый боенг для сокрытия "отпускников"-где они "отдыхают" и скока их тама,военные преступления в Сирии и т.д.Главное по страху путенцев-узнай запод про дела работников КГБ-и их семьи лишаюцца фсех бабок и поездок в баден баден-на весьма неопределённый срок-только вот в белорусию и можно ездить будет.ВОТ почему -выжыдание и вот почему-гнусная антинародная дрянь и вот почему-надо ТУПО обнародовать шоп Запод знал героев России.Судьи,прокуроры,работнеки КГБ,ФСО,работнеки МВД-фсе кто принимал участие в выявлении человека,поставившего лайк Бабченко или ходорковскому-ОБЯЗАНЫ быти награждены у нас в России пожызненнно.Орден антинародного чма и медаль античеловечнаго работнека у воров страны.Снаградою-только в белорусию ездить шоп всей семьёю на курорты грязевые и берёзовые.Впрочем-Батька откажецца и от НИХ.Я думаю.Чмо античеловечное -никде не приветно.даже среди своих.